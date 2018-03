Ten nápad vznikl v letadle někde nad Atlantikem před 13 lety. Lumír Krejčí tehdy čerstvě dokončil postdoktorskou stáž na americké Yaleově univerzitě. "Po cestě domů jsem přemýšlel, čím doplnit výzkum v Brně, abychom dělali něco unikátního a užitečného," vzpomíná. Rozhodl se, že se pustí do hledání látek, jež by daly základ účinnější a šetrnější léčbě rakoviny, než je dnešní chemoterapie nebo ozařování.

"Pokud bychom našli specifické látky, jež by v buňce zastavily opravu poškozené DNA, mohli bychom vyvinout sloučeniny cíleně působící proti nádorům. V nemocných buňkách by zablokovaly proces jejich opravy a tím by je zahubily," popisuje biochemik počátek výzkumu.

Po více než 10 letech práce a nalezení prvních nadějných sloučenin je nyní Krejčí a jeho skupina z Masarykovy univerzity na dobré cestě. Pro svůj plán získali silného spojence. Univerzita uzavřela licenci s britskou firmou Artios Pharma, která se zabývá vývojem nových způsobů léčby rakoviny.

Prohloubila se tím spolupráce, která začala už před rokem, a mohla by vyústit právě v nové léky proti rakovině.

Za londýnskou firmou stojí lidé, kteří už na kontě jeden velký úspěch mají − pracovali na vývoji látek zvaných PARP inhibitory, jež prošly všemi potřebnými klinickými testy a získaly povolení pro užívání při léčbě rakoviny prsu a vaječníků. Jde o látky na podobné bázi jako ty z brněnské laboratoře. "Takové látky začínají pro farmaceutické firmy představovat zajímavé pole působení. Máme výhodu, že jsme do této oblasti začali vstupovat už před více než deseti lety," říká Krejčí.

Pro brněnské vědce znamená kontrakt s Brity jednak každoroční injekci ve výši jednotek milionů korun na výzkum, jednak úzkou spolupráci s někým, kdo má cenné zkušenosti z oblasti vývoje nových léčiv. Co dva týdny spolu konzultují postup při videokonferencích, každý třetí měsíc se v Brně nebo v Londýně navštěvují.

"Ví, jaké jsou klíčové parametry pro klinicky relevantní látky. I finanční polštář, který sehnali pro start společnosti, byl pro nás klíčový. Snažíme se nalézt látky, jež by mohly vstoupit do preklinické fáze testování na zvířecích modelech, pro různé typy nádorů," popisuje Krejčí. Výsledkem by mohly být buď látky, které selektivně zablokují opravu DNA, na které je nádorová buňka závislá, nebo by také mohly snižovat vedlejší účinky nádorové terapie, potlačovat riziko rezistence či posloužit vědcům k základnímu výzkumu.

"Z pohledu rozsahu, významu a potenciálního přínosu jde o první takovou licenci uzavřenou se zahraniční firmou," podotýká Iveta Zieglová z Centra pro transfer technologií, které se na škole stará o přenos výsledků bádání do světa byznysu.

Získat investora nebylo snadné. "Když jsme po letech výzkumu usoudili, že máme poměrně velké množství znalostí a látky jsou nadějné, oslovili jsme české investory. Ale brzy jsme zjistili, že je to pro ně příliš rizikový krok," vzpomíná Krejčí. Pak rozhodlo jedno setkání v Brně. Na přednášku tam přijel profesor Steve Jackson, jenž skupinu propojil s firmou Artios Pharma.

V příběhu je důležitý i další návrat ze zámoří. To když se k projektu připojil se svým týmem chemik Kamil Paruch. Ten měl z USA zkušenosti s vývojem inhibitorů − látek, jež umí tlumit klíčové proteiny. "Nejen že jsme mohli pracovat na hledání látek, ale s jeho přispěním jsme mohli ty nadějné začít dál rozvíjet a zlepšovat jejich vlastnosti," upozorňuje Krejčí, jenž má ve skupině stejně jako Paruch kolem 20 lidí.

Masarykova univerzita si s Brity vyjednala, že i kdyby výzkum neskončil novou léčbou, všechny objevy a data zůstanou vlastnictvím univerzity. "I díky tomu můžeme ve výzkumu dál pokračovat bez nutnosti shánět grantové prostředky v Česku," podotýká Krejčí. Přestože jeho výzkum je tak nadějný, že zaujal soukromou firmu, když s kolegy před časem žádal o granty, na ministerstvu školství neuspěli.

"Rozhodla kritéria, která s kvalitou vědy nemají nic společného. Takto jsou totiž výzvy, v nichž se čerpají miliardy korun, bohužel nastaveny. Vzbuzuje to otázku, jak kvalitní výběr hodnocení zde je. Je zásadní, aby si ministerstvo uvědomilo, že budeme mít tak kvalitní vědu, jak kvalitní budou její hodnotitelé. Světovou vědu budeme dělat jen tehdy, až ji budou hodnotit nejlepší světoví vědci," domnívá se Lumír Krejčí.

V jeho laboratoři působí také devatenáctiletá talentovaná badatelka Karina Movsesjan, která loni vyhrála prestižní cenu Evropské unie pro nejlepšího mladého vědce Evropy. "Karina se zaměřuje spíše na základní výzkum - prozkoumává dosud neprobádané principy nestability genomu související s dělením buňky," říká biochemik. Na výzkumu spolupracují kromě týmu z Česka také skupiny z USA, Jižní Koreji či ze Švýcarska.

Nejvýnosnější licence, které doposud Masarykova univerzita uzavřela, se pohybovaly v řádu jednotek milionů. Týkaly se například využití plazmových trysek k úpravě různých povrchů materiálů nebo užití chemického reaktoru pro syntézu speciálních chemických sloučenin. "Licencoval se také speciální software umožňující administraci psychodiagnostických testů, který byl vyvinut na Filozofické fakultě a který nyní používá Ústřední vojenská nemocnice v Praze," připomíná Iveta Zieglová z Centra pro transfer technologií, které na půdě univerzity funguje od roku 2005.