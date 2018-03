Léta se v Evropě debatuje o tom, jak přimět velké nadnárodní společnosti k férovějšímu placení daní. Teď to vypadá, že by se to mohlo podařit. I když konečné schválení je na jednotlivých členských státech unie, první krok může již nyní na svém právě probíhajícím jednání udělat Evropský parlament. V červenci 2015 Evropská komise ve svém Akčním plánu pro férové a efektivní korporátní zdanění představila nový návrh společného konsolidovaného základu daně. Oproti minulým návrhům by změna měla nastat ve dvou samostatných krocích. V první fázi v podobě směrnice o společném základu daně (CCTB) by šlo o zavedení společných pravidel pro konstrukci základu daně. V druhé fázi by přišel na řadu tzv. společný konsolidovaný základ daně (CCCTB). Jde o soubor technických pravidel pro konsolidaci zisků a rozdělení konsolidovaného základu daně mezi členské státy.

Text návrhu obou směrnic přišel v době, kdy členské státy čelí agresivnímu daňovému plánování nadnárodních korporací. Využívají jej především firmy v tzv. sdílené neboli digitální ekonomice ("platform economy"), kterou mimo jiné reprezentují společnosti, jako jsou Google nebo Apple. Ukazuje se, že současné systémy korporátního zdaňování, jejichž ideová podstata vznikala převážně ve 30. letech minulého století, nejsou slučitelné se současnými formami a strukturami podnikání. Vzhledem k celospolečenskému požadavku na to, aby daňový systém byl skutečně transparentní a férový, se dá předpokládat, že návrh Evropské komise bude mít oproti minulosti větší šanci na úspěch. Jednak proto, že komise rozdělila návrh na dva kroky. A také proto, že by do nového systému výpočtu daní spadly pouze firmy s konsolidovaným obratem nad 750 milionů eur. Režim by se tedy povinně vztahoval na velké nadnárodní korporace, u kterých hrozí riziko obcházení či krácení daní nejvíc.

V poslední době ovšem stále častěji zaznívá názor, podle nějž je situace v oblasti korporativního zdaňování natolik problematická, že by komise měla první krok (tedy pravidla pro vytvoření společného základu daně) vynechat, protože nevede ani k férovému zdanění, ani k obnovení vazby mezi místem vzniku tržeb, zisku a obratu a místem, kde se daní.

Při diskusi v Evropském parlamentu tak vznikl materiál, který navrhuje podstatné změny. Za prvé by rovnice, podle níž by se rozdělovaly zisky korporací mezi státy, měla zohlednit i digitální aktivity společnosti. Tuto změnu lze považovat za pozitivní, nicméně je nutné se zamyslet, zda u společností, které jsou součástí sdílené ekonomiky, je skutečně zisk to, co by mělo být zdaňováno. Další změnu reprezentuje návrh, který se týká nehmotných aktiv společností, pro něž mají mnohé státy speciální daňový režim. Evropský parlament současně zpochybnil i hranici 750 milionů eur. Podle jeho mínění by se měly novými pravidly řídit firmy už od obratu ve výši 40 milionů a po pěti letech od zavedení nového systému zdanění by pak do něj spadly všechny společnosti bez ohledu na výši konsolidovaného obratu.

Osobně považuji za největší problém fakt, že ani nový návrh na rozdělení zisků mezi členské země neřeší jejich přesouvání mimo Evropskou unii. Na rozdíl od zdanění, které je lokální (a i po sjednocení pravidel půjde stále o jednu lokalitu, byť rozšířenou na celou EU), působí většina společností digitální ekonomiky globálně. Nový způsob zdanění tak může přimět nadnárodní korporace ke změnám struktury podnikání a přesunu mimo unii.

Cílem navrhovaných změn přitom není sjednotit sazbu firemních daní v rámci EU. Ty zůstanou ve výhradní pravomoci členských států, i když Evropský parlament ve zprávě o zdanění zmiňuje návrh na zavedení minimální sazby podnikové daně v unijních zemích ve výši 15, respektive 18 procent.

Česko by na zavedení nového systému zdanění mohlo vydělat. Podle našich výpočtů by se zvedl příjem státního rozpočtu z daní korporací zhruba o pět procent, a navíc by finanční správa dostala do ruky další účinný nástroj, kterým by mohla bránit přesouvání zisků v rámci EU. I proto je důležité, aby se Česká republika k návrhu na sjednocení daňového základu připojila.

