Zakladatel kanadského výrobce sportovního oblečení Lululemon Athletica Chip Wilson si na začátku roku 2007 pozval do Vancouveru investiční bankéře z Wall Street. Chtěl mezi nimi vybrat, kdo jeho firmu uvede na burzu v New Yorku. Zástupci věhlasných bankovních ústavů se dostavili jako jeden muž oděni v oblecích a kravatách. Až na tým Goldman Sachs v čele s tehdy pětačtyřicetiletým Davidem Solomonem − ti přišli v teplákách a mikinách Lululemon. Hra na efekt zabrala, o půl roku později to byli oni, kdo Kanaďany provázel při jejich emisi akcií na Nasdaq.

O deset let později Solomon vyhrál podstatně náročnější bitvu. Stal se vítězem interního zápasu o to, kdo bude příštím šéfem Gold­man Sachs. Nynější ředitel Lloyd Blankfein ikonickou banku vede od roku 2006 a čím dál častěji se spekuluje o tom, že skončí už letos. Naposledy na to upozornil minulý týden list The Wall Street Journal.

Správní rada banky i Blankfein se nakonec rozhodli, že nástupcem bude Solomon. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že jeho soupeř o nejvyšší post Harvey Schwartz dal výpověď, což v pondělí banka oznámila.

Šlo o zajímavé manažerské střetnutí a podle Financial Times občas připomínalo krvavý zápas v kleci.

Jak to poslední dobou v USA bývá, všechno odstartoval Donald Trump, jenž na podzim 2016 nabídl místo svého hlavního ekonomického poradce Garymu Cohnovi. Dlouholetý provozní ředitel Goldman Sachs, a mimochodem demokratický podporovatel a sponzor Hillary Clintonové, byl ve firmě jasnou dvojkou a logickým nástupcem Blankfeina. Jenže Cohn se rozhodl odejít do Bílého domu. A tak Goldman, banka pověstná právě tím, že její lidé často přecházejí na vysoká místa nejen americké státní správy, začal vybírat příštího CEO znovu. Rozhodnout se mělo mezi jejich finančním ředitelem Schwartzem a zkušeným partnerem z investiční divize Solomonem.

Ten byl zpočátku vnímaný jako outsider, mimo jiné i kvůli tomu, že není typickým odchovancem Goldman Sachs (do banky přišel v roce 1999 z Bear Stearns) a že jeho soupeř vzešel podobně jako Blankfein z té části banky, jež se živí obchodováním s cennými papíry. Jenže postupně Solomon získával plusové body − dokázal se lépe přizpůsobit pozornosti, kterou na ně dva upřeli jak zaměstnanci Goldman Sachs, tak média a klienti. A především bylo čím dál jasnější, že právě investiční bankovnictví spolu s větší orientací na zákazníky bude tím, co banku požene dál.

Solomon je navíc opravdu nevšední osobnost. Jeho oponent Schwartz je sice držitelem černého pásu v karate, na Solomonovy koníčky a jeho schopnost vytvářet sítě kontaktů ovšem nemá. Příští vládce Goldman Sachs po večerech vystupuje jako dýdžej a v newyorských klubech pouští elektronickou hudbu pod jménem DJ D-Sol. S dcerou jsou také vášnivými jogíny.

Zatímco Solomon neváhá jít pro ostré slovo daleko a kolegové jej líčí jako mimořádně výkonného manažera, jenž umí dát hlučně najevo svou nespokojenost, Schwartz vyznává jiný přístup: než někomu vyčiní, dá si prý 48 hodin pauzu, aby ochladly emoce.

Jejich střetu o vedení banky, jež má ve finančním světě pověst nejvlivnější instituce, se přezdívalo Hra o trůny či Hunger Games podle knižních a filmových trháků.

Vítězství dýdžeje, jak to parafrázovaly The New York Times, s sebou nejspíš přinese velkou změnu pro banku, která je vysoce zisková a jejíž tržní hodnota odpovídá 90 miliardám dolarů. Solomon například tlačí na to, aby u Goldmanů pracovalo mnohem více žen nebo aby otevírala pobočky i ve středně velkých městech USA. Kdy se ujme žezla, ale zatím není jasné. Na poslední poradě vedení údajně Blankfein řekl, že možná skončí letos, ale možná také ne.

