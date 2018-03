Více než dvě stovky středních a vysokých škol se ve čtvrtek zapojí po celém Česku do výstražné stávky na obranu ústavních hodnot. Studenti přeruší vyučování a vyjdou v poledne na půl hodiny před budovy škol či na náměstí. Žádají například, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální rozhodnutí.

"Demokratické směřování naší země je dlouhodobě ohrožováno trestně stíhaným premiérem, který vládne skrze vládu bez důvěry a za tiché podpory prezidenta republiky," uvedl předseda studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima. Nesouhlasí také například s relativizací lživých výroků některých politiků, jako třeba šéfa SPD Tomia Okamury o koncentračním táboře v Letech. Sedmdesát let po únoru 1948 se podle Zimy v Česku mění vnímání demokratických hodnot. Výzvu nazvanou #Vyjdiven vyhlásili před týdnem studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění.

Cílem studentské iniciativy je přimět lidi, aby věnovali pozornost současnému dění. Podle organizátora akce Luboše Louženského někteří čeští politici posouvají mantinely a ohýbají ústavní zvyklosti. Studenti proto chtějí, aby aktivnější roli hrála v politice horní komora parlamentu − Senát.

Zima nemá iluze o tom, že by se situace ze dne na den změnila. Lituje spíše, že se studenti neozvali dříve. Nemyslí si však, že by bylo nutné stávku opakovat. "Jedna by mohla stačit. Měla by zahájit dialog, kam pokračovat," řekl HN.

Stávkovat budou vysokoškoláci v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Ostravě a dalších univerzitních městech a také studenti desítek gymnázií a dalších středních škol v Česku.

Například na náměstí Míru v Praze se chystá sejít až 400 studentů ze tří středních škol. "Přečteme prohlášení, zazpíváme státní hymnu. Tím podpoříme ústavu a vyzveme politiky, aby konali v souladu s ústavou a jejími zvyklostmi," řekl HN student Matěj Korčák z Arcibiskupského gymnázia v Praze.