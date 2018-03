Nebýt tragických okolností, tedy vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, dala by se politická situace na Slovensku popsat poměrně snadno. Když je premiér ve funkci dohromady s dvouletou přestávkou osm let, volání po změně není velkým překvapením. Už před čtyřmi lety zdánlivě neporazitelného Roberta Fica kandidujícího na slovenského prezidenta překvapivě zastavil Andrej Kiska. Ficova strana Směr-SD si v následujících volbách udržela vedoucí postavení jen díky slabosti a roztříštěnosti svých konkurentů.

Dlouhé setrvání u moci s sebou neslo příznačně neblahé jevy, pocit nenahraditelnosti a prorůstání politických a ekonomických zájmů. Veřejnost byla frustrována, že vláda na ni přestává brát ohled a že se nelze domoci spravedlnosti. Opakovaly se případy, kdy novináři upozorňovali na podezřelé případy korupce, jež premiér i odpovědní ministři odbývali jako nepodložené nebo na ně reagovali arogantním obviněním, že novináři se jen snaží poškodit dobré jméno Slovenska.

Bylo jen otázkou času, kdy se objeví případ, který zmobilizuje slovenskou veřejnost k masivním protestům. Ten případ bohužel nastal, až když byl zavražděn Ján Kuciak a jeho partnerka. Pachatelé či organizátoři nebyli dosud odhaleni, ale policie na počátku za nejpravděpodobnější verzi motivu označila novinářovu práci.

Samotná okolnost, že zavražděný novinář upozornil policii na možné hrozby a že reakce policie byla laxní či alibistická, by sama o sobě měla stačit k odchodu ministra odpovědného za resort vnitra. Ani kdyby Robert Kaliňák odstoupil okamžitě, nebylo by jisté, zda by to šířící se protesty zastavilo. O to hůře, že premiér a jeho strana neodhadli vážnost situace, v první reakci vsadili na výdrž a Kaliňáka podrželi.

Fico, pokládaný za nejobratnějšího slovenského politika, se začal dostávat do nezvyklé a nečekané defenzivy. Nebylo snad dne, aby se neobjevovaly pro premiéra nelichotivé informace a demise jeho hlavní poradkyně s pochybnou minulostí či tajemníka bezpečnostní rady, tedy osob z nejbližšího okolí, Roberta Fica politické zátěže nezbavovaly, ale naopak ji zvětšovaly. Držet za těchto okolností ve funkci ministra vnitra znamenalo odmítat odpovědnost za zjevné selhání policie a živilo podezření, že premiéra a ministra vnitra spojují mocensko-existenční vazby.

Proti Ficovi se začal prosazovat prezident Kiska, který byl v předchozích týdnech a měsících pod tlakem kritiky z vlády, jež měla přispět k tomu, aby příští rok neobhajoval svůj mandát. Hlava státu se však stala de facto mluvčím veřejnosti, když k protestům na ulicích dodala váhu nejvyššího úřadu.

Premiér už nečelil pouze tlaku protestů v ulicích, ale měl proti sobě jasného politického soupeře. Reakcí byla jeho druhá chyba, kdy Andreje Kisku spojil s Georgem Sorosem a začal tak kopírovat taktiku maďarského premiéra Viktora Orbána, který kolem amerického miliardáře maďarského původu vytváří konspirační teorie. Pokus odvést pozornost vztyčením kulisy s nepřítelem musel podstatnou část veřejnosti jen ještě více pobouřit.

Včerejší rezignace ministra vnitra Kaliňáka nemůže stačit k řešení situace, protože přichází příliš pozdě. Zároveň ani neznamená, že je nějaké řešení na dohled. Rýsují se jen dvě možnosti a o obou mluvil prezident Kiska: buď obsáhlejší rekonstrukce vlády, nebo předčasné volby. Při vyloučení fašizujících kotlebovců se však ani jedna varianta bez strany Směr-SD, a tedy Roberta Fica, neobejde, ať už třetí koaliční strana Most-Híd v koalici setrvá, anebo ne.

Tlak protestů nelze přímo přeložit jako podporu opozici. Proto výsledkem nynější politické krize na Slovensku může být i demise Roberta Fica či předčasné volby, ale ani jedna z možností nezaručuje, že se země v dohledné době dočká stabilní vlády. A tak lze jen doufat, že i za těchto okolností se vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové podaří vyšetřit.

