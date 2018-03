Těžko si představit, že by předjarně hnědé kopce kolem Soulu mohly být rázem zamořené radioaktivitou. Nebo že by se ze zdejších ulic, přes den plných života, a mrakodrapů, v noci pulzujících světly, najednou stala pohaslá mrtvolná scenérie. Hlavně to ale není představa, jež by nějak dramaticky tížila jihokorejskou společnost. Zdejší lidé si překvapivě nemyslí, že jim akutně hrozí nějaká zkáza, a výkyvy v napětí ve vztazích se svým severním sousedem − loni KLDR dokola odpalovala balistické střely a prováděla jaderné testy, teď je na řadě ofenziva vstřícnosti a ochoty − berou spíše jako svého druhu folklor.

Prostě zatímco celý svět minulý týden žasl nad průlomovými zprávami z korejského poloostrova, tady přímo na místě se do popředí zpravodajství spíše draly příběhy žen, které odhodily stud a veřejně promluvily o tom, jak se staly terčem sexuálního násilí ze strany svých nadřízených.

Kampaň #MeToo nejprve počátkem minulého týdne smetla jednoho bývalého guvernéra, o němž se uvažovalo, že by mohl být za pár let žhavým adeptem prezidentských voleb. Jenže vyšlo najevo, že čtyřikrát během osmi měsíců znásilnil svou sekretářku. A pak v polovině týdne probleskla zemí další šokující zpráva: sebevraždu spáchal zdejší slavný herec a učitel na soulské divadelní akademii, když se jedna po druhé začaly ozývat studentky, které z pozice moci přinutil k sexu.

"Severokorejci na nás nikdy nezaútočí, atomově ani konvenčně, je to nesmysl," říká Danny Shin, mladý muž, který deset let svého života strávil v USA a pak si odkroutil dva roky v jihokorejské armádě. "Na vojně nám názorně vysvětlovali, jak je naše armáda ve všech ohledech oproti nim lepší a zdatnější. Kim Čong-un by sám sobě nasadil oprátku, kdyby si na nás cokoliv opravdu dovolil," říká s tím, že kdyby Kim zaútočil atomovými zbraněmi, smetla by ho odveta USA.

"Proto mě vlastně ty zprávy o tom, že byla naše delegace v Pchjongjangu nebo že se Donald Trump chce s Kim Čong-unem sejít, nechávají dost v klidu," podotýká dále tento muž, když spolu mluvíme v centru jihokorejské metropole, vzdálené od hranice s KLDR pouhých několik desítek kilometrů. Naopak #MeToo podle něj u lidí zabírá mnohem víc, protože je to nevídaná společenská novinka: "To tady ještě nebylo, aby nějaká sekretářka promluvila, média si toho všimla a někdo tak mocný se musel odporoučet," tvrdí Danny Shin.

Vysoká cena za roztleskávačky

Přesto se jihokorejská společnost v souvislosti s aktuálním vývojem kolem KLDR na něčem přece jen láme. Není to strach z války, jak by si člověk zvenčí snad mohl myslet, nýbrž otázka, jestli nynější prezident Mun Če-in nezachází ve své ochotě k "dialogu" se Severem příliš daleko. Třeba tím, jak byl hned pro, bez jakýchkoliv podmínek, když Kim Čong-un na přelomu roku překvapivě oznámil svou otočku, resp. vyjádřil ochotu poslat na nedávné zimní olympijské hry v Jižní Koreji delegaci sportovců a obrovského doprovodu.

Leckdo v zemi pak nesl s nelibostí, že se kvůli tomu musel rozmetat jihokorejský ženský hokejový tým, který se pod svou kanadskou trenérkou na hry připravoval tři roky. Polovina hráček musela pryč, aby uvolnila místo severokorejským hokejistkám. Společný tým sice vyvolal obrovský zájem, ale po sportovní stránce skončil daleko za původním očekáváním.

"Spousta lidí také žasla, když vyšlo najevo, že jsme celé výpravě ze Severu včetně roztleskávaček zaplatili jejich pobyt. Stát na to vyčlenil tři miliony dolarů," zdůrazňuje Wusuk Čchoj, novinář pravicového, tedy vůči levicově založenému Mun Če-inovi kritického soulského listu Čoson Ilbo, a dodává: "Zejména mladí těžce nesli tuhle štědrost. Mnozí se jen tak tak finančně probíjejí a pak jen s údivem sledují, jak vláda umí hned jakoby zázrakem peníze vykouzlit," vysvětluje Čchoj. Dodává ovšem, že podle něj navzdory všemu nezbývá než ještě chvíli dávat prezidentovi šanci, aby ukázal, co umí. "Ještě rok, nanejvýš dva, pak ale musí už být jasné, jestli se nechává vodit za nos, či jestli jeho holubičí přístup přinesl nějaké ovoce," říká.

Podle průzkumů se prezidentova snaha o snížení tlaku v poloostrovním papiňáku zatím těší zhruba padesáti- až šedesátiprocentní podpoře obyvatel Jižní Koreje. Danny Shin, byť nemá pevnou práci, k téhle většině kupodivu patří.

