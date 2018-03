V Česku přibývá služeb, které se snaží lidem ušetřit jejich čas. Trend odstartovaly firmy jako Košík.cz nebo Rohlík.cz, které zákazníkům obstarají nákup a po práci jim ho přivezou až domů. Na trhu jsou také aplikace, které nabízejí hlídání dětí, venčení psů nebo dovoz léků.

Nyní na trh přichází virtuální asistent MyTimi. "Nevidím důvod, proč bych měl po práci trávit čas tím, že budu vybírat hotel na dovolenou, když to za mě může udělat někdo jiný," říká Jan Skovajsa, který společně s investory Františkem Zemanem a Matějem Turkem za nápadem stojí. Kromě plánování dovolené nabízí MyTimi zákazníkům také služby několika svých kurýrů. Vyřeší tedy i nákup květiny k výročí nebo místo zákazníka dojde na úřad či do banky. "Odmítli jsme zatím jen jeden úkol. Slečna po nás chtěla napsat esej na vysokou školu," směje se Skovajsa.

Služba se zatím zaměří jen na zákazníky v Praze, v budoucnu by se mohla rozšířit do Středočeského kraje a Brna.

Snadnější život

◼ Firem, které založily svůj byznys na tom, že lidem šetří čas, v Česku přibývá. ◼ Kromě on-line supermarketů Rohlík.cz a Košík.cz je to třeba společnost Hlídačky.cz. Ta klien­tům vyvenčí psa, pohlídá dítě nebo uklidí byt.

◼ Osobní asistent Dodo zase lidem odnese balík na poštu, přiveze léky či vyzvedne objednávku z e-shopu. 20 tisíc úkolů zadaných klienty chce služba MyTimi splnit do konce příštího roku. Ve stejné době by už firma chtěla být zisková.

MyTimi funguje jednoduše. "Stačí nám jen napsat termín dovolené a my uděláme program na celý pobyt, pošleme nabídku hotelů i letenek," popisuje výkonný ředitel. Pokud se klientovi nabídka nelíbí, může zaplatit jen tolik, kolik bude chtít. Podle Skovajsy je to výhodné, protože se tak firma vyhne reklamacím. "Zatím se nám ukazuje spíše opačný efekt, že lidé zaplatí více, než o kolik si řekneme," dodává mladý šéf společnosti.

Nejbizarnějším úkolem byl podle Skovajsy požadavek na přejmenování základní školy. "Dotyčnému jsme poskytli informace, jak má postupovat. Nevím, jestli se mu to povedlo. Vzhledem k tomu, že to bylo nedávno, tak na úkolu asi ještě pracuje," říká Skovajsa.

Původně si investoři, kteří se znají ze Zemanovy IT firmy Algotech, mysleli, že jejich služba osloví hlavně časově zaneprázdněné manažery. Velký zájem o Timiho je ale i mezi rodiči malých dětí. Podle Skovajsy může být zákazníkem kdokoliv i díky tomu, že průměrná cena úkolu je okolo 200 korun.

Zkušební verzi služby spustil Skovajsa loni v červenci, od ledna už se snaží oslovit první zákazníky. Zatím MyTimi splnil přes tisíc úkolů, tržby rostou každý měsíc zhruba o třetinu.

"Do konce příštího roku chceme mít 20 tisíc úkolů zadaných klienty a dostat se do zisku," plánuje Skovajsa. Firma zatím zaměstnává 10 lidí, většinou studentů vysokých škol. V budoucnu by se jejich počet měl zdvojnásobit.

Za dva roky hodlá MyTimi zamířit i do Německa, konkrétně do pásu průmyslových měst v Po­rúří. "Je tam velká hustota obyvatel s vysokou kupní silou. Němci jsou nám navíc mentalitou blízcí," říká Skovajsa.

Na podobném principu jako MyTimi funguje na východním pobřeží Spojených států například služba Getmagic.com.

MyTimi zatím zaměstnává 10 lidí, většinou studentů vysokých škol. Foto: MyTimi

