Rozporuplná vyjádření přicházejí z ministerstva financí ohledně probíhající kontroly na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Resort se kontrolu snaží obhájit, aby vyvrátil tvrzení některých opozičních poslanců, že premiér v demisi Andrej Babiš chce díky závěrům kontroly získat argumenty k odvolání šéfa inspekce Michala Murína.

Když v únoru Babiš, obviněný z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo, vyzval Murína k odchodu, považovali to někteří poslanci za útok na nestrannost policie a snahu zdiskreditovat detektiva Pavla Nevtípila, který premiérův případ vyšetřuje. "Bohužel tlak na jeho konec vidím v optice kauzy Čapí hnízdo, kdy pan Faltýnek několikrát řekl, že detektiva Nevtípila dostane do tepláků," reagoval předseda pirátů Ivan Bartoš.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vznesl dotaz, zda byla letošní kontrola v policejní inspekci naplánovaná už loni v létě, kdy se seznam revizí připravuje.

Babiš a inspekce Andrej Babiš chce šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů vyměnit v době, kdy sám čelí obvinění z dotačního podvodu. Podle kritiků, zejména z řad opozičních poslanců, tak chce získat páky na pražského detektiva Pavla Nevtípila, který vede případ premiéra v demisi. Právě jeho Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání proto označuje za účelové. Policie kromě Babiše stíhá také jeho nejbližšího spolupracovníka a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a členy premiérovy rodiny. Na otázku, zda po něm premiér žádal, aby GIBS vyšetřovala právě detektiva Pavla Nevtípila, šéf GIBS Murín nechtěl odpovídat.

Ministerstvo financí následně uvedlo, že důvodem kontroly byl dokument oznamující chyby v řízení inspekce. "Byla zahájena po vyhodnocení oficiálně obdrženého podnětu o hospodaření této organizační složky státu," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Odmítl sdělit, kdo byl autorem oznámení, aniž by zpochybňoval, že takový podnět existuje jen jeden.

Zároveň resort přiznal, že v době plánování kontrol GIBS na seznamu ještě nebyla a dostala se tam až letos právě na základě zmíněného oznámení. "Roční plán kontrol obsahuje i kapacitní rezervy a reaguje na nově identifikovaná závažná rizika," zdůvodnil dodatečné umístění GIBS na seznam kontrol mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík.

K autorství oznámení se začátkem března přihlásil sám Babiš. Ve sněmovně prozradil, že to byl on, kdo poslal na Murína kontrolu. HN se proto znovu s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím pokusily získat dokument, na jehož základě se vydali ministerští kontroloři do GIBS.

Než dorazila odpověď, vystoupila v pátek ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová a oznámila, že podnětů byla celá řada a to, že jeden z nich byl z pera premiéra, nehrálo zásadní roli. "Odpovědný odbor je má k dispozici, já jsem je neviděla a ani vidět nechci," řekla v pátek poslancům ministryně.

Toto prohlášení bylo v rozporu s vyjádřením ministerstva předtím, než se k autorství podnětu přiznal Babiš a než HN požádaly o jeho znění.

Ministerstvo financí na opakovaný dotaz uvedlo, že výklad jeho původního vyjádření, že resort zahájil kontrolu na základě jednoho podnětu, není správný. "Ze strany ministerstva nezazněla informace o tom, kolik samostatných podnětů bylo doposud zaevidováno a kolik relevantních rizik z těchto podnětů bylo využito," uvedl mluvčí Vintrlík.

Doplnil, že nyní ministerstvo eviduje celkem tři samostatné podněty týkající se GIBS. Ty údajně obsahují řadu rizikových oblastí. "Pro rozhodnutí o zahájení kontroly není rozhodující počet evidovaných podnětů, nýbrž relevantnost jejich obsahu," dodal Vintrlík.