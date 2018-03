V neděli ruští občané zvolí prezidentem na čtvrté volební období Vladimira Putina. Nejbližších šest let ale nebude pro muže, který vládne Rusku posledních osmnáct let, jednoduchých. Ekonomika se nemůže vymanit ze závislosti na těžbě a exportu surovin a v podmínkách sankcí hrozí její další zaostávání. Putin bude potřebovat omladit a zefektivnit fungování byrokracie, přinejmenším snížit úroveň korupce. Pokud se rozhodne neměnit ústavu, která mu zakazuje kandidovat v dalším volebním období, bude si muset nalézt nástupce, který mu dokáže dát bezpečnostní garance. To vše v podmínkách neutuchající konfrontace se Západem, protože prezident dal jasně najevo, že nehodlá jakkoliv ustupovat.

Nové zbraně především

Dobrou ilustrací této výzvy byla Putinova výroční řeč o stavu státu, kterou pronesl počátkem března. Nebyl to žádný řadový projev, ostatně obvykle se událost koná v prosinci. Tentokrát byla řeč přesunuta na dobu těsně před volbami. Neodehrála se také v jednom z historických sálů, ale v budově nedaleké Manéže. Podle zdrojů z Kremlu to bylo kvůli tomu, aby se mohly za prezidentovými zády promítat ilustrativní infografiky a videa.

Fakt je, že bylo na co se dívat. Tedy v první části ani tolik ne, ruský prezident se věnoval slibům, jako bylo zlepšení kvality pitné vody nebo zvýšení výstavby bytů o 150 procent. Putin slíbil navýšení výdajů na zdravotnictví na pět procent HDP a snížení úrovně chudoby o polovinu během příštích šesti let. Pronesl též několik vágních frází o potřebě posilovat demokratické instituce a samosprávu. Hosté v publiku naslouchali sice pozorně, ale bez emocí.

To se změnilo během druhé poloviny vystoupení, kde ruský prezident prezentoval nové ruské zbraně. O některých se vědělo, jako například o mezikontinentální balistické raketě Sarmat. Její vývoj byl ostatně holou nutností, její předchůdce Vojevoda totiž byl ze značné části vyvinut ukrajinskými odborníky z Dněpropetrovsku a ruská armáda přirozeně nechtěla být v případě takto citlivé zbraně závislá na dodávkách či servisu z Ukrajiny. Rusko potřebuje i hyperzvukové systémy Kinžal a Avangard. Tyto zbraně totiž přesahují možnosti jakékoliv protiraketové obrany. a podobné systémy vyvíjejí i Spojené státy a Čína.

Další dvě zbraně, samořiditelná ponorka, která by po vypuknutí války dopravila obří jadernou nálož k břehům Spojených států, a raketa na jaderný pohon s prakticky neomezeným doletem, navazují na projekty z dob studené války. Odborníci ale většinou zpochybňují jejich praktický smysl vzhledem k tomu, že stejného cíle lze dosáhnout výrazně levněji jinými prostředky. Hostům Putinova vystoupení to ale rozhodně nevadilo. Se zjevným nadšením sledovali animace raket dopadajících kamsi na území Floridy a prezidentovu řeč přerušovali ovacemi ve stoje.

Poněkud kritičtěji naladění pozorovatelé byli, jemně řečeno, překvapeni. "Poté co prezident Putin dlouze hovořil o potřebě modernizace ekonomiky, čekal jsem smířlivější pokračování. Protože k modernizaci se potřebujete těsněji integrovat do globální ekonomiky. Musíte zvýšit vývoz a diverzifikovat hospodářství, přitáhnout do země investice a nové technologie a účastnit se globálního intelektuálního a digitálního života," myslí si přední moskevský odborník na zahraniční politiku Alexander Baunov.

Putin sice navrhuje modernizovat ekonomiku vlastními silami, dohnat technologické zaostávání za Západem a v rostoucí míře i Čínou, z jeho řeči ale není jasné, kde na to vezme prostředky. "Ta myšlenka není nová, vlastně opakuje tzv. Putinův plán z konce jeho druhého volebního období. Tehdy díky rostoucím cenám ropy našetřili desítky miliard dolarů a plánovali je investovat do několika odvětví high technologií, která by se dostala na světovou úroveň. Jenže pak přišla hospodářská krize roku 2008 a většina úspor padla na její bezbolestné překonání," vysvětluje ředitel bratislavského think-tanku SFPA Alexander Duleba.

