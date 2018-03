V historii České republiky se nikdy nestalo, aby policie zatkla tak vysoce postaveného soudce. Elitní policejní útvar včera zadržel soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera, který se často zabýval závažnými drogovými kauzami. Obvinili ho ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a nadržování.

Podle Českého rozhlasu přijal Elischer úplatek od vietnamské skupiny, kterou soudí v drogové kauze. Zachytily to údajně odposlechy protidrogové centrály.

Během úterka policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu prohledávali také Elischerovu kancelář na pražské Pankráci nedaleko věznice.

5 let pracuje Ivan Elischer na pražském vrchním soudu. Předtím působil v Ústí nad Labem a Olomouci.

Od začátku 90. let bylo z trestných činů obviněno jen několik soudců. Kriminalisté řešili například kauzu ústeckého soudce Jiřího Berky, s šetřením začali v roce 2003. Pomocí zfalšovaných konkurzů Berka spolu s dalšími lidmi způsobil škodu až 264 milionů korun, kvůli podvodným dokumentům poslal do konkurzu 10 firem. Obžaloba se nakonec týkala 12 lidí. Případ řešila justice dlouho a pravomocné tresty padly až v roce 2015, kdy Berka dostal trest 8,5 roku vězení.

Kriminalisté vyšetřovali ta­ké soudce vrchního pražského soudu Zdeňka Sováka. Ten publikoval v odborném tisku texty svých kolegů, s dalšími dvěma komplici je vydával pod svým vlastním jménem. Sovák se nakonec s poškozenými domluvil na mimosoudním vyrovnání.

V Elischerově případu nechce zatím Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje, sdělovat další podrobnosti. Kauzu odmítá komentovat také ministerstvo spravedlnosti, pod které soudci spadají.

"Nesmíme zapomínat na pre­sumpci neviny. Obecně si myslím, že pokud se podaří rozkrýt nějaké nekalosti v justici, je to spíše dobrý signál," prohlásil ministr spravedlnosti vlády v demisi Robert Pelikán (ANO). Ten zároveň dostal podnět k tomu, aby Elischera dočasně zprostil funkce.

Aby mohl jít obviněný soudce do vazby, musel to nejprve povolit prezident Miloš Zeman. "Pan prezident vyslovil souhlas," potvrdil během odpoledne mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Pokud by Zeman souhlas nedal, kriminalisté by Elischera mohli nechat jen 48 hodin v cele předběžného zadržení, pak by ho museli pustit.

Elischer působí na pražském vrchním soudu od roku 2013. Zabýval se tu například případem skupiny, která ve velkém pěstovala marihuanu v areálu bývalé textilní továrny v Liberci. Do vězení tehdy poslal organizovaný gang, jeho dva šéfy, české a vietnamské národnosti, na 13 let.

V minulosti Elischer působil také na ústeckém krajském soudu. Řešil tam například mediálně sledovanou vraždu pětiletého dítěte. Matku dítěte a jejího druha uznal v roce 2007 vinnými a do vězení je poslal s výjimečnými tresty na 24 a 20 let.

O rok později měl na starosti velkou hospodářskou kauzu zkrachovalé ústecké Universal banky. Obžaloby nakonec zprostil 14 obviněných v případu nesplacených úvěrů, před soudem stáli pro tunelování. Elischer pracoval i jako státní zástupce v Olomouci.