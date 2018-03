Obchod s čínskými partnery je zpravidla náročnější než uzavírání transakce s partnery ze Západu. Proto řada dealů skončí dřív, než přinese výsledky, nebo je výsledek hodně jiný, než si místní podnikatel maloval. Když má ale partnerství posvěcení z těch vůbec nejvyšších čínských politických kruhů, dalo by se očekávat, že hlavní rizika jsou "ošetřena". V takovém případě se zdá logické předpokládat, že pozice partnera v Číně je pevná a že není nutné řešit variantu pádu "do nepřízně".

Případ konglomerátu CEFC, který se v české kotlině už důkladně usadil, ukazuje, že ani to nemusí platit. Část obchodů CEFC se oznamovala přímo na Pražském hradě, na akci, které se účastnil i čínský prezident. Řada dohod, kde CEFC najdeme na straně kupujícího, je dokonce v seznamu projektů braných jako součást Nové hedvábné stezky, což je nejviditelnější čínská politicko-ekonomická iniciativa vůči zahraničí.

Pokud může šéf CEFC Jie Ťien-ming i přesto skončit v rukou stranické protikorupční komise, je pozice skupiny, která sama sebe označuje za "sedmou největší privátní firmu v Číně", hodně otřesená. Padne-li energetický holding do závislosti na vysoce úročených (až 36 procent ročně!) krátkodobých půjčkách, o čemž svědčí zprávy agentury Reuters, vypovídá to i o zmatku v čínském vedení. Jak by mohl podnik s tak vratkým finančním zázemím odkoupit víc než 14 procent v Rosněfti, nejcennější ruské firmě? Obchod přitom posvětili jak čínský, tak ruský prezident. Ve srovnání s tím jsou obchody CEFC v Česku malé ryby. Ale pořád jde o desítky miliard. Bezradná komunikace česko-čínské spojky Jaroslava Tvrdíka znovu ukazuje, jak rizikové je pustit do země peníze skupiny, o jejímž zázemí a původu se ví tak málo. Výmluvné je i mlčení Hradu, kde přitom šéf CEFC oficiálně poradcuje. Od Miloše Zemana má přitom veřejnost právo slyšet jasné slovo. Pro prezidenta by to neměl být problém, vždyť o zástupcích skupiny mluvil jako o "přátelích ze společnosti CEFC".