Většinu zbývajících peněz zlikvidoval pád cen ropy v roce 2015 a efekt sankcí. Peníze, které zůstaly ve Fondu národního blahobytu, dojdou zhruba během dvou let, pokud ovšem ruská ekonomika nezačne růst alespoň o tři procenta ročně.

Jako za Stalina

Ruští pozorovatelé ve své většině tvrdí, že Putinova řeč mířila především na ruskou střední třídu, bílé límečky a byrokraty ve středních a nižších pozicích. Tito lidé byli oporou režimu, ale v posledních pěti letech jejich loajalita klesá, především kvůli tomu, že pro sebe nevidí perspektivu. Státem řízený program modernizace značná část z nich vnímá jako možnost pro kariérní růst.

Pro Vladimira Putina to také řeší otázku výměny a omlazení vrcholné byrokracie. "Trochu mi to připomíná situaci mladých specialistů ve 30. letech za Stalina. Ti se také chtěli účastnit budování nového státu, vystřídat ty staré bolševiky a ukázat, že to umí lépe. U většiny byla motivací směs vlastenectví a snahy o kariéru. Podobné je to i dnes," myslí si Alexandr Morozov, který vede Výzkumné centrum Borise Němcova na pražské Filozofické fakultě UK.

Existence relativně mladé a loajální byrokracie pomůže Putinovi také vyřešit otázku výběru nástupce. Po čtvrtém funkčním období mu ruská ústava neumožní znovu kandidovat. Většina expertů se shoduje, že ruský prezident ji nebude chtít měnit. Bude si tedy muset vybrat následovníka, ať již dočasného na jedno funkční období, jak tomu bylo v letech 2008−2014 s Dmitrijem Medveděvem, nebo trvalého, který by mu dokázal dát záruky bezpečnosti. Stejně jako si Vladimira Putina vybral v roce 1999 jeho předchůdce Boris Jelcin. Alexandr Morozov je přesvědčen, že současný prezident se do Kremlu znovu vrátí, jiní tak kategoričtí nejsou. Ale i oni přiznávají, že současný prezident po roce 2024 jen těžko odejde do penze jako Boris Jelcin. Nejčastěji zmiňovaným scénářem je vytvoření pozice jakéhosi dohlížitele po vzoru pozdních let čínského reformátora Teng Siao-pchinga.

Nikdo z dotázaných expertů ale nepochybuje o tom, že konfrontace se Západem bude pokračovat. "Ruský prezident upřímně věří v existenci nepřátelského vnějšího prostředí a snahu jeho představitelů všemi silami oslabit a rozložit Rusko. Země proto musí být pevností. Kreml bude muset kontrolovat strategické oblasti průmyslu a selektivně přistupovat k zahraničnímu kapitálu. V Rusku i soukromé společnosti, pokud jsou dostatečně velké, musí bránit zájmy státu," píší politologové Ivan Krastev a Gleb Pavlovskij na stránkách European Council for Foreign Relations.

"Před třemi lety delegáti mnichovské bezpečnostní konference rozhořčeně syčeli, když ministr zahraničí Sergej Lavrov tvrdil, že připojení Krymu bylo v souladu s Chartou OSN. Dnes Lavrov Západ přirovnal k účastníkům mnichovské dohody roku 1938 a nikdo ani nehnul brvou. Ruské představitele už nikdo nebere vážně, protože oni zahraniční politiku Ruska neurčují. Stejně tak se ruská delegace neúčastní dialogu se západními odborníky s tím, že jsou to stejně rusofobové a o ničem nerozhodují," kroutí hlavou odborník na bezpečnost Alexandr Gabujev.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v době konání mnichovské konference tweetovala o vítězství ruského hokejového týmu nad USA v olympijském turnaji. "Naši se potkali s partnery. 4:0. Bez dopingu to skončilo pro USA." Tweet získal tisíce lajků a sdílení.

Napětí bude pokračovat

Vladimir Putin během prezentace nových zbraní tvrdil, že jde o ruskou odpověď na americké budování protiraketové obrany. "Neposlouchali nás tehdy, tak snad budou poslouchat nyní," skončil triumfálně.

"Všichni Putina uslyšeli již v roce 2014. Všechna ministerstva a expertní skupiny analyzovaly, co se to stalo. Problém je v tom, že nikdo nedokázal najít tu realisticky chápanou hrozbu Rusku, kterou Putin s takovou energií odvrací. Takže vznikl konsenzus, že se patrně zbláznil kvůli ukrajinskému Majdanu a nikdo s tím nemůže nic udělat," neskrývá pesimismus Alexandr Morozov. Podle něj se v této oblasti v nejbližších šesti letech nic nezmění, napětí mezi Ruskem a Západem bude pokračovat.