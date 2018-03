Technologické skupině Unicorn podnikatele Vladimíra Kováře se daří. Vloni utržila rekordních 3,1 miliardy korun, to je o 11 procent více než v roce 2016.

Kovářův holding, jehož počátky sahají do roku 1990, se zabývá především vývojem a prodejem softwarů pro banky, automobilky nebo energetické společnosti.

Loňský výsledek hodnotí šéf a majitel Unicornu střízlivě. "Je to takový organický růst. Pokud bude pokračovat, můžeme být do tří let na obratu kolem pěti miliard. Když ale nabídneme více produktů pro menší podniky a běžné spotřebitele, mohli bychom se dostat i o řád výš," říká v rozhovoru pro HN Kovář.

3,1 mld. Kč jsou celkové loňské tržby firem z IT skupiny Unicorn. Meziročně vzrostly o 11 procent.

Zatím se ale jeho holding spoléhá hlavně na jistoty v podobě velkých korporátních klientů, kteří se na loňských tržbách podíleli z 80 procent. Hlavním tahounem rekordního roku byly pro Unicorn projekty inovací IT pro banky, jako je Česká spořitelna nebo Komerční banka. "Velkou zakázku jsme navíc dělali taky pro Home Credit v Číně," poznamenává Kovář.

Další důležitou skupinu klientů představují energetické společnosti, pro něž Unicorn vytváří systémy na řízení elektrických přenosových soustav. Takové softwary firma dodává do Velké Británie, Skandinávie či Švýcarska. Navíc se nyní uchází o tendr v Ománu. "Pak je taky šance, že konečně získáme větší kontrakt v Německu, kde nás dosud porážel Siemens," uvádí šéf holdingu.

Velký obrat, který by mohl Unicorn povýšit na globální úroveň, si česká technologická skupina slibuje od nových typů programů, založených na její vlastní softwarové architektuře, tedy jakémsi základním kameni informačních systémů. Softwary, které na takovémto základě vzniknou, mají efektivněji využívat výpočetní výkon, rychleji reagovat, a navíc být pro uživatele jednoduché na ovládání.

Ve vývoji zmiňované architektury se Kovář, který její vytvoření inicioval, inspiroval u her typu Angry Birds. Ty zvláště u mladých lidí proměňují způsob, jakým počítač či mobil ovládají.

"Kolegům jsem řekl, že tak by měly vypadat i naše softwary. A někteří se mi za to smáli. Dnes ale tohle řešení využívá Škoda Auto, banky, energetické společnosti i evropský urychlovač částic CERN," dodává šéf Unicornu.

Nový způsob tvorby programů a aplikací od Unicornu už zaujal i americký Microsoft, který vývojáře české skupiny pozval, aby o něm promluvili na jeho odborných konferencích. Kovář věří, že nová softwarová architektura jeho holdingu otevře dveře k zakázkám na inovace IT systémů v korporacích i menších firmách. Společnost už navíc systém testuje i na chytrých zařízeních s připojením k síti, která fungují v rámci takzvaného internetu věcí.

"Budoucnost technologií je internet věcí. Podle odhadů bude v roce 2020 on-line už 50 miliard věcí, což vytvoří obrovské nároky na datovou infrastrukturu a zároveň obchodní prostor pro její poskytovatele," řekl HN už dříve Kovář.

Ten chce aplikace pro chytrá zařízení, jako jsou televize či ledničky, nabízet přes holding Plus4U, který pod Unicorn spadá a loni utržil přes 560 milionů korun. Plus4U funguje jako komunitní e-shop na prodej služeb pro menší podniky a spotřebitele. Lidé si na jeho webu mohou třeba rezervovat termín u svého lékaře, živnostníci zase vyřešit faktury.

"K tomu jsme teď umožnili, aby se na tyhle stránky mohla vedle lidí a firem přihlašovat i chytrá zařízení," uvádí Kovář a dává příklad. "Udělali jsme třeba takovou krabičku s připojením k internetu. K té přijde náš lovecký pes, štěkne na ni a ona mu pak přes moji kreditku v internetovém obchodě objedná králičí uši," vypráví jeden z nejbohatších Čechů.

Dodává, že Unicorn v budoucnu podobné chytré krabičky vyrábět nechce. "Na tomhle projektu se ale učíme, jak s internetem věcí zacházet a jak spolu zařízení propojovat," popisuje šéf a majitel Unicornu.

