Správce Jaroslav Nykodém stojí v ledovém a monumentálním ambitu, v pozadí jsou štafle a nářadí restauratérů. "Tady jsme na státním, tady je kus benediktinů a tam zase už státní," ukazuje správce do bíle vymalované chodby, na jejímž stropě jsou místy odkryté fresky. Ze spár mezi podlahou a zdí se občas prodírají drobné rostliny. Jenže oprava je komplikovaná kvůli tomu, že stát nemůže za své peníze zachraňovat cizí majetek. Sázavský klášter spadá pod benediktiny z Emauzského kláštera v Praze. Těch je tak málo, že mají problém se o svoji část areálu v Sázavě starat.

"Jsou tu polorozpadlé zdi, nemají omítky, potřebujeme dělat odvodnění a to si nejde říct − tento kousek je můj a udělám jen ten a toto ne," vysvětluje kastelánka Jaroslava Matoušová. I kvůli tomu benediktini chtějí prodat státu svoji polovinu Sázavského kláštera. Řád ji dostal zpět teprve před necelými dvěma roky, když požádal o její vydání v rámci církevních restitucí. Roztříštěné vlastnictví ale komplikuje nutné opravy. O koupi má dnes rozhodnout vláda.

Začalo to Prokopem

Klášterem prošla historie − založil jej v 11. století kníže Oldřich v místě, kde žil poustevník Prokop, který kolem sebe soustředil skupinu mnichů. Klášter zpočátku navázal na dědictví věrozvěstů Velké Moravy Cyrila a Metoděje a byl středem staroslověnské liturgie. V roce 1096 byli ale mniši ze Sázavského kláštera definitivně vyhnáni a jejich knihy a veškeré spisy zničeny.

10 milionů korun dá stát za necelou polovinu Sázavského kláštera, kterou koupí zpět od benediktinů.

Celý areál poté získali benediktini, kteří ve 14. století začali stavět nový kostel. Husitské války je ale vyhnaly a oni už stavbu nedokončili − už jich bylo málo, a navíc byli bez peněz. Hlavní loď s vysokými a mohutnými sloupy bez střechy zde nicméně stojí dodnes. "I když to nikdy nebylo dokončeno, tak to takhle vydrželo sedm set let. To si zaslouží zachovat," říká Nykodém.

Koncem 18. století Josef II. klášter zrušil a areál přešel do soukromých rukou. V 30. letech minulého století se benediktini rozhodli klášter obnovit a od jeho vlastníků koupili jeho část zpět. Zbytek chtěli směnit za svůj statek v Suchdole, jenže než transakce proběhla, přišla válka a poté komunisté. V restitucích tak dostali zpět jen necelou polovinu.

Stát teď od benediktinů odkoupí jejich část zpět za 10 milionů. Protože jde o nadlimitní veřejnou zakázku, musí o ní rozhodnout vláda.

Spolupráce funguje

Na obchodu se obě strany shodly bez problémů. Iniciátorem byl podle Matoušové Národní památkový ústav, pod nějž klášter spadá. Právě kvůli tomu, aby se zjednodušily opravy a mohly se použít dotace na celý areál kláštera.

Benediktini nyní památkářům zpřístupňují své archivy či se podílejí na vzdělávacích programech. "Změna vlastnictví na spolupráci s benediktiny nic nezmění," říká Matoušová. Plány na opravu už mají památkáři připravené. Jenže jsou zhruba 10 let staré. "Jsou z roku 2010, tehdy se už o restitucích mluvilo, ale nikdo nevěděl, zda opravdu budou," popisuje s tím, že se proto budou aktualizovat.

Už nyní ale v klášteře pracují restaurátoři, kteří obnovují fresky. Interiéry tehdejší majitelé v 19. století celé natřeli na bílo. Již před rokem klášter získal stomilionovou dotaci na rekonstrukci. Nedá se ale čekat, že by uvedené peníze byly hned vidět. "Sázavský klášter je památka, kde se prolínají jednotlivé historické etapy. Část je románská, na to je nastaven kus gotiky, jsou tu i další styly," říká Matoušová s tím, že opravy tak musí probíhat pomalu a citlivě. "Rychlé peníze a hotovo za tři roky by to jen poškodily," poukazuje.

Návrat do 15. století

Sázavskému klášteru se navíc nedávno dostalo dalšího privilegia: zahrál si v počítačové hře Kingdom Come, kterou před měsícem představilo studio Warhorse. Celý děj počítačové hry, do jejíhož vývoje dalo studio stovky milionů korun, se odehrává v okolí Sázavského kláštera a Ratají nad Sázavou v době mezi smrtí Karla IV. a husitskými válkami.

A autoři vzali práci důkladně. Celý areál si detailně nafotili a seznámili se i se stavebními plány. "Měli ve svém týmu i dva lidi, kteří vystudovali památkovou péči," popisuje kastelánka. "Máme to jedna ku jedné stoprocentně zrekonstruované tak, jak to vypadalo v 15. století," říká hlavní autor hry Daniel Vávra. Ten si klášter vybral pro svůj příběh nejen kvůli okolní krajině, ale především jeho bohaté historii. "Vybral jsem si historické události, pak jsem koukal, kde se odehrály," dodává Vávra.

A dá se očekávat, že díky hře se zvedne počet návštěvníků kláštera. Nyní jich je ročně 15 tisíc. A kastelánka už zvažuje, jak novou hru více využít. Od autorů již svolení má. "Děláme programy pro školy, děti například píší kroniku hlaholským písmem. Přemýšlíme, jak do toho tu hru zapojit. Můžeme si třeba dovymyslet hru na toto téma," říká.

Sázavský klášter. V roce 2032 oslaví tato kulturní památka tisíc let od svého založení. Nedokončené zdi a opěrné sloupy kostela stojí dodnes. Foto: HN – Marek Pokorný