"Dost se o tom se svými vrstevníky hádám. Podle mě se to musí se Severní Koreou prostě pořádně zkusit taky po dobrém, i když zatím Kim Čong-un jen mluví, neudělal vlastně pro smír stále nic konkrétního. Musí se to zkusit, pořádně, nejen naoko," tvrdí a dodává na adresu svých opačně smýšlejících kamarádů příkře: "Říkám jim, že jsou zbabělci."

Já chci pořádné auto a mobil

Jižní Korea je země demokratická, vybavená svobodou slova, navíc prosperující a technologicky vyspělá. Obsazenost veřejných záchodků na odpočívadle u dálničního tahu směrem ze Soulu k druhému největšímu městu Pusanu je znázorněna při vchodu na digitálním displeji. Dálnice je bez jediného výmolu. Podobné to je všude jinde. Města jsou upravená, jména ulic jsou napsána i v angličtině, taxikáři vás neokradou. Největší mezinárodní letiště v Inčchonu poblíž Soulu vítězí ve všech možných světových anketách v měřítkách čistoty nebo třeba úspěšnosti při odbavování zavazadel − možnost, že se vám tady ztratí kufr, je prý 0,0001 procenta, takže je podle letištních údajů pravděpodobnější, že do vás udeří blesk.

Třináctihodinové pracovní směny, jakož i globální úspěchy firem jako Samsung, LG nebo Hyundai, zanechaly snad na všem v Jižní Koreji svou blahobytnou pečeť. Možná jen rýžová pole, nyní posekaná, jsou asi stejná jako v polovině minulého století, kdy se tu pár let po pádu brutální japonské okupace rozzuřila nesmírně destruktivní válka, spojená s bezútěšnou chudobou a završená rozdělením, které zpřetrhalo mnohé rodinné vazby.

Jenže příběh o úspěchu má svou stinnou stránku: zmíněný generační střet, daný do značné míry i tím, jak populace rychle stárne.

Mladí lidé sice levicového Mun Če-ina v loňských prezidentských volbách houfně volili, což ale příliš nepřekvapilo vzhledem k tomu, jak se pravicový tábor předtím znemožnil korupčními skandály. Leč prezidentem propagovaná myšlenka, že by nynější sbližování snad mohlo vést až ke sjednocení po vzoru Německa, jim je dost cizí. Bojí se, že by zchudli, protože by země musela přesměrovat svoje bohatství směrem na zaostalý, komunismem otupělý Sever. A oni nechtějí přijít o svoje auta, mobily, životní styl, když už si na to musí tak tvrdě vydělávat.

Čtyřiačtyřicetiletá Kim Min Jing pracuje v administrativě jedné nemocnice. Její děti jsou ve věku, kdy se začínají stavět na vlastní nohy. "Nejsou žádní sobci. Jen si všímají, že musí od nevidím do nevidím pracovat, aby si mohli dovolit, co chtějí. Vadí jim, že vláda už teď výrazně přidává lidem v důchodovém věku, zatímco na ně se ohled nebere. Jak by to tedy teprve vypadalo při sjednocení?" ptá se tato paní, která si přivydělává jako průvodkyně.

Její kritický pohled až zaráží, protože stejně jako třeba Danny Shin či novinář Wusuk Čchoj věří, že vstřícný postup nynějšího prezidenta vůči diktátorovi na severu je správný. "Kim Čong-un je lišák, všechno to je z jeho strany jen show, aby získal čas pro svoje další výboje. Ale i když to o něm dobře víme, je dobře, že ukazujeme vlídnou tvář," dodává paní Kim.

Nadávat na všechno bez rozdílu zkrátka není pro Jihokorejce zrovna typická disciplína.

Jedenáct upravených hrobů

V třímilionovém Pusanu se nachází hřbitov jihokorejských, amerických, britských, tureckých, ba i lucemburských vojáků, kteří před takřka sedmdesáti lety padli pod praporem OSN ve válce proti Severu, tedy proti Kim Ir-senovu komunistickému vojsku, posílenému o kontingenty z Mao Ce-tungovy Číny. Procházet se tu je poučné. Areálu dominují státní vlajky, vše je označené a opatřené informacemi. Jen o jedné věci se člověk dozví, až když se na ni začne vyptávat. Asi proto, že by mohla Kim čong-unovi posloužit k nenávistné propagandě, pokud by se z ní stala atrakce.

Stranou v lesíku u zdi jsou pochovány ostatky jedenácti severokorejských vojáků. Žádná cedule o tom neinformuje a strážce z nedaleké budky vás tam pustí až po přemlouvání. Kameny nejsou zarostlé trávou, štítky jsou čisté. Navzdory všemu se tu o ně hezky starají.

Myšlenka sjednocení se Severem se mnohým mladým Jihokorejcům příliš nelíbí. Bojí se, že by v tom případě zchudli.