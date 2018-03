Nepříjemná zpráva pro prezidenta Donalda Trumpa a republikány přišla z volebního okrsku v Pensylvánii, kde Trump v roce 2016 porazil Hillary Clintonovou o 20 procentních bodů.

Nyní už je všechno jinak, ve zvláštních doplňovacích volbách do Kongresu tam v úterý s největší pravděpodobností vyhrál demokratický kandidát Conor Lamb. Velmi těsné vítězství sice ještě nebylo oficiálně potvrzeno a je možné, že jeho republikánský soupeř Rick Saccone požádá o přepočítání hlasů. Ale už jen samotný fakt, že souboj byl tak vyrovnaný, je pro republikány velkým varováním.

Jde zatím o nejvýraznější signál, že v letošních listopadových volbách do Kongresu, kde bude ve hře třetina křesel v Senátu a celá Sněmovna reprezentantů, by republikáni právě v dolní komoře mohli ztratit většinu. Pro Trumpa by to znamenalo, že po dvou letech v úřadě by ztratil kontrolu nad svou vnitropolitickou agendou. A naopak by se musel bránit tlaku demokratů, kteří by diktovali program sněmovny a začali by vyšetřovat údajné protizákonné a neetické kroky Trumpova Bílého domu.

"Nikdy to nemělo být tak těsné," potvrdil poradce republikánů Charlie Gerow, že v okrsku, který od roku 2003 kontroluje jeho strana, by neměl mít demokrat vůbec šanci. Pro Wall Street Journal upozornil, že v posledních dvojích volbách, v letech 2014 a 2016, tam demokraté ani nepostavili svého kandidáta. Úspěch demokrata Lamba potvrzuje, že Trumpovo prezidentství nejen mimořádně aktivizuje demokratické voliče k vysoké volební účasti, ale že prezident začal ztrácet i některé své vlastní příznivce.