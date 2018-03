O co půjde v Berlíně

Velká koalice a Česko

◼ Nová německá vláda chce utratit přebytek rozpočtu, který má k dispozici. Investice a další státní výdaje by měly podpořit růst ekonomiky, na čemž by mělo vydělat i Česko, pro které je Německo hlavním obchodním partnerem. Kritici ale vládě vyčítají, že v časech růstu by měla víc šetřit.

◼ Vládu dál povede Angela Merkelová, která má k Česku a dalším postkomunistickým zemím nejblíž ze všech vrcholných německých politiků. Čeští diplomaté to často zdůrazňují, byť Češi Merkelové vyčítají její přístup k uprchlické krizi let 2015 až 2016.

Migrace i Evropa

◼ Německo dál zpřísní migrační politiku. Přijme maximálně 220 tisíc žadatelů o azyl ročně. Podobné počty běženců do Německa přicházely i před velkou migrační krizí z roku 2015 a občané je považují za přijatelné. Neznamená to, že Německo ročně dá azyl takovému počtu lidí. U každého z nich posoudí, zda skutečně prchá před nějakým nebezpečím, nebo zda jde o ekonomického migranta. Ti by měli být z Německa vyhoštěni.

◼ Vláda podpoří další evropskou integraci. "Evropa musí svůj osud více než dřív vzít do vlastních rukou," tvrdí s narážkou na mocenské záměry Ruska, rostoucí vliv Číny či nepředvídatelnou politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ohledně toho, jak by se měla EU a eurozóna změnit, ale koaliční dohoda není příliš konkrétní.