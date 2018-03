Na začátku milénia začal podnikatel Tamir Winterstein proměňovat v realitu svou vizi revitalizace holešovického přístavu v Praze. Okolí Libeňského mostu se pod taktovkou jeho společnosti Lighthouse Group za poslední léta změnilo k nepoznání. Jako první vyrostla u paty Libeňského mostu výšková kancelářská budova Lighthouse, postupem času přibyly směrem po proudu Vltavy další domy, v nichž dnes pracuje a bydlí tisíce lidí. Výstavba nové čtvrti spěje do finále, developer si vyřizuje povolení na poslední bytové domy.

"Když jsem sem v roce 2001 přišel, Jankovcova ulice byla plná zničených aut a mrtvých těl. Až potom jsem pochopil, že tu zrovna natáčeli film z druhé světové války," vzpomíná Winterstein, Slovák s izraelskými kořeny. "Dnes je tu živá čtvrť, kde jsou restaurace, obchody, administrativní budovy, byty a zelené plochy. To je jedna z věcí, na které jsem velice hrdý," popisuje podnikatel.

Lighthouse Group se ale musela vypořádat i s nepříjemnostmi. Obyvatele jednoho z holešovických bytových domů bylo na jaře 2012 nutné na čas evakuovat kvůli narušené statice. Developer se pak se stavební firmou Metrostav domluvil na dodatečné opravě domu.

Některé zájemce by mohla odradit vzpomínka na povodně v roce 2002. Praha však od té doby investovala do protipovodňových opatření. Developer navíc nechal v suterénu domů zbudovat vodonepropustné obvodové stěny a základové desky a podél komunikace od Jankovcovy ulice instaloval mobilní protipovodňová opatření.

Náplavka bude mít další restaurace a obchody

Před čtyřmi lety přizval Lighthouse Group do rozvoje holešovického přístavu developera Daramis. Společně už postavili obytnou čtvrť s názvem Marina Island a na jaře by už mělo být všech jejich pět domů s celkem 343 byty zabydlených. Podle Wintersteina jsou všechny byty prodané a do jednoho z nich se nastěhuje i Winterstein.

Investoři si začínají vyřizovat povolení pro poslední dvě etapy, a pokud nenastanou komplikace, územní rozhodnutí by mohli mít vydané letos na podzim. Vzniknou další bytové domy a park v ulici Jankovcova. "Tím se uzavře urbanismus směrem na sever. Budou tam i nějaké obchodní plochy a restaurace, protože všechny restaurace v našem projektu prosperují," říká Winterstein. Další domy a park developeři postaví na poloostrově, který spojí s Jankovcovou ulicí lávkou. V celé čtvrti bude po dokončení kolem 1100 bytů.

Investor v lokalitě zároveň s prvními bytovými domy v roce 2008 vybudoval i promenádu se zelenými plochami. "Byla ale málo využívaná a to pro mě bylo zklamání," říká Winterstein. "Myslím si, že až to celé dokončíme, masa nových obyvatel bude dostatečně velká a lidi se tam budou více procházet, a ne tam jen chodit venčit psy," míní Winterstein.

Když se v roce 2016 objevily byty v projektu Marina Island poprvé v prodeji, jejich průměrná cena byla kolem 91 tisíc korun za metr čtvereční. Ve své době to přesto nebyl nejdražší rezidenční developerský projekt v této části Holešovic. "Prodávali jsme laciněji než naše konkurence v okolí," říká Winterstein. V projektech s pár desítkami bytů si podle něj mohou developeři dovolit odvážnější cenovou politiku než v domech, kde se jich naráz staví stovky. V posledních dvou letech výrazněji zdražilo bydlení a za cenu 91 až 100 tisíc korun za metr čtvereční se dnes v Praze prodává největší podíl nových bytů.

Staví se na obou koncích Libeňského mostu

Na druhé straně Libeňského mostu, jen asi 600 metrů odsud, staví novou zónu s bydlením a administrativními centry developer Crestyl. Hned vedle investuje do výstavby dalších kancelářských budov Metrostav Development. Crestyl je s výstavbou v Libni o kousek dál než Lighthouse s Daramisem. Crestyl začal loni v létě stavět na poloostrově mezi slepými rameny Vltavy projekt s názvem Dock Marina Boulevard za 1,3 miliardy korun. Některé z jeho 150 bytů budou mít i soukromé bazény. Obyvatelé se do nich mají stěhovat v druhé polovině příštího roku a tím Crestyl s výstavbou rezidencí v Libni končí. Ze všech domů je přímý přístup k vodnímu molu a přístavišti, u kterého mohou kotvit lodě do délky 20 metrů. Nový byt na této adrese vychází v průměru kolem 130 tisíc korun za metr čtvereční. A lidé je kupují.

Crestyl paralelně dokončuje pod Libeňským mostem i výstavbu kancelářských budov. Stavbu poslední z nich plánuje zahájit v nejbližších týdnech. Pak stavební ruch mezi slepými rameny Vltavy utichne.

Další bydlení u vody v této části Prahy je v přípravě. Jiný investor plánuje v holešovickém přístavu zbudovat šedesátku loftových bytů rekonstrukcí a nástavbou funkcionalistické budovy. O kus dál směrem do centra Prahy v území označovaném jako Rohanský ostrov už léta připravuje stovky bytů developer Sekyra Group. A mezi stanicí metra Křižíkova a Vltavou už stovky bytů staví Skanska a další menší investoři.

Další rezidenční projekt u Vltavy – Marina Boulevard v Libni – bude hotov příští rok. Foto: HN – Lukáš Bíba

