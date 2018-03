Americký prezident Donald Trump zablokoval největší technologickou akvizici v historii. Singapurská společnost Broadcom nabídla za převzetí kalifornského Qualcommu 117 miliard dolarů (2,4 bilionu korun). Trump zastavil obchod kvůli obavám o národní bezpečnost.

Akvizicí by vznikl třetí největší výrobce čipů na světě po společnostech Intel a Samsung. Broadcom vyrábí zejména čipy pro širokopásmovou komunikaci, jako jsou modemy a wi-fi.

Klíčovým faktorem v rozhodnutí byly obavy, že Qualcomm, jeden z největších výrobců čipů pro chytré telefony a tablety, by byl pod kontrolou společnosti, která sídlí v Asii. Američané se obávají, že by Broadcom mohl části Qualcommu odprodat do Číny, a oslabit tak pozici USA v síťových technologiích v okamžiku, kdy na trh přichází nová generace mobilních sítí 5G.

Qualcomm dodává svá zařízení pro Apple i Androidům. Prodejem do zahraničí by tak USA přišly o cenný podnik, jehož hodnota každý rok roste.

"Hlavní obavy vyplývaly z obchodních praktik Broadcomu. Podnik by mohl výrazně snížit investice do nové generace mobilních sítí 5G. Tím by došlo k oslabení vlivu Qualcommu i postavení USA. Důsledkem by byl větší vliv čínského gigantu Huawei," řekl Stacy Rasgon, čipový analytik společnosti Bernstein pro server CNBC.

Qualcomm se v posledních letech stal jedním z největších konkurentů čínského koncernu Huawei. Právě tato firma by podle obav americké armády mohla v případě uskutečnění fúze do deseti let získat dominantní postavení v mobilních technologiích a americké bezpečnostní složky by mohly být odkázány pouze na nákup vybavení od Huaweie.

Prezident Trump podle agentury AP rozhodl v pondělí na základě doporučení vládního výboru pro zahraniční investice (CFIUS), který prověřuje plánovaná převzetí amerických podniků z hlediska dopadů na bezpečnost. Broadcom s tím zásadně nesouhlasí.

