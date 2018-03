Z jedné chodby do druhé, pak na schody, do sálů a najít správný východ. Premiér v demisi Andrej Babiš si včera obhlížel rekonstrukci budov Národního muzea a Státní opery − a jeho pohyb spletitými cestičkami staveniště by šlo přirovnat k hledání nezbytné většiny poslanců pro podporu jeho druhé, budoucí vlády.

Šéf ANO zkouší několik konkurenčních stran, zda by s ním chtěly vládnout nebo jeho kabinet alespoň podpořit, a ukončit tak vlekoucí se vládní krizi. Ta se táhne už od prosince, kdy Babišův menšinový kabinet nedostal ve sněmovně důvěru.

Hledání 101 poslanců se ale zatím nedaří a Babiš přešlapuje na místě. Premiér je nejdál v jednání s extremistickými uskupeními KSČM a SPD, vládnout by ale chtěl spíše s demokratickými stranami. Jenže námluvy skřípou.

Dobře je to vidět v posledních dnech. Babiš původně tvrdil, že jedná o možné vládní spolupráci s ČSSD − tato koalice by ale měla většinu jen za podpory KSČM. Ovšem v neděli se v ČT zmínil o úplně jiné variantě: vládě s občanskými demokraty, která by měla 103 poslanců. "Ano, přemýšlím o tom," reagoval na dotaz, zda ODS osloví. A dodal, že by jí asi nabídl ministerská křesla.

Jenže včera při prohlídce Národního muzea opět mluvil jinak. Postěžoval si, jak lidé z vedení ODS na jeho nabídku k vládnutí reagovali. "Někteří mě uráželi. Tak to je jasná zpráva, že nechtějí jednat," řekl Babiš.

Předseda občanských demokratů Petr Fia­la si myslí, že Babiš svá slova o koaličním vládnutí nemyslí vůbec vážně. Oslovováním ODS podle něj jen tlačí na ČSSD, aby byla svolnější k jednání. "Měl by si konečně přestat dělat z voličů legraci. Možná umí dělat novinové titulky, ale zatím nepředvedl, že umí dělat vládu," prohlásil Fiala na Babišovu adresu.

Babišovo manévrování se nelíbí ani sociál­ním demokratům. "Trochu se v Andreji Babišovi ztrácím. Nejdřív SPD, pak ČSSD, dnes ODS. Jen aby se v tom sám neztratil," rýpnul si místopředseda strany Jiří Zimola.

Podle dvou dobře informovaných zdrojů z vedení ČSSD už ale v Lidovém domě vytvořili seznam ministerstev, která by po Babišovi v případě koaliční spolupráce požadovali. Jde o finance, vnitro a spravedlnost. K tomu má ČSSD i několik programových požadavků.

Babiš ale opakovaně zmínil, že sociálním demokratům nevěří. Podle informací z poslaneckého klubu ANO ho naposledy rozzlobilo, když ČSSD minulý týden pomohla protlačit k dalšímu projednávání osvobození od EET pro podnikatele s ročním obratem do milionu korun.

Čím více vázne jednání o koaliční spolupráci, tím více se ve sněmovně začíná mluvit o možnosti předčasných voleb. Připouští je i někteří politici ANO. "Pokud by nynější pat pokračoval, nevylučoval bych je," sdělil minulý týden HN místopředseda ANO Petr Vokřál. Další místopředseda ANO Richard Brabec řekl, že je to krajní možnost − ale opakované volby také nevyloučil, stejně jako sám Babiš. "Nemáme s nimi problém, ale nechceme je," podotkl Babiš.

Zdá se však, že na případné volby se už začíná připravovat. Babiš se svými ministry hodně jezdí do krajů, minulý týden byl na Zlínsku, dnes jede na Liberecko. A jeho vláda v demisi slibuje řadu opatření, která by se mnoha lidem líbila. Kromě jiného slíbil zvýšení důchodů či výraznou slevu na vlaky a autobusy pro studenty i seniory. Babiš však odmítl, že by šlo o předvolební kroky.

Klíčovou postavou je ale prezident Miloš Zeman, který předčasné volby odmítá. Předsedu ANO navíc zatím znovu nepověřil sestavením druhé vlády. A dokud to neudělá, bude u moci Babišův kabinet v demisi. Na vyjednávání o složení nové vlády dal Babišovi čas do začátku prázdnin. Co však hodlá udělat, pokud vláda ani do té doby nevznikne, Zeman ani nenaznačil. Jen Babišovi vzkázal, že začíná být nepatrně nervózní.