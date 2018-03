Manažery mladoboleslavské automobilky Škoda Auto čeká ve čtvrtek těžký úkol − přesvědčit tisíce zaměstnanců, že jejich mzdy nemají růst dvouciferným tempem ročně. Těsně před dalším kolem vyjednávání s odbory dorazilo několik zpráv z Německa, které nahrávají odborářům.

Tou nejnovější je výroční zpráva celého koncernu Volkswagen za loňský rok, která potvrzuje, že Škodě se dlouhodobě daří čím dál více. Za prodej aut utržila loni 16,5 miliardy eur, o pětinu více než v roce 2016, provozní zisk zvýšila přibližně o třetinu na rekordních 1,6 miliardy eur (40,7 miliardy korun). Česká automobilka tak dělá už více než desetinu zisku celé skupiny. Firma je navíc i nadále po Porsche druhou nejziskovější značkou celého koncernu. Marže, v tomto případě poměr provozního zisku k tržbám firmy, se zvýšila z 8,7 procenta v roce 2016 na 9,7 procenta.

Stejně jako loni tak Škodovka v tomto ohledu zůstává i před luxusní značkou VW automobilkou Audi. Hůře než Škoda jsou na tom i luxusní Bentley s 5,5 procenta, domovský Volkswagen (4,1) či Škodě modelově nejbližší Seat (1,9).

40,7 miliardy Škoda Auto měla loni provozní zisk 1,6 miliardy eur, v přepočtu přibližně 40,7 miliardy korun. 18 procent Odboráři požadují, aby letos platy vzrostly o 18 procent. Vedení firmy nabízí 15 procent v průběhu 27 měsíců.

Mladoboleslavská automobilka se odmítla k hospodářským výsledkům před dalším kolem kolektivního vyjednávání vyjádřit. Stejně tak odboráři nechali dotazy HN, zda rekordní výsledky navýší jejich požadavky, bez odpovědi. Na svých stránkách si ale v posledních dnech postěžovali, že kolegové z německých závodů koncernu Volkswagen se jim platově neustále vzdalují a že "inženýři u nás berou stejně jako uklízečka v Německu".

Odbory Kovo, které zaměstnance Škody Auto zastupují, požadují po vedení firmy růst mezd v letošním roce minimálně o 18 procent. Škoda začátkem března při pátém kole vyjednávání nabídla růst o 15 procent během 27 měsíců. To odboráři odmítli a pohrozili stávkou.

Průměrná dělnická mzda ve Škodě Auto byla v loňském roce 40 557 korun, tedy zhruba o deset procent více než v roce 2016. V průměrné mzdě jsou započítány i různé příplatky, například za práci v noci, za ztížené pracovní podmínky či za to, že pracovní doba se jim mění, jak firma zrovna potřebuje.

Další zprávou z Německa, která odboráře naštvala, je výše roční odměny pro zaměstnance v německých továrnách značky Volkswagen. Každý ze 120 tisíc zaměstnanců by měl dostat ke mzdě navíc 4100 eur, v přepočtu 104 tisíc korun. Roční bonusy ve Škodě se skládají ze dvou částí: garantovaná, což je zhruba 1,3násobek platu, a dále prémie vycházející ze zisku firmy a navýšená ještě o dohodnutou sumu. Vedení firmy navrhlo vyplatit tuto část prémie osm tisíc ve výplatě za duben a pět tisíc za listopad. To odbory odmítly. Lze čekat, že bonus bude výrazně vyšší − loni nakonec dohoda činila 45 tisíc pro každého zaměstnance.

Ačkoliv se ve čtvrtek bude jednat o navyšování mezd a ročních bonusech, dalším důležitým tématem je snaha vedení firmy zavést sobotní směny v továrně v Mladé Boleslavi. Po dohodě obou stran tento požadavek vypadl ze současných jednání, dokud nebude shoda na mzdách.

Od sobotních směn si vedení slibuje více vyrobených aut, jelikož továrny jsou již na hraně svých kapacit a čekací doby na vůz se počítají v měsících. Odbory však už loni na podzim tuto změnu odmítly. Podle nich by nezvyklá pracovní doba narušila rodinný život pracovníků. Sobotní provoz již funguje v závodě v Kvasinách. V praxi by to pro zaměstnance neznamenalo navýšení počtu odpracovaných hodin. Přišli by ale o některé volné víkendy. Výměnou za sobotní směnu by dostávali náhradní volno.

Ke změně postoje se vedení Škody snaží zaměstnance přesvědčit mimo jiné tím, že slibuje investice do rozvoje města. Odboráři tento týden Mladou Boleslav označili za průmyslové betonové město, které nutně potřebuje zkrášlit. "Možná se budete divit, ale dávám vám za pravdu," reagoval člen představenstva Škody Bohdan Wojnar. "Musíme skutečně něco udělat, protože region musí dlouhodobě zlepšit svoji atraktivitu. Já z tohoto města také nechci mít jen industriální nudné město, kde není proč žít. Tedy, že je tady jen dobře placená práce, ale jinak nic víc."

S přispěním Jana Matouška.

