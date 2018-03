Marine Le Penová se rozhodla udělat tlustou čáru za minulostí Národní fronty (FN), kterou mnozí Francouzi stále považují za rasistickou a xenofobní stranu. Hodlá ji přejmenovat na Národní sdružení a definitivně se tak chce odstřihnout od dědictví svého otce a zakladatele FN Jeana-Marie Le Pena. Ten proslul řadou nevybíravých výroků na adresu židů, muslimů nebo gayů.

Od Le Penové je to další krok k "oddémonizování" strany, jak francouzská média nazývají její očištění. Šéfka FN doufá, že postoj části francouzské společnosti, pro niž byla dosud Národní fronta nevolitelná, se změní. "Náš cíl je jasný − moc. Původně jsme byli protestní stranou. Nemělo by nyní být pochyb o tom, že můžeme být i vládní stranou," říká Le Penová. První test přijde už příští rok, kdy se konají volby do Evropského parlamentu.

Ještě před rokem patřila Le Penová mezi favority francouzských prezidentských voleb. Některá média ji dokonce označovala jako budoucí nejmocnější ženu Evropy, jež by mohla vyvést Francii z EU a zpochybnit celou evropskou integraci. Nakonec ve druhém kole voleb neuspěla, když jasně prohrála s Emmanuelem Macronem.

Další zklamání příznivcům Národní fronty přinesly i volby do Národního shromáždění. Místo očekávaných několika desítek mandátů jich strana získala pouze osm.

Neúspěchy ve volbách odhalily dlouholeté neshody a pnutí uvnitř strany. Například část členů dlouhodobě kritizovala blízkého poradce Le Penové Floriana Philippota. Tento zapřisáhlý odpůrce eura, jenž prosazoval i referendum o odchodu Francie z EU, nedávno z Národní fronty odešel. A spolu s ním i část příznivců.

Nyní se předsedkyně FN pokouší stranu v potížích oživit, rozšířit její volební základnu a nově bude usilovat o vytváření aliancí s dalšími stranami, jež sdílejí její pohled na imigraci a další témata. Le Penová zvažuje, že strana už nebude usilovat o odchod z eurozóny. Reaguje tak na náladu ve francouzské společnosti: dvě třetiny Francouzů se dlouhodobě vyslovují proti vystoupení z měnové unie. Mají strach, že podobný krok by vedl ke zchudnutí a uvrhl zemi do hospodářské krize.

Nadále se Le Penová hodlá soustřeďovat na otázky jako imigrace, národní identita, terorismus a bezpečnost Francie.

Pro letos padesátiletou političku je však nyní nejdůležitější stranu přejmenovat. "Někteří voliči vnímají aktuální název strany jako psychologickou bariéru," domnívá se žena, kterou spolustraníci na víkendovém sjezdu opět zvolili do čela strany. Jednomyslně.

Změna jména FN ovšem nemá širokou stranickou podporu. Proti je také Jean-Marie Le Pen, s nímž má Marine dlouholeté spory. Le Pen nedávno prohlásil, že přejmenování je "politická sebevražda".

Na stranickém sjezdu také vygradovaly jejich společné neshody. Jedním z výstupů bylo vyškrtnutí funkce čestného předsedy, kterou Le Pen kdysi získal, ze stranických stanov. Jeho dcera tak chce "novou" stranu jasně odstřihnout od zakladatele, jenž například tvrdí, že "plynové komory byly jen detailem historie".

Přejmenování musí schválit členové v korespondenčním hlasování. Zda návrh Marine Le Penové přijmou, by podle francouzského tisku mělo být jasné za šest týdnů.