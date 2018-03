Tvář pokřivenou nemocí a sraženou postavu v kolečkovém křesle zná celý svět, Stephen Hawking se ostatně objevil i v populárních se­riálech Simpsonovi a Teorie velkého třesku. Představoval nejen vynikajícího fyzika, ale i zjevný paradox dnešní doby. Slavným se stal, přestože obory, jimiž se zabýval, považují lidé většinou za nesrozumitelné a nezáživné. Výrazně mu pomohla snaha teoretickou fyziku a kosmologii laikům přiblížit. Napsal několik popularizačních knih, z nichž nejúspěšnější Stručná historie času dosáhla nákladu okolo 10 milionů výtisků.

Hawkingův život těžce zasáhla nemoc, kvůli které nejdříve ochrnul, později přišel i o hlas. Navzdory tomu dokázal žít plnější život než řada zdravých lidí. Vědecky pracoval, publikoval, cestoval, ve speciálně upraveném letadle dokonce zažil simulovaný stav beztíže. Autoritou se stal nejen díky vědecké práci, ale právě díky energii, s níž bojoval s nemocí. Jeho názory na víru, místo člověka ve vesmíru a rizika vědy mají široký ohlas.

Svůj zájem soustředil především na vznik vesmíru a černých děr. Ceněné jsou na prvním místě jeho práce týkající se existence počáteční singularity, z níž vznikl náš vesmír, a popis procesu, který je znám jako bělení (nebo také vypařování) černých děr.

Tvrdohlavý objevitel *8. 1. 1942 †14. 3. 2018

◼ Jeden z nejznámějších vědců současnosti Stephen Hawking proslul poznatky o vzniku vesmíru, velkém třesku a černých dírách. Bývá označován za nástupce Isaaka Newtona a Alberta Einsteina.

◼ Kvůli těžké nemoci zcela ochrnul, pracoval z pojízdného křesla. Hlas ztratil v roce 1985, komunikoval díky systému, který převáděl do mluveného slova pohyby jeho tváře. Žít a pracovat mu pomáhala jeho tvrdohlavost.

◼ Proslavila ho především kniha Stručná historie času z roku 1988, ve které se snažil srozumitelně přiblížit tajemství kosmologie – vědy o stavbě a vývoji vesmíru.

◼ V posledních letech publikoval řadu varování. Lidstvo podle něj ohrožují rizika, která samo vytvořilo – možnost jaderné války, globální oteplování či geneticky upravené viry. Dlouhodobě přežít je možné jedině tak, že lidstvo založí kolonie na jiných planetách.

◼ Hawking spolupracoval s ruským miliardářem Jurijem Milnerem, se kterým v roce 2016 ohlásil revoluční projekt mezihvězdných cest.

◼ O své nemoci řekl, že byla největším darem, jaký od života dostal. "Díky izolaci od světa jsem měl možnost rozvíjet svou představivost k vidění problémů pod jiným zorným úhlem," tvrdil.

◼ Léta patřil mezi celebrity. Objevil se v seriálech Simpsonovi, Futurama či Star Trek a jeho robotický hlas použila britská kapela Pink Floyd na albu The Division Bell.

◼ Den Hawkingovy smrti připadl na výročí narození Alberta Einsteina, který přišel na světa 14. března 1879.

◼ Při studiu matematiky na univerzitě v Oxfordu a později v Cambridgi dělal kormidelníka místní osmiveslici a rád chodil na večírky. Nemoc jej zasáhla v závěru studií a lékaři mu prorokovali brzkou smrt. Trpěl postupným rozkladem nervových buněk, které řídí pohyb svalů, zatímco mozek zůstává nedotčen. Na chorobu neexistuje lék.

◼ Hawking byl dvakrát rozvedený. Poprvé se oženil v roce 1965 s Jane Wildeovou, se kterou měl tři děti. Podruhé si v září 1995 vzal svoji bývalou ošetřovatelku Elaine Masonovou. Rozvedli se v roce 2006.

◼ V roce 2014 natočil režisér James Marsh na základě jeho života film Teorie všeho, kde fyzika hrál britský herec Eddie Redmayne.

Jak se zrodil vesmír

Singularita ve fyzikálním smyslu znamená bod, v němž je tak obrovská koncentrace hmoty, že gravitace nabývá nekonečných hodnot. Neexistuje čas ani prostor a neplatí známé fyzikální zákony − dochází k tomu například v nitru černých děr. Hawking na teorii singularity pracoval společně se svým učitelem Rogerem Penrosem na přelomu 60. a 70. let minulého století. Výsledkem byla teorie velkého třesku, podle níž se vesmír zrodil z takové singularity přibližně před 13,8 miliardy let.

