O druhého největšího těžaře niklu na světě, společnost Norilsk Nickel, jejíž doly leží daleko na Sibiři, 400 kilometrů za polárním kruhem, a kde teploty klesají k minus šedesáti stupňům pod nulou, probíhá boj mezi ruskými oligarchy.

Na jedné straně stojí druhý nejbohatší Rus Vladimir Potanin, proti němu byznysmen Oleg Děripaska a uprostřed dění asistuje majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič.

Více než pět let bylo kolem firmy Norilsk Nickel ticho před bouří. Napětí mezi oběma hlavními hráči ale trvá už více než dekádu, od vstupu společnosti Rusal Olega Děripasky do firmy těsně před vypuknutím finanční krize. Situace se dostala až tak daleko, že spor řešil v minulosti i Kreml a do společnosti majetkově vstoupil v roce 2012 další miliardář Roman Abramovič, který měl vášně mezi oběma kohouty tlumit. V rámci "mírové dohody" se všechny strany zavázaly, že po dobu pěti let nebudou své podíly prodávat. Největší akcionář Vladimir Potanin drží asi 31 procent akcií. Společnost Rusal Olega Děripasky ovládá zhruba 28 procent. Abramovič pak drží s partnery kolem 6,2 procenta, přičemž přes společnost Crispian vlastní 4,9 procenta akcií.

31 miliard dolarů je tržní kapitalizace společnosti Norilsk Nickel. Aktuálně bojuje s brazilskou firmou Vale o pozici největšího světového producenta niklu, je přitom jedničkou v těžbě palladia a těží i řadu dalších vzácných kovů.

Lhůta koncem loňského roku vypršela a okamžitě začíná být živo. Potanin nyní nabídl, že Abramovičův podíl za 1,5 miliardy dolarů odkoupí, zatímco Děripaska se snažil tuto transakci u londýnského soudu zablokovat. Moskva tentokrát zůstává stranou dění. "Kreml se nemůže vměšovat do vztahů mezi akcionáři. Sledujeme dění jen přes média," uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Děripaska nakonec s prodejem Abramovičova podílu v Norilsk Nickel souhlasil s tím, že pokud probíhající soud rozhodne, že prodej odporuje předchozí dohodě akcionářů, podíly si firmy vrátí. Další kolo u londýnského soudu proběhne v polovině května.

A proč je o firmu takový boj? Kromě silné pozice na trhu a vyplácené tučné dividendy ve výši 8,8 procenta jde o sázku na budoucnost. Zatímco rok 2016 patřil u komodit lithiu a jeho boomu, loni zaznamenal výrazný růst kobalt, letošní rok by mohl podle analytiků patřit právě niklu. Mění se totiž technologie výroby baterií do elektromobilů s tím, že se v nich výrazně zvyšuje podíl niklu. A ceny niklu na to už reagují. Zatímco loni v červnu se za tunu platilo méně než devět tisíc dolarů, aktuálně se nikl prodává téměř za 14 tisíc. A očekává se další růst poptávky kvůli předpokládané rostoucí produkci baterií s tím, jak na trh budou více pronikat elektrická auta. Podle šéfa obchodníka s komoditami Glencore Ivana Glasenberga přechod deseti procent aut fungujících na benzin či naftu směrem k elektrickým vozům znamenal nárůst poptávky po niklu o 400 tisíc tun, velikost celého trhu je přitom dva miliony tun. Očekávaný nedostatek niklu na trhu tak požene ceny vzhůru.

V minulosti poznal ostré Děripaskovy lokty i nejbohatší Čech Petr Kellner. V roce 2006 koupil 38 procent akcií pojišťovny Ingosstrach, kterou Děripaska ovládal. Ruský miliardář jej chtěl vytlačit navýšením kapitálu, což se mu však nakonec nepovedlo. Spory lemované arbitrážemi trvaly šest let. Kellner nakonec podíl převedl italské pojišťovně Generali.

