Když před týdnem vláda v demisi přišla s novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku (FNM), vyvolalo to u pamětníků překvapení. Copak fond nechtěla jako přežitek zlikvidovat už Špidlova vláda a nezrušil jej nakonec parlament na přelomu Grossovy a Paroubkovy éry, tedy už před dlouhými třinácti lety? Co vlastně z fondu, přes který prošel během let privatizací majetek za stamiliardy, zbylo?

Odpověď zní: Vlastně nic moc. V podstatě jen účet, na němž je v tuto chvíli podle premiéra Andreje Babiše 21 miliard korun. Jenže je tu ještě strana závazků. Zdroje fondu měly být využity na sanaci ekologických škod. S tím se počítalo, už když fond, v podstatě privatizační agentura státu, před 27 lety vznikal.

Řada ekologických průšvihů zděděných z předlistopadové éry přitom stále není zlikvidována. Příkladem takové ekologické noční můry s hodně prošlou zárukou jsou ostravské ropné laguny, které se stále odtěžují a své okolí při tom obtěžují zápachem a škodlivými emisemi. Sanace bude ještě drahá, ovšem náklady bude muset hradit přímo státní rozpočet. Poslední fiskální "polštář" z transformační éry se totiž po schválení novely stane minulostí.

Je paradoxní a současně symbolické, že poslední miliardy utržené za prodej a z výnosů státního majetku padnou "na zvýšení základní výměry důchodů". Tedy na krátkodobé záplatování důchodového systému, které vládě přinese politické body, ale dlouhodobě bude zátěží. Důchodovou reformu podpořenou zdroji z privatizace Česko vzdalo.

Rychlost jako hlavní ctnost

Faktem je, že privatizace se v Česku neprováděla s cílem získat co nejvíc peněz. Prioritou byla v podání vítězné koncepce, zosobňované Václavem Klausem, rychlost. Nevysloveným cílem byl krátkodobý politický zisk (případ kuponové privatizace). Klaus se ale netajil tím, že žádoucí je také "stimulace" vzniku vrstvy českých kapitalistů ("česká cesta"). Na rozdíl od západních privatizací nemělo být smyslem ani rychlé zvýšení produktivity. To už měl zajistit nový vlastník.

Výjimkou byla malá privatizace, při níž se v Česku prodalo přes 22 tisíc provozoven za více než 30 miliard, což na začátku 90. let nebyla malá částka. Velmi specifickým případem byl i prodej první dávky velkých podniků zahraničním partnerům, který se stihl ještě před volbami v roce 1992. Po nich politické scéně dominovala ODS, tedy Klaus, a v privatizaci "česká cesta".

Do Fondu národního majetku přišly první peníze už v roce 1991. Šlo o 20 milionů dolarů (tehdy 630 milionů korun) za prodej Rakony koncernu Procter & Gamble. Už tehdy ale fond dostal za úkol pomoci oddlužit vybrané podniky. Hned v prvním roce existence na sebe převzal úvěry za 22 miliard korun. Musel se zadlužit a obligace roky splácel.

Špatných úvěrů bylo ale moc, a navíc kvůli systému "bankovního socialismu" stále přibývaly. Končily v protějšku FNM − Konsolidační bance Praha (založené též v roce 1991), později změněné na Českou konsolidační agenturu. Tyto instituce by se daly překřtít na "fond národního dluhu". Což je stále vlídnější označení než dobové přezdívky jako "bankovní žumpa" či "transformační stoka".

Konsolidační banka likvidovala řadu závazků, za které podniky objektivně nemohly. Příkladem mohou být nedobytné zahraniční pohledávky nebo tzv. úvěry na trvale se obracející zásoby, které vznikly tím, že před rokem 1989 stát podnikům v podstatě zabavil provozní kapitál (tím si vylepšil výsledek rozpočtu) a nahradil jej půjčkami. Jejich úročení v 90. letech prudce vzrostlo a táhlo podniky ke dnu.

Mnohem větší balík ale na sebe "transformační stoka" vzala při očišťování bank před prodejem zahraničním vlastníkům, hlavně však po pádu IPB. To už šlo v součtu o stamiliardy. Nesmazatelnou skvrnou pak zůstává způsob vymáhání pohledávek. Nebylo výjimkou, že si za zlomek dlužné částky pohledávku přes prostředníka odkoupili ti samí podnikatelé, kteří si u bank půjčili. Výsledkem byli na přelomu tisíciletí oddlužení velkokapitalisté (příkladem může být známý Antonín Charouz) a přeplněná "transformační stoka".

Ve stejné době se FNM utěšeně plnil. Stát prodával zlatá vejce a inkasoval za ně mimořádné sumy (třeba v případě Transgasu šlo o 125 miliard), ovšem ty ve fondu nezůstaly. Musel totiž převádět peníze do konsolidační agentury. O peníze si také říkal stát, jehož hospodaření se v období sociálnědemokratických vlád dostávalo do čím dál většího deficitu. To popíralo původní myšlenku, že mimořádné příjmy by se měly "dát stranou" a využít právě na likvidaci zděděných škod. Je však faktem, že na stát tehdy padaly i mimořádné náklady spojené s konsolidační agenturou.

Ježek nebyl první

Tváří, kterou si veřejnost spojuje s Fondem národního majetku, je loni zesnulý Tomáš Ježek. Ten byl jako ministr pro privatizaci u jeho ustavení, ale prvním šéfem se stal právník Jaroslav Muroň. Ježek se vedení fondu ujímá až v roce 1992. Podle pamětníků mu na čas zajistil jistou samostatnost na vládě. Jako respektovaný poslanec navíc mohl za fond bojovat i na půdě sněmovny. Ježka po dvou letech vystřídal Roman Češka a v čele fondu vydržel téměř do konce 90. let. V této době vedl například prohraný boj za udržení státní majority v Mostecké uhelné. Kvůli krátkozrakosti obcí vlastnících minoritní podíl neuspěl a Mosteckou uhelnou přes nastrčenou "mezinárodní skupinu" Appian Group nakonec za Zemanovy vlády plně ovládli manažeři. Za peníze firmy. Následky řeší soud (ve Švýcarsku) dodnes.

Čistě účetní bilance transformace, tedy rozdíl mezi privatizačními příjmy a náklady, které spadly na stát, je záporná. Červené číslo by nemuselo být tak velké, kdyby stát především lépe řídil polostátní banky a privatizoval je dřív, než se problémy nakumulovaly. I řada státních podílů se dala prodat výhodněji bez toho, že by to zhoršilo výhled privatizovaného podniku.

Že se z Fondu národního majetku nestalo zlaté vejce, bylo přes všechny iluze části veřejnosti o hodnotě státních podniků zřejmě zákonité. Stát si mohl sice ponechat v některých podnicích podíl a dál je ovlivňovat. Příklad Polska, kde ministerstvo pro státní pokladnu přes menšinové podíly ovládá řadu velkých firem, ale nesvědčí o tom, že by se tím dosáhlo větší efektivity. Jsou ale lákavou kořistí pro každou garnituru, která se dostane k moci.

Na sever od nás máme ještě výraznější příklad. Agentura Treuhandanstalt dokázala během čtyř let rozprodat státní podniky v NDR. Fungovala za náročnějších podmínek daných především tím, že podniky východního Německa drtila dramaticky nadhodnocená měna. Na druhou stranu měl Treuhandanstalt k dispozici profesionály ze západu. I tak svou činnost zakončil s astronomickým dluhem přes čtvrt bilionu západoněmeckých marek.

