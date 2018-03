Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán hodlá zmírnit podmínky pro osobní bankrot a vytáhnout tak z dluhové pasti co nejvíce lidí. Zbavit závazků by se mohli i lidé s několika exekucemi, jejichž příjmy nestačí na splacení ani třiceti procent jejich dluhů. O tom, jestli novela insolvenčního zákona vyřeší problém s rostoucím počtem exekucí, debatovali odborníci v diskusi u kulatého stolu, pořádané HN.

V loňském roce se počet lidí v exekuci zvýšil na 863 tisíc. Téměř půl milionu občanů má navíc tři a více exekucí. Nejhorší je situace na severu Čech a v Moravskoslezském kraji. Dluhy jsou však dnes odpuštěny jen tomu, kdo za pět let splatí alespoň 30 procent svých závazků. Ti, kteří kvůli nižším příjmům na tuto hranici nedosáhnou, musí své dluhy splácet bez vidiny toho, že by jim někdy byly prominuty. Pelikán těmto lidem nabízí možnost vyhlásit osobní bankrot za podmínky, že se sedm let budou aktivně snažit své dluhy splatit v co nejvyšší míře. Žádná minimální hranice ale není stanovena. Dlužník tak v určitých případech nemusí věřitelům zaplatit ani korunu. Právě tato takzvaná nulová varianta vyvolává nejvíce diskusí.

"Pro statisíce lidí by nulová varianta představovala rozsvícení světla na konci tunelu," říká Daniel Hůle, vedoucí programu Kariérního a pracovního poradenství při společnosti Člověk v tísni. Podle něj hrozí, že se problémy rodičů brzy promítnou i do chování jejich dětí. "Frustrace těchto lidí se projevila i v posledních parlamentních a prezidentských volbách," dodává Hůle.

Na tom, že se situací, kdy má exekuci téměř každý desátý člověk v Česku, je potřeba něco dělat, se shodnou i ostatní experti. "Tento stav vyžaduje docela výrazné řešení," myslí si ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

Změnit se musí exekuce

Podle právníka Bohumila Havla z PRK Partners ale změnu potřebuje především exekuční, nikoliv insolvenční právo. Havlovi vadí zejména pohledávky, které z poměrně nízké částky narostou kvůli úrokům a různým poplatkům na mnohonásobně vyšší hodnotu. "Naše právo přitom umí tyto uměle nafouknuté pohledávky vyloučit," tvrdí Havel. Podle Daniela Hůleho to však dělá jen část insolvenčních správců, což vede k výraznému růstu exekucí. "U nás běží minimálně 300 tisíc exekucí nezákonně pod taktovkou exekutorů a s vědomím věřitelů a soudů, a stejně s tím nikdo nic nedělá," říká Hůle.

Loni bylo vedeno téměř 4,7 milionu exekucí. "Příští rok by jich mohlo být přes pět milionů. V Německu je exekucí nařízeno zhruba tolik, kolik jich je zároveň odbaveno. Naše chyba je, že máme ucpaný špunt a napouští se nám velký problém," varuje Hůle s tím, že pokud by se z dluhů oddělily ty "nemravné", problém by se výrazně zmenšil. Nulová varianta osobního bankrotu je podle něj běžná ve všech evropských zemích s výjimkou balkánských států. Bohumil Havel by u uměle navyšovaných dluhů zavedl takzvané pravidlo subordinace. To říká, že pokud se pohledávka odchyluje o 30 procent nad rámec běžných úroků, musí ji správce popřít.

Změnu systému exekucí navrhuje také Petr Sprinz, advokát a partner ve společnosti Havel & Partners. Ten by jejich vedení zpoplatnil. "Na začátku by mohl být nějaký nízký poplatek a po určité době, když věřitel dospěje k tomu, že má smysl v exekuci pokračovat, by došlo k navýšení poplatku," uvádí Sprinz.

Náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Filip Hanzlík zase volá po větší ochraně věřitelů. Navrhuje daňovou odepsatelnost pohledávek, u kterých je velmi nepravděpodobné, že je dlužník bude někdy schopen splatit. Ekonom Zámečník pak volá po vytvoření registru, ze kterého by bylo možné zjistit, jestli má dlužník problém. "Každá další půjčka, která by se pak v registru objevila, by byla uspokojena jako poslední," navrhuje.

Změní se odměny správců

Pelikánova novela insolvenčního zákona nyní zamířila do sněmovny a její podoba se pravděpodobně ještě změní. Sám ministr spravedlnosti připustil, že je potřeba změnit systém odměn insolvenčních správců. Ti by měli kontrolovat třeba to, jestli dlužník vykonává práci odpovídající jeho schopnostem, jestli nepracuje načerno nebo nezatajuje majetek. "Odměna insolvenčních správců je absurdní. Český insolvenční správce má vyšší odměnu než ten německý," říká Hůle. Podle současného návrhu by insolvenční správci dostávali od každého dlužníka měsíční poplatek, jehož výše by se za sedm let vyšplhala až na 90 tisíc korun. Nově by se jim tento poplatek snížil a zbytek odměny by závisel na tom, kolik od dlužníka opravdu vyberou.

Hanzlík zase kritizuje možnost, že by lidé mohli vyhlásit osobní bankrot i několikrát za život. "Je neobhajitelné, že po deseti letech nabídneme lidem opět nulové oddlužení a vezmeme věřitelům zase jejich pohledávky," tvrdí. Hůle oponuje tím, že český návrh se v tomto nijak neliší od německého či rakouského zákona, který tuto možnost dlužníkům také nabízí. "Náš návrh není úlet mimo evropský právní kontext," uvádí Hůle.

Experti řešili také to, kdo by měl mít na vstup do oddlužení nárok. "Někdo, kdo si půjčil na dovolenou v Egyptě, podle mě nemá na osobní bankrot nárok," myslí si Zámečník. Sprinz uvádí, že například v Polsku jsou podmínky vstupu do oddlužení velmi přísné. Dosáhnou na něj jen dlužníci, kteří se do potíží dostali například kvůli vážné nemoci. "U nás naopak Nejvyšší soud razí přístup, že umožňuje oddlužení i lehkomyslným a málo odpovědným lidem. Za těchto parametrů bude novela poměrně lehce zneužitelná," varuje Sprinz.