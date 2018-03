Deset dnů po otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Salisbury se britská premiérka Theresa Mayová odhodlala k odvetě. Ze země vyhostí 23 ruských diplomatů, jež premiérka považuje za "nepřiznané pracovníky tajných služeb". Na odchod z Británie mají týden.

"Je to největší množství vypovězených diplomatů za posledních 30 let. Odráží to skutečnost, že to není poprvé, co ruský stát jednal proti naší zemi," uvedla premiérka v projevu k zákonodárcům a zopakovala, že za útokem s velkou pravděpodobností stojí právě Rusko.

Vedle toho britská vláda zruší všechna bilaterální setkání s Ruskem na nejvyšší úrovni, dodala Mayová. Premiérka stáhla i pozvánku k návštěvě země pro ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Na plánované mistrovství světa ve fotbale pak nepřijedou do Ruska členové královské rodiny ani britské vlády. Mayová také upozornila, že přijme ještě jiná opatření, pokud se Rusové "uchýlí k dalším provokacím".

Minulý týden našli náhodní kolemjdoucí Skripala a jeho dceru v bezvědomí na lavičce ve 45tisícovém Salisbury. Oba jsou v nemocnici a jejich stav je nadále vážný. V péči lékařů skončil i zasahující policista. Ten už komunikuje s okolím.

K otrávení šestašedesátiletého exagenta a jeho třiatřicetileté dcery pachatelé použili nervový plyn novičok, který se vyvíjel ještě v sovětských laboratořích v 70. a 80. letech. Proto se Mayová obrátila na Moskvu a dala jí do úterní půlnoci ultimátum, aby věrohodně vysvětlila, jak je možné, že se tato chemická látka dostala na území Velké Británie.

Rusko ale ultimátum odmítlo a vyzvalo Londýn, aby mu poskytl vzorky použitého nervového plynu. "Nemáme s tím nic společného," reagoval ministr zahraničí Lavrov.

Nyní je otázkou, jak přesně Rusové na poslední kroky premiérky zareagují. Očekává se, že také přistoupí k vyhoštění britských diplomatů z Ruska. "Jakákoliv hrozba 'sankcí' nezůstane bez odpovědi. To by Britové měli vědět," uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Ruský velvyslanec v Londýně Alexander Vladimirovič Jakovenko krátce po projevu Mayové uvedl, že její kroky jsou "nepřijatelné". Vyhoštění diplomatů pak považuje za "provokaci".

Aktuální kauza kolem exšpiona je testem jak pro premiérku Mayovou, která se pokouší Velkou Británii provést brexitem, tak i pro Západ. Ten hledá odpověď, jak reagovat na údajné kroky Kremlu v zahraničí těsně před prezidentskými volbami, jež by podle očekávání měl opět ovládnout Vladimir Putin.

Britská média v souvislosti s otravou exšpiona připomínají i další nevyjasněné případy z nedávné minulosti. V roce 2006 byl v Londýně otráven Putinův kritik Alexander Litviněnko, kterému pachatelé dali do čaje radioaktivní polonium. Britská odpověď na tento útok byla jen chabá − dva podezřelí muži navzdory britské žádosti o vydání nadále zůstávají v Rusku na svobodě.

Za nejasných okolností v roce 2013 zemřel oligarcha a další kritik Kremlu Boris Berezovský.

Minulý týden pak policie našla mrtvého i přítele Berezovského, Nikolaje Gluškova, jenž podle Moskvy připravil státní aerolinky Aeroflot o miliony dolarů. Jeho smrt zatím britské úřady vyšetřují, a není tak jasné, zda měla spojitost s otravou exšpiona Skripala.