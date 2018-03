Dny, týdny a měsíce utíkají a obrysy nové české vlády stále nikde. Už i prezident Miloš Zeman říká, že je ze způsobu, kterým Andrej Babiš jednání vede, "lehce nervózní". Copak se děje? Že by premiér v demisi byl opravdu takový neschopa? Možná ano, ale nabízí se i jiná hypotéza: Andrej Babiš se ve skutečnosti s nikým dohodnout nechce. Jednání mohou být jen kouřová clona, přičemž smyslem všeho je dostrkat zemi k předčasným volbám. V nich Babiš doufá v zisk 35−40 procent, což by ho přiblížilo ke kýžené absolutní většině ve sněmovně. Pak by se už nemusel ohlížet skoro na nic. Byl by skutečným šéfem Česka.

Jakkoli je to hypotéza divoká, svědčí pro ni několik indicií. První: Babiš vytrvale opakuje, že nejlepší vláda je vláda jednobarevná, protože se v ní může makat po firemním způsobu − on šéf, ostatní podřízení. Nevypadá to, že by nějak extra stál o koaličního partnera, který by mu při šéfování překážel. Spíš udělá vše, aby se koaličnímu vládnutí vyhnul.

Indicie druhá: Babiš vede jednání o vládě tak chaoticky, že to vypadá takřka jako pokus o aplikaci Brownova pohybu v politice. Jednou řekne, že jedinou variantou je vláda s ČSSD za podpory KSČM, pak zase nadhodí, že dá nabídku ODS. Do toho se stále baví o programu s SPD a kryje Tomia Okamuru v pozici místopředsedy sněmovny. Partnerům při jednáních z toho musí jít hlava kolem. Jistě, může to být taktika, jak tlačit na potenciální vládní partnery, aby si moc nevyskakovali a spokojili se s málem. Ale také může být smyslem inscenovaného chaosu to, aby se nakonec všichni naštvali a řekli: "Tak to ne, nebudeme za kašpary. Do toho nejdeme." Babiš by pak mohl následně odtušit: "Vidíte, nikdo se mnou vládnout nechce!" A zamířit k předčasným volbám, do kterých by ideálně vládla jeho vláda v demisi.

Indicie třetí: Babišova vláda se chová tak, jako by už kampaň pro předčasné volby probíhala. Zvýšily se razantně důchody, kabinet přišel s pětasedmdesátiprocentní slevou jízdného pro studenty a důchodce, alespoň opticky se snižují daně zaměstnancům. Zkrátka rozdává se tak, že i Jiří Paroubek se svým legendárním "pastelkovným" musí blednout závistí. Nákup hlasů jede na plné obrátky. Paralelně s tím pokračuje operace na ochočení České televize, neb vlivná kritická žurnalistika by mohla být přece jen problémem.

Zatím vše funguje z Babišova pohledu báječně. Preference ANO se zvyšují, podle STEM má Babišova strana už 33 procent, zatímco tři demokratické strany (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) by se vůbec nemusely dostat do sněmovny. ANO by tak mohlo dostat až o 15 křesel více, než má dnes, takže k sestavení vlády s důvěrou by Babišovi stačila podpora jakékoli strany, která by překonala pět procent. Což by nebyl velký problém. Jednu extrémní partaj by zřejmě skousli i zahraniční partneři.

Existují nějaké možnosti, jak by mohly demokratické strany trend zvrátit? Nejspíš ne. Podstatou Babišovy politiky jsou stále dva momenty: Slib univerzálního dobra pro všechny a slib pomsty "těm, co můžou za všechny problémy". Obojímu se z demokratických pozic prakticky nedá konkurovat. Proč? Protože pokud část společnosti uvěří v politiku "univerzálního dobra", nedá se jí to zpravidla rychle racionálně vymluvit. Musí sama dospět k tomu, že to (opět) nebyla správná cesta. A je historií ověřeno, že to docela trvá. Pokud jde o druhý Babišův slib − slib pomsty − je to podobně nenadějné. Babiš dokola říká, že zatočí se "zkorumpovanou hydrou", a funguje mu to. Výhoda populistických politiků je obecně v tom, že mohou slibovat pomstu konkrétním lidem a neohlížet se na mechanismy právního státu. Nepopulisté to nikdy udělat nemohou, protože by popřeli samotné základy toho, co hájí: tedy liberální demokracie.

Zopakujme hypotézu: Cílem Andreje Babiše není dohodnout se na standardní většinové vládě. Ale vyvolat předčasné volby, pokud možno v termínu podzimních komunálních a senátních voleb, a pokusit se, díky rozdávačné politice aktuální menšinové vlády získat mnohem víc moci, než má dnes. A je dost pravděpodobné, že se mu to může povést.

