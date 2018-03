Slovenská politika se ocitla v naprosto nepřehledné situaci. Slovensko-maďarská strana Most-Híd se v pondělí rozhodla, že odchod ministra vnitra Roberta Kaliňáka nestačí k tomu, aby zůstala v koalici se Směrem Roberta Fica a Slovenskou národní stranou Andreje Danka.

Jednání skončilo s tím, že strana požaduje předčasné volby. "Republiková rada Mostu-Híd pověřuje vedení strany na čele s předsedou vyjednávat s koaličními partnery o možnostech předčasných parlamentních voleb. Pokud budou tato jednání neúspěšná, strana Most-Híd vystoupí z vládní koalice," řekl předseda partaje Béla Bugár s tím, že o přijatém usnesení strana informovala koaliční partnery. Slovensko je tak po pondělním jednání na cestě k předčasným volbám.

Část poslanců strany Most-Híd už před jednáním řekla, že pokud by strana zůstala ve vládě s premiérem Ficem, tak takový kabinet nepodpoří. A opozice nasbírala dost hlasů na svolání mimořádné schůze parlamentu, kde chce hlasovat o nedůvěře premiérovi, s nímž by padla celá vláda. Schůze se má konat do týdne. A jelikož i fašistická strana Mariana Kotleby prohlásila, že je pro předčasné volby, zdá se být o konci třetí vlády Roberta Fica rozhodnuto. Ficův věrný souputník, ministr vnitra Robert Kaliňák, rezignoval pozdě.

Robert Kaliňák (46) ◼ Právník a podnikatel, s Robertem Ficem v roce 1999 spoluzakládal stranu Směr. Vždy, když byl Fico premiérem, byl Kaliňák ministrem vnitra. Spolu tvořili nerozlučnou mocenskou dvojici. Odstoupil dva týdny po objevení vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky po velkém tlaku veřejnosti.

◼ Od počátku byl považován za druhého muže strany, na mítincích býval žoviálnější než Fico a vůči novinářům se projevoval přívětivěji než premiér, dokud se nezačaly objevovat kauzy spojující Kaliňáka s podnikateli podezřelými z podivných obchodů se státem. Policie pod Kaliňákovým vedením tyto muže nestíhala či nevyšetřovala, vyskytlo-li se u nich nějaké podezření.

◼ Nejkritičtěji pro něj situace vypadala předloni. Na jeho účet v Tatra bance přišly statisíce eur od firmy B.A. Haus, kterou založil developer Ladislav Bašternák, jeden z podnikatelů blízkých straně Směr.

◼ Kaliňákova firma Krup v roce 2000 koupila státní podnik Kovošrot za 25 milionů slovenských korun, ačkoliv se jeho cena odhadovala na 150 milionů. Později Kaliňák převedl většinu majetku Kovošrotu na firmu, za níž stál podnikatel a sponzor strany Směr Jozef Brhel.

Vládu navíc chtějí k demisi vyzvat i organizátoři demonstrací svolaných opět na pátek po protestech z minulého týdne, kam přišlo nejvíc lidí od roku 1989. Tlak na Roberta Fica je obrovský a slovenští politici už začali v pondělí vysílat signály, že se nejspíš začnou připravovat na předčasné volby.

Současná vládní koalice má většinu 78 hlasů ve 150členném parlamentu. Stačí tedy tři hlasy na to, aby o ni přišla. Poslanecký klub strany Most-Híd má 15 členů, jeden už odešel. Skládá se nejen ze členů strany z maďarské menšiny, ale také ze skupiny slovenských liberálů a částečně i z bývalých členů rozpadlé strany Síť. Vůbec není jisté, zda se všichni budou cítit zavázáni stanoviskem vedení strany.

Šéf Slovenské národní strany Andrej Danko v pondělí tvrdil, že poslanecký klub jeho strany je jednotný a že by mu varianta předčasných voleb nevadila. Jako první chce ale řešit rekonstrukci vlády.

O jednotě svého klubu může pomalu pochybovat Robert Fico. I ve straně Směr začíná probublávat nespokojenost, svojí rezignací na funkci ministra kultury ji ventiloval Marek Maďarič, jehož hlasem v Národní radě si nyní nemůže být Fico jist. Stranickou nejistotu mohou podpořit další kauzy propojení členů Směru na italskou mafii, jež zveřejňují slovenská média navazující na práci zavražděného novináře Jána Kuciaka.

Po rezignaci ministra Kaliňáka se množí názory, že Směr se nyní může začít hroutit shora, zejména pokud by koaliční partneři tlačili i na konec premiéra Fica.

Na druhou stranu, Směr se může semknout ještě víc, protože právě kvůli odchodu Kaliňáka ve straně roste pocit ohrožení. Důležité bude proto sledovat, zda i některý z dalších poslanců Směru začne jevit známky "odstředivosti".

Opoziční strany vedené liberální Svobodou a solidaritou chtějí hlasovat o nedůvěře vládě. Mají dost podpisů na svolání mimořádné schůze na toto téma. Jen není jisté, jak se zachová 14 nezařazených poslanců Národní rady.

Zdá se však, že se na Slovensku pomalu formuje ještě před týdnem nepravděpodobná většina, která povede k vyhlášení předčasných voleb. Nemusí přitom být potřeba ani 90 hlasů k přijetí ústavního zákona o zkrácení volebního období, ale stačí, že parlament není tři měsíce usnášeníschopný. To je v silách opozice udělat.