Úvahy o tom, že vesmír měl jakýsi počátek, se objevovaly už dřív, zejména poté, co americký astronom Edwin Hubble zjistil, že galaxie se od nás i od sebe navzájem vzdalují tím rychleji, čím jsou od nás dál. Musel tedy být jakýsi počáteční bod, kdy byly u sebe nekonečně blízko. Penrose a Hawking aplikováním své teorie o singularitách dodali představu, jak takový začátek mohl vypadat.

Gigantická exploze velkého třesku (big bang) tehdy obrazně řečeno uvedla vše do pohybu směřujícího k dnešní podobě našeho světa. V současnosti je teorie velkého třesku všeobecně přijímána, za její potvrzení se považuje objev zbytkového mikrovlnného záření, které pochází z časů zrození vesmíru.

Neméně vzrušující je i další Haw­kingův zájem: černé díry. Teorie černých děr říká, že některé typy hvězd se v určitém stadiu své existence zhroutí do nevelkého objektu s obrovskou gravitační silou, z níž se nevymaní ani světelné paprsky. Takový prostor je od okolního vesmíru zcela oddělen, a dokonce i čas v něm běží jinak. Prostor kolem černé díry je jaksi jednosměrný: dovnitř se spadnout dá, ven však není úniku. Gigantické černé díry jsou například v jádrech galaxií, kde neustále pohlcují všechno, co se dostane do jejich blízkosti.

Uniknout z černé díry

Stephen Hawking přišel s myšlenkou, že z černé díry se přece jen uniknout dá. Astronauti, které by pohltila, sice mají i nadále smůlu, některé částice se však z gravitační pasti vymanit mohou. Podle principů kvantové mechaniky je pozorované chování částic − velmi zjednodušeně řečeno − jen jakýmsi průměrem jejich nejrůznějších stavů a všech myslitelných možností. Z toho plyne, že některé se mohou chovat i tak, že překonají sílu černé díry. Tak vznikla teorie, které se někdy říká bělení černých děr, obvykle však Hawkingův efekt. Černé díry podle ní vyzařují slabé tepelné záření (takzvané Hawkingovo záření), především ale ztrácejí hmotnost. Když klesne pod určitou hodnotu, černá díra zmizí.

Podle původní teorie Hawkingovo záření neobsahuje žádnou informaci o jejím nitru, roku 2004 ale Hawking přidal tvrzení, že některé jevy uvnitř mohou povahu tohoto záření ovlivňovat.

Hawking také usiloval o sjednocení všech stávajících fyzikálních teorií − především Einsteinovy teorie relativity s principy kvantové mechaniky − a vytvoření tzv. teorie všeho. Ta by dokonale popisovala veškeré vlastnosti vesmíru.

Svými myšlenkami dorazil až tam, kde se věda v podobě kosmologie střetává s vírou. K otázce existence boha se také často vyjadřoval a někdy tím vzbuzoval odmítavé reakce. Na kritiku, že v jeho vesmíru už nezůstává žádné místo pro působení boha, odpověděl: "Má práce ukazuje jen to, že nemusíme přijímat představu vesmíru, který vznikl jako výsledek boží myšlenky. Ale pořád zbývá otázka, proč se vesmír vůbec obtěžuje existovat. Chcete-li, můžete definovat boha jako odpověď na tuto otázku."

Často se také vyjadřoval k zásadním problémům souvisejícím s vědou a technikou. Propagoval nutnost expanze lidstva do vesmíru a kolonizace jiných planet, právě v tom viděl jedinou možnost, jak může lidský rod přežít nevyhnutelné globální katastrofy. K těm lidstvo směřuje vlastním působením. Patřil k odpůrcům snah o vytvoření umělé inteligence a opakovaně varoval před snahami kontaktovat mimozemské civilizace.

Namluvil i svoji postavičku v kresleném seriálu Simpsonovi, jehož byl velkým fanouškem. Foto: 20th Century Fox Television / Matt Groening

Vysněnou roli padoucha ve filmu o Jamesi Bondovi ale nikdy nedostal. V životopisném filmu Teorie všeho jej hraje Eddie Redmayne. Foto: Focus Features