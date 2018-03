Pověst životního pojištění v Česku v minulosti poškodilo takzvané přetáčení smluv nepoctivými finančními poradci. Ačkoli se tento problém podařilo vyřešit a trh se navíc loni po několika letech propadu stabilizoval, nemá podle produktového ředitele NN pojišťovny Vladimíra Dvořáka životní pojištění ještě vyhráno. Své místo na trhu si sice díky daňovým výhodám najde, výrazný růst se ale v blízké budoucnosti čekat nedá.

HN: Díky čemu se podle vás loni zastavil několikaletý propad životního pojištění?

Trh si zkrátka už otestoval dno. V průběhu několika posledních let se zaváděla nová regulatorní opatření, ať už šlo o změny v pravidlech daňové znatelnosti, nebo rozkládání provizí zprostředkovatelů na více let. I když tyto úpravy vnímám vesměs pozitivně, měly nejdříve na objem pojistného výrazný negativní dopad. Zdá se, že v loňském roce si trh konečně sednul a už se bude moci odrážet jen směrem vzhůru.

HN: Jaký je tedy podle vás nyní potenciál dalšího růstu českého trhu s životním pojištěním?

Životní pojištění je produkt, který se prodává na dvacet, třicet, případně i více let. Proto u něj pozorujeme hlavně dlouhodobé trendy. Dalo by se přirovnat třeba k tankeru, který také urazí desítky kilometrů, než se pootočí. Zatím na trhu nevidím výrazný prorůstový signál, a tak žádný dramatický růst neočekávám.

Vladimír Dvořák (43) V pojišťovnictví působí od začátku své profesní kariéry v roce 1997. Původně pracoval jako pojistný matematik, od roku 2005 se plně věnuje řízení a vývoji produktů. V NN pojišťovně, kde působí třetím rokem, je nyní produktovým ředitelem.

HN: Co do objemu se propad životního pojištění zastavil, počet smluv ale dál klesá. Čím to je?

V minulosti se na pověsti životního pojištění velmi nepříznivě podepsalo takzvané přetáčení smluv. Nepoctiví finanční poradci tlačili kvůli vlastním provizím na klienty, aby rušili staré smlouvy a nahrazovali je novými. Velká část nové produkce vykazované pojišťovnami tak vlastně byla jen uměle vytvořená. Klienti sice platili dál stejně, ale kusová produkce rostla. Většina těchto toxických prvků z trhu díky přísnější regulaci zmizela a vystornovaných smluv ubývá. Balík peněz, které do životního pojištění tečou, zůstává zhruba stejný, zatímco počet smluv dál padá.

HN: Přetáčení smluv se týkalo především investičního životního pojištění. Má tento produkt vzhledem ke své pověsti na trhu ještě budoucnost?

Český trh s pojištěním a finančními službami za posledních deset let hodně vyspěl. Klienti mají nyní na výběr mnohem více možností, jak investovat. Etablovalo se zde například pravidelné investování do podílových fondů, které je velkým konkurentem investičního životního pojištění. Kromě toho na trh přišlo i doplňkové penzijní spoření, což jsou vlastně také zabalené fondy či investiční strategie. Investiční životní pojištění sice je na sestupné křivce, ale rozhodně nelze říci, že vymizí. Na trhu má svoje místo, jen už nebude tak dominantní jako v minulosti. Růst bude více tažen rizikovým životním pojištěním.

HN: Díky čemu investiční životní pojištění na trhu přežije?

Pojistné zaplacené na životní pojištění lze odečíst z daňového základu. Maximální odpočet se navíc nově zvýšil na dvojnásobek − tedy 24 tisíc korun. Kromě toho může klientovi na životní pojištění přispívat zaměstnavatel. Až do 50 tisíc korun ročně jsou tyto příspěvky osvobozeny od daně. To produkty pravidelných investic klientům nabídnout nemohou.

HN: Čechům rychle rostou platy, nezaměstnanost je rekordně nízko. Není stagnace trhu s životním pojištěním v takové situaci vlastně špatnou zprávou?

