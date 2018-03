Nejsa právníkem, budu se držet svého řemesla. Předně bych rád poznamenal, že ekonom není sadista. Když statisíce lidí trpících vícečetnými exekucemi raději přijmou hůře placenou práci v šedé zóně nebo rovnou žijí z kombinace dávek a příležitostné práce načerno, jenom aby se vyhnuli exekutorovi, tak je to velmi špatně nejen z humánního hlediska, ale i z hlediska ekonomické racionality. Pro ekonomicky smýšlejícího ekonoma by bylo daleko lepší, kdyby dlužník mohl svoje vztahy s věřiteli civilizovaně uspořádat.

Je rozdíl mezi závazkem, kdy se někdo při vědomí − byť nerozvážně − zadlužil, a dluhem, který přirostl různými vychytralostmi z dílny "šmejdů". Takové pohledávky lze samozřejmě popřít a celý dluh roztřídit do jednotlivých kategorií s rozdílným pořadím daným datem vzniku nebo charakterem a tomu podřídit uspokojování. Insolvenční zákon tyhle principy již zná a s rozdílnou mírou i způsobem uspokojování například při reorganizaci běžně pracuje. Přece známe nejen v Česku, ale i jinde ve světě takový postup, kdy vše jde k soudu "v mašličkách", pečlivě připravené, dluh roztříděný, návrh na to, kolik a za jak dlouho může a má být splaceno. Tak proč ho neaplikovat i u oddlužení chudáků fyzických osob?

Když už jsme u toho, do budoucna by také velmi pomohla existence registru umožňujícího přehled o dluzích vůči bankovním i nebankovním subjektům, jehož data by byla použitelná pro účely insolvenčního zákona včetně oddlužení fyzických osob.

Smyslem oddlužení je skutečně nový začátek, aby dlužník vydělával v řádném zaměstnání, žil důstojně a současně oprávněným věřitelům zaplatil tolik, kolik je možné. Rozložení v čase má fungovat tak, aby míra uspokojení věřitelů rostla, nikoliv klesala. Jinak tu u dlužníka máme hned motiv k zatajování skutečných poměrů, aby po sedmi letech nastalo nulové oddlužení. Nelze akceptovat nastavení odměny insolvenčních správců, která motivuje leda tak k položení nohou na stůl, i když mezi věřitele nakonec podle návrhu nemusí rozdělit ani korunu.

Nemusíte být ekonom, aby vám bylo jasné, že jsou typy dlužníků, kteří, ač by chtěli, ani při nejlepší vůli nezaplatí nic, protože nemohou dosahovat dostatečných příjmů; jsou také typy věřitelů, kteří by si zasloužili dostat leda tak dvacet ran bambusovou holí na paty. Ale všichni také víme, že existují dluhy, které by u práceschopných měly být spláceny a uhrazeny. Pokud se shodneme na tomto, pak také platí, že nejlepším přirozeným spojencem pro úvahy o oddlužení jsou banky. Přitom banky ani nemusíte podezírat z lidumilství, koneckonců pouze člověk hospodařící v černých číslech je schopen se stát bankovním klientem, půjčit si a splácet.

Nynější dluhově-exekuční krize, v jejímž víru se ocitly statisíce lidí, hodně souvisí s tolerováním "samožerných cyklů" a obecnou liknavostí úřadů řešit problémy, dokud jsou malé. Stát by se měl proto chytnout za nos a konstruovat celý proces tak, aby dával ekonomicky smysl a podněcoval žádoucí chování všech účastníků insolvenčního řízení.

