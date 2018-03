Vyrůstala "na něm" celá naše generace. Ovlivnil filozofy, teology, film, fantazii, vědce. Ač nemohl chodit, klopýtali jsme za ním, kulhajíce. Ač nemohl mluvit, hltali jsme každé slovo.

Jeho kultovní Stručná historie času byla první kniha, u které jsem se, ještě jako mladý student, zamiloval do fyziky. Je to zvláštní, kdo by tušil, že fyzika nám začne dávat odpovědi na filozofické a teologické otázky. Kdo by tušil, že skutečnost, skutečná fyzikální "tupá" skutečnost, třeba ten kus papíru, který držíte v ruce, je mysterióznější a tisíckrát tajemnější než ta úplně nejbujnější mystéria, která jsme si jako lidstvo vůbec kdy dokázali vymyslet?

Stephena Hawkinga vlastně nikdo neviděl, jeho tělo vůbec nebyl on. U nikoho jiného to nebylo tak evidentní jako u něj. Byl v těle, bydlel v něm, ale nebylo to skoro poznat, kromě neustále usměvavých očí. Dokonce ani nebylo možno slyšet jeho hlas. Mluvil za něj reproduktor neměnným robotickým hlasem bez intonace, se kterým však uměl vtipkovat. Křesťanský neoplatonik Augustin kdysi napsal, že tělo je vězení duše. U nikoho tato kontroverzní věta asi neplatila více než u Hawkinga. Měl velice nepohodlné, bolavé a malé vězení − ale co na takto malém prostoru zvládl, bylo nadlidské.

Protože si nemohl dělat poznámky, musel si v duchu vymyslet svůj vlastní svět, v jehož rozsáhlém tichu trávil hodiny matematickými meditacemi. Přestavuji si obrovskou trojrozměrnou mapu, kde prováděl své neskutečně složité kvantové výpočty.

Hawking dal naději zdaleka nejdepresivnější entitě celého vesmíru: černé díře. Jestli něco ve fyzikálním světě bylo symbolem a eskalací smrti, smrti smrťácké − smrti vesmíru, světla a hmoty −, byly to černé díry. On je rozzářil. Neskutečným spojením matematiky kvantové mechaniky a Einsteinovy teorie relativity ukázal, že i černé díry září.

Černé díry, kde se čas chová jako prostor a prostor teče jako čas, jsou vrcholem poznání lidského ducha a zároveň jasnou hranicí, horizontem událostí, za které se naše poznání nikdy nedostane. Tak to bylo − až do Hawkinga. On nám ukázal, že konec všech konců není tak konečný, jak se zdálo. Teď víme, že i ta nejtemnější temnota není tak temná. Znělo by to jako náboženské tlachání nějakého hodně starého biblického či buddhistického textu pradávného kočovného národa − kdyby to nebyla věda nejtvrdšího jádra a zrna. Dnes se tomuto jevu říká Hawking radiation, tedy Hawkingovo záření.

Několik let se po večerech hrabu ve starozákonní knize Job. Tento majestátný spis má s Hawkingem hned dvě společné věci. Když se na konci dramatu o fyzicky i psychicky zmučeném Jobovi z nebes ozve Boží hlas, nedává v něm Bůh lidstvu − celkem překvapivě − odpovědi či kázání, ale klade mu otázky. Jedná se mimochodem o nejdelší Boží monolog v celé Bibli, včetně Nového zákona. Ještě překvapivější je to, že Bůh Jobovi dává nikoli otázky filozofické, teologické nebo duchovní, ale vědecké. Otázky, které tehdy zcela umlčely Joba ("Víš snad, jak se rodí hvězdy? Víš, jak putuje světlo?"), dnes už odpovědi mají. Víš snad, smrtelníku, jak se rodí a umírají hvězdy? Já ne, ale zeptej se lidí, jako je Stephen Hawking. Boha nezajímala etika, nezmínil ji ve své odpovědi ani jednou. Jeho zajímala fyzika. A Hawking je ten typ člověka, který zná odpovědi na Boží otázky.

Druhá podobnost s Jobem už je smutnější. Hawking nebyl jen obrovský vědec, který ovlivnil filozofii či teologii, byl vynikající popularizátor, spisovatel, přitom nemocný člověk, který žil smrti navzdory. Se smrtí v patách jeho duch běžel obrovským životním příběhem, přitom byl mužem bolesti i v jiném ohledu. Těžko se o tom píše, ale jeho bezbranné tělo totiž kdosi z jeho blízkých, zřejmě jeho druhá žena, mučil. Míval nevysvětlitelná a častá zranění − zlomeniny, byl pořezaný žiletkou po tváři… Navíc jeho stav neumožňoval podávání anestetik. Přesto nikdy nic neřekl, nikdy si nestěžoval a přes opakované žádosti policie a původní rodiny nikdy nepodal trestní oznámení, aby se věc dala vyšetřit. Ten člověk trpěl snad více než Job − ale na rozdíl od Joba, hrdiny bolesti, neotevřel ústa. Ještě více fascinující je, s jakou důstojnosti a grácií tím vším prošel. Nic z těchto utrpení na sobě nedával znát. Ani náznakem. Hawking měl mrtvé, pokřivené, bezvládné tělo s krásnou, překrásnou, mocnou a rovnou duší.

Dokázal říkat velice kontroverzní věci, ale nikdy neurážel. Uměl ostře debatovat bez polarizace. Snad největším pokušením intelektuálů a chytrých lidí zdá se mi cynismus a arogance, pohrdání. Lawrence Krauss, Richard Dawkins, Christopher Hitchens − všichni tito velikáni debat jsou úžasnými mysliteli a bravurními debatéry, ale bývají zároveň arogantní, prudcí, vznětliví a jako by jim neustále někdo nebo něco křivdilo − a jde z nich často strach, srší oheň. Hawkinga člověk nikdy neslyšel říkat něco ironického, cynického a − nedej bože − zahořklého. Byl vždy usměvavý, byť se smát nemohl, smály se mu oči. Navíc neustále vtipkoval. Své očividné mučení jednou před přáteli svedl na to, že se "pohádal se zdí. A zeď vyhrála."

Jestřáb, anglicky hawk, je podle legend nejchytřejším z ptáků, v politice a ekonomice ale i synonymem pro ostrost, útočnost, drzost, odvahu. Říká se o trhu i politicích, že bývají občas "jestřábí". Pro mne vždy byl a bude Stephen Hawking King. Hawk a King.

