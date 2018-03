Alternativní taxislužba Uber po několikaměsíčním nátlaku a demonstracích taxikářů přislíbila, že ze svých řidičů udělá licencované taxikáře. Přerod, který má stvrdit koncem března podpisem memoranda s českou vládou, se však může protáhnout. Tradiční taxislužby se obávají, aby sliby nakonec nevyzněly do ztracena.

"Máme obavy, že Uber sliby nedodrží. Zatím jeho řidiči jezdí nadále bez licence, což je proti pravidlům," stěžuje si mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) Karolína Venclová.

Přes tvrzení Uberu vše nasvědčuje tomu, že v dohledné době budou jeho řidiči jezdit v rozporu s pravidly taxislužby. A to z několika důvodů:

300 tisíc lidí využívá v Praze službu Uber. Podle společnosti jezdí v hlavním městě dva tisíce aktivních řidičů.

Testy řidičů potrvají měsíce

Pro Uber jezdí přibližně dva tisíce řidičů. Udělat z nich licencované taxikáře potrvá měsíce. Všichni budou muset dorazit na pražský magistrát k testu z místopisu. Město sice zkoušky pořádá několikrát do týdne, na jeden termín se však může dostavit maximálně 23 zájemců o taxikářskou licenci.

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO) proto chce navýšit kapacitu zkušebních místností. Uber čelí kritice za to, že nadále toleruje taxikáře bez licence. "Já bych na ně rád tlačil, aby okamžitě přestali s touto praxí," prohlásil ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Přes jeho slova a příslib magistrátu, že na řidiče Uberu ještě více zacílí kontroly, se zatím výraznější změna nerýsuje. Město na firmu nemá dostatečnou páku. "Od října bylo uloženo zhruba 130 pokut a z nich bylo zaplaceno jen šest, a to jen proto, že se právníci Uberu zřejmě zapomněli odvolat," řekla koncem února HN Krnáčová.

Taxikáři chtějí vědět, dokdy se z řidičů Uberu stanou licencovaní řidiči. To však zatím jasné není. "K žádnému harmonogramu jsme se zatím nezavázali," říká mluvčí Uberu Miroslava Jozová. Dodává, že podrobnosti vyplynou právě z připravovaného memoranda, které se má podepsat do konce měsíce.

Jasné zatím není ani to, jak bude po svých řidičích Uber vymáhat, aby se chovali jako licencovaní taxikáři. Test z místopisu není jedinou povinností, kterou musí splňovat.

Ne všichni mohou být taxikáři

Pokud společnost začne skutečně striktně dodržovat pravidla, bude to pro řadu jejích řidičů znamenat konec podnikání. Licencovaní taxikáři totiž například musí vlastnit vůz, se kterým jezdí. Pokud bude řídit zapůjčené auto, může při kontrole o licenci rychle přijít. Problém je také s vozy na leasing − v tomto případě musí řidič dostat povolení od leasingové společnosti, že ho může využívat jako taxi.

Řidiče Uberu však může od podnikání odradit také zvýšené povinné ručení. Taxikáři musí také platit silniční daň a častěji dojíždět se svým vozem na technickou kontrolu. Problém nastane také pro cizince, kteří v Česku nemají povolení pro podnikání.

Cenu musí znát pasažér předem

Další překážkou je předem stanovená cena, kterou musí každý licencovaný taxikář ještě před jízdou zákazníkovi oznámit. Aplikace Uber však zatím udává ve většině případů pouze cenové rozmezí.

Tento problém by měla vyřešit elektronická evidence tržeb. Do konce dubna by měla firma uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb. Ve spolupráci s ministerstvem financí pak má domluvit, na jaké bázi bude EET v rámci aplikace Uber fungovat.

Uber věří, že opatření vyplývající z memoranda bude v určitých ohledech pouze dočasné. Společnost vyhlíží novelu zákona o silniční dopravě, která má nastavit nová pravidla pro všechny druhy taxislužby. Zákon pro ně na jednu stranu nastaví přísnější pravidla a postihy, na druhé straně by mohly odpadnout právě zkoušky z místopisu pro řidiče využívající navigaci.