Souvislost mezi hospodářským cyklem a objemem předepsaného pojistného na životní pojištění není příliš velká. Když se lidem daří lépe, projevuje se to spíše tak, že více utrácejí a více se zadlužují, než že by více investovali. Rychlý růst platů se navíc týká hlavně lidí, kteří mají podprůměrné příjmy. Ti se ale nemají tendenci pojišťovat, jsou rádi, že obstarají svoje základní životní potřeby, a i když dostanou o dva tisíce měsíčně víc, rozhodně si jako první nepořídí životní pojištění.

HN: Kolik by měl běžný klient platit na životním pojištění, aby dávalo alespoň trochu smysl?

Průměrné pojistné se u našich klientů pohybuje mezi 1000 a 1200 korunami měsíčně v závislosti na distribučním kanálu. Aby životní pojištění klienta s rozumným příjmem dávalo smysl, minimum, se kterým by měl počítat, je 600 až 700 korun za měsíc. Když někdo platí 300 korun a je šťastný, že šetří, nebude s vysokou pravděpodobností tak šťastný, až se mu něco stane.

HN: Pro pojišťovny je důležitým tématem digitalizace. Jak se u vás mohou uplatnit moderní technologie a velká data?

Co se dat týče, tak jich samozřejmě potřebujeme hodně, abychom co nejlépe ohodnotili rizikový profil klienta. Na druhou stanu je dokážeme sbírat i papírovou cestou. Různé formy digitalizace nám ale pomohou s daty pracovat tak, abychom klienta lépe poznali a uměli mu nabídnout co nejvhodnější služby. Ten, kdo bude nejlépe umět pracovat s velkými daty o klientech, bude moci přijít s nejlepší nabídkou služeb na míru. A to je cesta k dlouhodobému vítězství.

HN: Co si myslíte o on-line prodeji tak složitého produktu, jako je životní pojištění?

Prodej životního pojištění přes internet je v aktuální populaci záležitostí jen pro velmi málo klientů. Pokud prodáváte jen pojištění rizika smrti, tak to může dávat smysl, protože jde o unifikovaný produkt podobně jako povinné ručení. Jakmile je tam ale větší míra komplexity, analýza individuálních potřeb a nastavení různých pojistných částek podle různých produktů, narážíme na to, že životní pojištění je produkt, který lidé vlastně nechtějí.

HN: Jak to myslíte? Vždyť za něj ročně zaplatí přes 40 miliard.

Nikdo se neprobouzí ráno s myšlenkou na to, že si pořídí životní pojištění. Jednak je to komplikovaný produkt a kromě toho lidé nechtějí myslet na to zlé, co se jim může stát. Podvědomě se tomu vyhýbají. A ve chvíli, kdy prodáváte něco, co člověk nechce, dostupnost daného produktu on-line neznamená, že to klienti začnou najednou chtít. Problém totiž nespočívá v tom, že by bylo složité se k tomu produktu dostat. To je hlavní důvod, proč se životní pojištění přes internet nejenže neprodává, ale podle mě ani v dohledné době prodávat nebude. On-line bude v tomto případě vždy jen doplňkovou službou a bude dobrý pouze pro vybranou skupinu. Rozhodně ale nebude dominovat.

HN: NN loni v oblasti životního pojištění zaznamenala propad předepsaného pojistného o více než čtyři procenta na 3,9 miliardy korun. Jak proti poklesu chcete letos bojovat?

Ten pokles je do značné míry způsoben tím, že NN byla dříve vnímána spíše jako pojišťovna, která nabízí klientům investice. Prodeje rizik byly dlouhodobě spíše okrajovou záležitostí. Nicméně v posledních třech letech u nás došlo k velmi pozitivnímu posunu. Zavedli jsme čistě rizikové pojištění a v produktech, které si u nás klienti kupují, postupně klesá investiční složka.

HN: Vaším hlavním úkolem tedy bude přesvědčit klienty, že už nejste pojišťovna zaměřená hlavně na investice?

Přesně tak, a musím říct, že se nám to už daří, protože zhruba polovina naší nové produkce už je v rizikovém pojistném. Jde ale o dlouhodobý trend, a než získáte dostatečné množství klientů, kteří si vás vyberou, protože máte kvalitní rizikové zajištění, tak to chvíli trvá. V mezičase samozřejmě pokračuje odliv starých smluv kapitálového životního pojištění, které byly uzavírány na začátku 90. let a kde klienti investovali v průměru tři tisíce korun měsíčně, což je vysoká částka.

