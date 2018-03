Skupina CEFC po problémech doma v Číně dostala ránu i od svého největšího partnera v Česku, bankovní a investiční skupiny J&T. Ta v pondělí zveřejnila prohlášení, v němž říká, že pokud Číňané nevysvětlí současnou situaci, žádné miliardové námluvy se neuskuteční. Přitom právě největší tuzemská banka pro movitější klientelu měla být jejich hlavním partnerem pro expanzi v Evropě.

Vstup do J&T na podzim 2014 byl prvním velkým domluveným obchodem CEFC v Česku. A zároveň ukazuje na složitost jednání s Číňany − dohody se několikrát měnily, často roli hrála politika. Bylo tomu tak i na začátku, v říjnu 2014, když při návštěvě Miloše Zemana v Číně podepsaly J&T a CEFC dohodu o prodeji pětiprocentního podílu ve skupině J&T Finance Group, která čítá několik bank včetně J&T Banky či slovenské Poštové banky. Už tehdy bylo avizováno, že Číňané získají následně 30 procent, ale shoda obou stran na tom ještě neexistovala.

V následujícím roce CEFC držela 9,9 procenta. V březnu 2016 do Česka dorazil čínský prezident Si Ťin-pching a tehdy se slavnostně podepsala dohoda o koupi poloviny bankovní skupiny, celkem zhruba za jednu miliardu eur. Až donedávna, kdy se dohodla na koupi minoritního podílu v ruské státní ropné společnosti Rosněfť, šlo o největší plánovanou investici CEFC v zahraničí.

Během dvou let sice dohoda dostala souhlas řady regulátorů včetně Evropské centrální banky, poslední a rozhodující slovo má ale Česká národní banka. A ta na konci roku odmítla s transakcí vydat souhlas. Číňané totiž podle ní dostatečně neprokázali původ peněz. Firma se tehdy proti rozhodnutí odvolala.

Nyní čínská média přicházejí se zprávami, že CEFC má již několik měsíců problémy s financováním. Podle zdrojů agentury Reuters se již minimálně od druhé poloviny loňského roku snažila získat drahé krátkodobé půjčky od nebankovních společností s ročním úrokem ve výši až 36 procent ročně. CEFC informace o drahých půjčkách označila za "nesprávné", uvádí Reuters.

Podle finanční zprávy za první polovinu loňského roku, poskytnuté držitelům dluhopisů, by měla firma do konce první poloviny letošního roku splatit krátkodobé půjčky v hodnotě kolem 44 miliard jüanů (zhruba 144 miliard korun). Celkové zadlužení CEFC na konci loňského června dosahovalo 111 miliard jüanů, zatímco aktiva podniku činila 169 miliard jüanů. Zprávy o problémech s financováním přicházejí v době, kdy se předseda představenstva Jie Ťien-ming, mimo jiné oficiální poradce českého prezidenta Miloše Zemana, dostal do centra pozornosti ze strany čínských úřadů. Čínská média psala o vyšetřování kvůli podezření z hospodářské kriminality.

Vedení evropských aktivit v Česku v čele s bývalým ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem opakovaně uvádí, že o vyšetřování v Číně nemá informace. V pondělí ale i J&T, hlavní český partner Číňanů, vyzvalo (překvapivě přes média) CEFC k vysvětlení situace. "V uplynulém týdnu jsme požádali hlavní představitele čínské skupiny CEFC o jasné oficiální stanovisko k informacím, které byly v posledních týdnech publikovány v domácích i zahraničních médiích. Pokud CEFC uspokojivě nevyvrátí zprávy o zásadních ekonomických problémech skupiny a jasně nevysvětlí důvody údajného stíhání jejího vrcholného představitele, je dokončení dlouho připravované transakce vstupu do J&T Finance Group nepřijatelné," stojí v prohlášení, které J&T "považuje za nutné vydat". Proč, to už oficiálně odmítlo komentovat.

"Očekávání J&T Finance Group považujeme za zcela legitimní, ale nebudeme s našimi partnery komunikovat cestou sdělovacích prostředků," napsal HN mluvčí evropské části CEFC Pavel Bednář.

Přitom i přes protahující se čekání na souhlas s koupí poloviny J&T Finance Group byly vztahy mezi hlavními představiteli obou stran v Česku navenek dobré. Tvrdík celkem pravidelně zveřejňoval na Twitteru snímky se šéfem J&T Patrikem Tkáčem, které se týkaly jednak popichování kvůli fotbalu (CEFC ovládala pražskou Slavii, J&T má podíl ve Spartě), ale i společných investic, například do vinařství.

