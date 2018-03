Procesory AMD Ryzen způsobily málem revoluci. Ve stolních počítačích nabízejí vyšší výkon a lepší ceny než konkurence od Intelu. AMD zvýšilo svůj podíl na trhu, ale to nejtěžší má před sebou − proniknout do notebooků, kterých se prodává více než desktopů. HP Envy x360 patří k prvním zařízením, která dávají prostor mobilní verzi Ryzenu i grafickému čipu AMD Radeon Vega 8.

Velkým lákadlem "alternativního" provedení s čipy od AMD je cena. Rozdíl proti verzi vybavené procesorem Intel Core i5 a grafickým čipem Nvidia GeForce MX150 je čtyři tisíce korun ve prospěch AMD. Na první pohled přitom obě zařízení vypadají stejně.

Envy x350 15 je poměrně velký hybridní počítač, který se umí proměnit v tablet a podobně jako notebooky Lenovo Yoga má i "mezipolohy", které jsou optimální například pro sledování videa v omezeném prostoru. Provedení notebooku působí luxusním dojmem − hliníkové tělo s lesklým, ale elegantním a jednoduchým logem HP je tenké a celý počítač váží dva kilogramy. To není žádný rekord, ale použitý grafický čip slibuje i možnost hrát novější videohry.

Po zvednutí víka dominuje vzhledu zařízení 15,6" displej s rozlišením Full HD. Nejzajímavější na něm jsou minimalistické rámečky, maximální jas i barevné podání jsou slabší, připomínají spíše citelně levnější notebooky.

Nad displejem je webová kamerka s průměrným obrazem, kolem ní jsou ale další senzory, které umožňují přihlásit se rozpoznáním obličeje.

Vnitřní výbavu vedle čipu Ryzen 5 s grafikou řady Vega doplňuje 256GB SSD a 8 GB operační paměti. U SSD jsme naměřili extrémní rychlost při čtení souborů − 2816 MB/s, zápis je pomalejší, 513 MB/s, ale to je u tohoto typu disků normální.

Související 14. 3. AMD má bezpečnostní chyby v procesorech Ryzen, jejich objev je spojený s útokem na cenu akcií 14. 3. Izraelská firma odhalila a promptně zveřejnila informace o chybách v procesorech AMD. Slabiny se týkají čipů pro servery, pracovní stanice a...

Horší to bylo se systémovým výkonem. Zatím to nevypadá na opakování úspěchu na stolních PC. Systém působí pomaleji než notebook s obdobnou výbavou postavenou na procesorech Intel, přestože v testu Cinebench, který měří čistý výpočetní výkon, se Ryzen 5 může rovnat nejlepším mobilním čipům Intelu. Podobné je to u grafiky. AMD Vega je i dvojnásobně rychlejší než integrované čipy od Intelu, ve srovnání s GeForce MX150 však ztrácí. Je to logické, čip od Nvidie je o něco dražší.

Papírový výkon ale není všechno. Ani plně zaktualizovaný počítač nebyl zcela stabilní a například v průběhu testu PCMark docházelo k pádům systému. Výsledek 2684 bodů je navíc o 800 méně, než kolik získal tenký Acer Swift 5 s Intelem a integrovanou grafikou. AMD musí vylepšit ovladače, pak bude situace lepší. Systém navíc nikdy nevypíná větráky, které jsou v tichém prostředí slyšet, i když je počítač v klidu.

Pochvalu si Envy x360 zaslouží jen za nadprůměrné reproduktory a přijatelnou výdrž baterie lehce pod sedm hodin.