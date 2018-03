Polský právní systém po loňských změnách prosazených pravicovou vládou strany Právo a spravedlnost čelí potíži, která může zkomplikovat spolupráci se zahraničními soudy. Irský soud odmítl vydat do Polska člena narkomafie Artura Celmera, hledaného na základě evropského zatykače. Soudkyně Aileen Donnellyová si totiž není jistá, zda se obviněnému dostane v Polsku spravedlivého procesu. Podle zahraničních kritiků je nyní polská justice pod vlivem vládních politiků.

Irský soud proto vznesl dotaz k Soudnímu dvoru EU, zda může obviněného Poláka vydat. Evropští soudci sice mohou rozhodnout až zhruba za rok a půl, ale Irsko žádá co nejrychlejší verdikt.

Rozhodnutí unijního soudu tak bude precedens. Poprvé se ke stavu právního státu v Polsku budou muset vyjádřit soudci, nikoliv jako dosud politici z Evropské komise.

Polská vláda poprvé v praxi narazila na problém, o němž dosud vedla spor v teoretické rovině s Evropskou komisí. Ta vůči Varšavě zahájila proceduru kvůli porušení pravidel právního státu, která může skončit až odebráním hlasovacích práv Polsku v Evropské radě.

Evropský soud už zároveň řeší žalobu komise na Polsko ohledně jednoho z nových zákonů, který upravuje činnost obecných soudů a který podle unijních expertů porušuje pravidla právního státu.

Právníci, citovaní listy Irish Times a Gazeta Wyborcza, hovoří o "jaderné zbrani", kterou irský případ umožňuje proti Polsku použít. Právní analýzy se po pondělním rozhodnutí soudkyně ale teprve připravují.

Vládní politici jsou komplikací zaskočeni a rozzuřeni. "Paní soudkyně neanalyzovala konkrétní předpisy, ale odvolala se na své pocity," citoval deník Gazeta Wyborcza Marcina Warchola, náměstka ministra spravedlnosti.

Nicméně podle analýzy think-tanku Polityka Insight je Polsko v Evropě známé tím, že používá příliš často evropský zatykač i pro méně závažné delikty. Pokud by unijní soud potvrdil názor irských kolegů a ti nevydali Celmera do Polska, tak by se podobně k dalším polským žádostem začaly stavět soudy ostatních členských zemí EU − a polská justice by se dostala do vážných potíží ve snaze dostat před soud obviněné, kteří uprchnou do zahraničí.

Tomuto případu se může zdát být podobná snaha dostat před český soud podnikatele Františka Savova, žijícího v Londýně. Jeho obhájci se snaží dokázat, že se mu v Česku nedostane kvůli tlaku politiků spravedlivého procesu. To je ale jiný případ než polsko-irský spor, protože soud nemá pochyby o stavu právního státu v Česku. Savov má šanci maximálně se odvolat k Evropskému soudu pro lidská práva, který patří pod Radu Evropy a není součástí unijních institucí.