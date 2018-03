úterý 13. března

Sada nových statistických dat přijde v úterý ve 13:30 ze Spojených států. Údaje by měly podle odhadu analytiků ukázat meziroční nárůst únorové inflace o jednu desetinu procentního bodu na 2,2 procenta. Naopak meziměsíčně by měla inflace zpomalit na 0,2 procenta z předcházejících 0,5 procenta. Obavy některých investorů z výraznějšího nárůstu spotřebitelských cen (a následné reakce Fedu v podobě rychlejšího zvyšování úrokových sazeb), které se objevily po lednových číslech, se tak mohou ukázat jako přehnané.

čtvrtek 15. března

Český statistický úřad ve čtvrtek zveřejní data o lednovém vývoji průmyslu, stavebnictví a maloobchodních tržeb. Jde o informace, na které čekají mimo jiné investoři do české koruny. Ta oslabila poté, co statistici v pátek oznámili slabší inflaci, než se čekalo. Podle analytiků Patria Finance by ale nová čísla na českou měnu neměla mít velký efekt, protože neovlivní inflační očekávání. "Zdá se, že trh nyní sází spíše na pomalejší růst úrokových sazeb, což koruně nesvědčí," uvádějí ve svém týdenním výhledu.

Česká národní banka bude publikovat pravidelnou měsíční statistiku investičních fondů. Tentokrát se budou data vztahovat ke konci ledna. Zatím poslední čísla z konce prosince ukazují, že v Česku je 410 rezidentských investičních fondů s vlastním kapitálem o celkové hodnotě 432,9 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni tak kapitál fondů vzrostl o více než jednu pětinu.

pátek 16. března

Své hospodářské výsledky za loňský rok zveřejní americký prodejce luxusních šperků Tiffany & Co.

Akcie firmy, jež má už více než pět let obchod také v pražské Pařížské ulici, za poslední rok na newyorské burze posílily téměř o 15 procent na 101 dolarů. Firma Tiffany & Co. už v lednu oznámila, že se jí ve vánoční sezoně podařilo zvýšit prodeje meziročně o osm procent. Analytici následně v očekávání příznivých hospodářských výsledků zvyšovali cílovou cenu akcie. Citigroup ji stanovila na 124 dolarů, HSBC ještě o dolar výše.

