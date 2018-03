V období, kdy banky v Česku mají k dispozici stále nadbytek levných peněz na vkladech, nezaměstnanost je na minimu, platy rostou a vzorní dlužníci jim napomohli k rekordnímu loňskému zisku, jsou spotřebitelské úvěry nadále dražší než ve většině Evropy.

Průměrná roční cena úvěrů, které si berou tisíce Čechů pro vylepšování životní úrovně, se začátkem letošního roku pohybovala na 9,27 procenta. Například v sousedním Německu a Rakousku lidé za obdobnou půjčku zaplatí na úrocích a dalších poplatcích s ní spojených zhruba o třetinu méně. Přitom základní sazba České národní banky, od které se odvíjí cena peněz, je jen o 0,75 procenta vyšší, než jsou sazby Evropské centrální banky, které zatím zůstávají na nulové úrovni.

Drahé úvěry na spotřebu v Česku jsou podle ekonomů především důsledkem nižší finanční gramotnosti Čechů. Banky si mohou dovolit naúčtovat vyšší úroky, protože ve finančních záležitostech nejsou lidé tak zběhlí jako na Západě.

"Je to podobné jako s cenami telefonních operátorů. Češi si prostě nechají líbit i to, co by lidi na Západě spolehlivě pobouřilo. Banky je pak mohou snáze ,oholit‘", říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Finanční gramotnost Čechů se skutečně dlouhodobě nezlepšuje. I v nejnovějším indexu, který každoročně měří Česká bankovní asociace, letos Češi dosáhli 56 bodů ze sta. A znalosti mladších lidí, kteří si půjčují na spotřebu nejvíc, jsou ještě slabší. Test také mimo jiné ukázal, že největší mezery Češi mají ve schopnosti rozpoznat, jak výhodný je úrok z úvěru. Na otázku, zda je výhodnější úvěr s měsíčním úročením jedno procento oproti ročnímu úroku 10 procent, správně odpovědělo jen 36 procent dotázaných. To je jeden z důvodů stále vysokých úroků. Tím druhým je podle Kovandy objektivní fakt, že Češi si častěji berou menší úvěry v řádu desetitisíců korun na provozní spotřebu. "Lidé na Západě si víc berou velké úvěry na pořízení auta či vybavení bytu. A větší a dlouhodobější úvěry jsou obecně úročeny mírněji," připomíná Kovanda.

Evropské porovnání také ukazuje, že průměrné sazby spotřebitelských úvěrů v Česku v posledních letech procházejí obdobím zřetelného poklesu. Rozdíl oproti západní Evropě se tím snižuje. V době krize Češi platili roční sazbu v průměru skoro 17 procent, to znamená zhruba o devět procentních bodů víc než v Německu a Rakousku. Nyní rozdíl činí kolem tří procentních bodů. V Německu a Rakousku se průměrné sazby od té doby snížily jen málo.

V minulosti tuzemské banky dražší půjčky než na Západě zdůvodňovaly vyšším rizikovým profilem klientů, což dokládaly vysokým podílem nesplácených úvěrů. Ten se skutečně po většinu doby pohyboval mezi 10 až 12 procenty z celkového objemu těchto půjček. V posledních dvou letech se ale tento ukazatel výrazně zlepšoval a v lednu dosahoval už jen 5,33 procenta.

Související 13. 3. V indexu finanční gramotnosti jsou Češi stále průměrní. Začali si ale víc tvořit rezervu 13. 3. V indexu gramotnosti dosáhli Češi oproti loňsku o bod víc. Výsledky jsou však stále průměrné. Podíl lidí, kteří si tvoří finanční rezervy, se ve...

Podle ekonomů budou průměrné sazby spotřebitelských půjček v Česku nejspíš ještě klesat. "Svou roli v tom sehraje i přesun pozornosti bank na tyto půjčky z už více zaplněného hypotečního trhu," tvrdí Michal Skořepa, analytik České spořitelny. Podle něj k tomu přispěje i nástup fintechových firem. "Domácnostem například usnadní srovnávání nabídek a tím zostří konkurenci mezi bankami," říká. Podle Kovandy tyto úvěry mohou ještě zlevňovat navzdory tomu, že cena peněz na mezibankovním trhu po zvýšení základní sazby ČNB roste. "Po skončení intervencí ČNB mají teď banky ještě větší přebytek likvidity než předtím. To může letos stlačit průměrné sazby až pod devět procent ročně," říká Kovanda.

Srovnání cen půjček se západoevropským průměrem bude však podle ekonomů spíš dlouhodobější záležitost. "Při současném tempu jeho dohánění by to mohlo být do roku 2025," říká Kovanda. Podle Skořepy k úplnému srovnání s nejvýhodnějšími sazbami v západní Evropě nemusí dojít nikdy. "Rizikovosti klientů, kteří mají tendenci v různých zemích spotřební úvěry využívat, se liší. I v samotné západní Evropě panují výrazné rozdíly. V Řecku a Portugalsku je už sazba vyšší než v Česku, zatímco v Lucembursku jsou to necelá tři procenta," dodal Skořepa.

Související Infografika Češi a spotřebitelské úvěry

Související Infografika Češi a spotřebitelské úvěry