Firma Uber slíbila, že podepíše s vládou memorandum v tom smyslu, že tady bude legálně podnikat, tedy založí firmu, požádá o licenci… Andrej Babiš tuto zprávu slavnostně oznámil, taxikáři sice nejásali, dalších protestů se ale prozatím zdrží. Kouzlo celé dohody je v tom, že je sice jasný termín memoranda (do konce března), nicméně vůbec není zřejmé, kdy přesně Uber všechny podmínky splní.

Založit v Česku společnost, jak Uber kvůli daňovému domicilu slíbil, by pro takto velkou firmu za pomoci právních služeb neměl být problém a nemělo by to trvat nijak dlouho. Zaručit, aby složily taxikářské zkoušky všech dva tisíce řidičů Uberu, kteří nemají licenci a často ani nejsou přihlášeni jako plátci daně a sociálních odvodů, může trvat takřka nekonečně dlouho. Ti, kteří Uber využívají, často narazí na řidiče, kteří sice jezdí slušně a "za levno", což je jejich hlavní konkurenční výhoda, nicméně mají problém nejen s češtinou, ale často i s doklady a legálním pobytem v Česku. Lze také dost pochybovat o tom, že všichni řidiči Uberu nahlásili svým pojišťovnám, že auto využívají k podnikání, a platí proto vyšší sazby. Pokud 90 procent řidičů Uberu si jízdou pouze přivydělává, lze předpokládat, že se do plnění mnohdy omezujících podmínek hrnout nebudou.

Přesto by na to všechno stát neměl rezignovat. Ten nejdůležitější první krok, který je součástí memoranda: poskytnutí databáze řidičů a jednotlivých jízd finančnímu úřadu, je čistě záležitostí společnosti Uber. A na tom by měl stát trvat, protože jenom přes daně dokáže zkrotit podnikání, které je stále v legislativním polostínu. A vůbec by nebylo špatné, kdyby stát něco takového požadoval i od českých taxislužeb, které podobné údaje o svých řidičích často mají také. Trh by to pročistilo víc než memorandum, jehož plnění je kdesi v neurčité budoucnosti.

Související