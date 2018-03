Když loni v létě stávkovali zaměstnanci slovenského koncernu Volkswagen, tamní média otiskla srovnání mezd v mateřském koncernu a v bratislavském závodě. Titulek: "Slovensky mistr bere méně než německý učeň" v podstatě vystihl vše, co nejen tamní škodováci vyčítali mzdové politice zahraničního investora.

Vyjednávání mezd v mladoboleslavském závodě Škoda Auto se vede v podobně zjitřelé atmosféře. Týdeník Škodovácký odborář dokonce neváhal označit nabídku vyjednávacího týmu Škody Auto na zvýšení tarifních mezd o 4,3 procenta za "ubohost, kterou nelze nazvat jinak než jako výsměch všem zaměstnancům". Rekordní výsledky mateřského koncernu Volkswagen, díky nimž vrcholový management dostal loni na odměnách o 27 procent meziročně víc, jisté sympatie k odborářským proklamacím vzbuzuje.

Škoda Auto je bezpochyby nejlepším příkladem zahraničního investora v České republice. Mzdy ve firmě se dlouhodobě pohybují výrazně nad tuzemským průměrem. Na rozdíl od mnoha jiných továren zahraničních investorů nejde o pouhou montovnu: Škoda má například samostatný vývoj ­budoucích generací aut.

Pro Škodu je navíc zásadní, že s ní mateřská společnost počítá do budoucna. Jak ostatně zmínil i šéf koncernu VW na včerejší výroční tiskové konferenci, Škoda bude patřit mezi 16 výrobních závodů na světě, v nichž se počítá s výrobou elektroaut. Což je zásadnější než to, že Škoda je v rámci koncernu druhá nejvíce zisková společnost (zisková marže je nejvyšší hned po Porsche). Protože současný zisk je pro všechny firmy starší než včerejší noviny, pro Škodu, jejíž majitel plánuje v horizontu desítek let, to platí dvojnásob.

Zisk roste rychleji než prodej díky novým luxusním modelům. Ale i díky množství českých subdodavatelů, jejichž ceny dodávek koncern VW stlačuje na minimum. A kde si zaměstnanci o "škodováckých platech" mohou nechat jenom zdát, stejně jako o dvouciferném nárůstu.

Vyjednávání o mzdách je v běhu a dá se předpokládat, že rekordní výsledky odboráři využijí coby páku na management. Možná uspějí. Jen platí, že co bude muset Škoda Auto přidat "doma", bude se snažit kompenzovat jinde. Coby jeden z největších domácích odběratelů autodílů bude bezpochyby úspěšná a nakonec vykáže další rekordní zisk.

Škodovákům přejeme zvýšení mezd. Dvouciferný nárůst je ale z říše snů. Stačí se podívat na Slovensko. Boj za navýšení odměn dospěl k uspokojivému závěru. Zaměstnanci nakonec dostali v podstatě to, co jim nabídlo vedení.

