Smyslem životního pojištění by mělo být především krytí zdravotních rizik, a ne spoření či investování s vysokými vstupními a správními náklady. Pokud by ho klient využíval jen k investování a neměl zajištěná zdravotní rizika, z čeho by pak v případě invalidity či dlouhodobé pracovní neschopnosti platil spoření?

V Česku je jen málo lidí, kteří mají rezervy či pasivní příjmy v řádech milionů korun, a mohou si tak dovolit životní pojištění vypustit. Pro ostatní, na jejichž příjmu jsou často závislí další členové rodiny, by to měl být jeden ze tří základních pilířů jejich financí. Dalšími jsou rezerva na penzi a bydlení.

Jako finanční specialistka se ale bohužel v praxi setkávám s klienty, kteří většinou ani netuší, zda pojištění nejzásadnějších rizik, jako je smrt, invalidita nebo pracovní neschopnost, vůbec mají, případně co všechno jejich pojištění kryje.

Nejvíce ohroženi těmito riziky jsou lidé, kteří kromě obvyklých výdajů splácejí ještě další závazky, jako například úvěr na bydlení, spotřebitelský úvěr nebo leasing. Bankéř či jiný poradce totiž ne vždy nabídne klientovi s úvěrem pojištění rizik. Mnohdy ho ani neupozorní na hrozící komplikace spojené s neschopností splácet. O prodejcích nebankovních půjček ani nemluvě.

Na trhu je v oblasti životního pojištění na výběr z mnoha produktů ve dvou hlavních kategoriích − rizikové a investiční. Zásadním rozdílem mezi nimi je, že v rizikovém pojištění není možné zhodnocovat finanční prostředky.

Češi v posledních letech v oblasti investování stále více volí otevřené podílové fondy. Na konci loňského roku v nich měli už 483 miliard korun. Důvodem je snaha vyhnout se téměř nulovému zhodnocení úspor na běžných a spořicích účtech. Kromě toho je zpravidla možné peníze z fondů na rozdíl třeba od stavebního spoření či termínovaného vkladu rychle vybrat a mít je do týdne na účtu.

Lidem zkrátka postupně přestalo dávat smysl zhodnocovat peníze v životním pojištění s vysokými vstupními poplatky a nízkou flexibilitou. Velkou výhodou podílových fondů je také možnost osvobození od patnáctiprocentní srážkové daně z výnosu − po 36 měsících investování, což životní pojištění nenabízí.

Ostatně i přes investiční životní pojištění jdou prostředky do vybraného typu podílových fondů. To s sebou ale nese dvě hlavní nevýhody. Zatímco otevřených podílových fondů je na trhu několik tisíc, v investičním životním pojištění má klient na výběr pouze desítky z nich. Další nevýhodou je poplatková náročnost. Náklady mohou být oproti zhodnocování napřímo přes investiční společnost až dvojnásobné.

U životního pojištění se ale nedá mluvit jen o nevýhodách. Jeho hlavním plusem je, že si lidé mohou odečíst část ročního pojistného od základu daně. Do investičního životního pojištění jim zároveň může přispívat zaměstnavatel, což v rizikovém pojištění či u fondů není možné. I když podíl rizikového pojištění na trhu životního pojištění stoupá a nyní činí téměř třicet procent, na investiční životní pojištění s více než polovinou trhu to stále nestačí. Nedá se říci, že by jeden produkt byl vždy horší a ten druhý lepší. U každého klienta je třeba zvážit jeho možnosti a propočítat, který typ životního pojištění pro něj bude výhodnější.

Nepříjemným faktem je, že oproti zahraničí a především západním zemím zůstávají Češi v oblasti životního pojištění stále pozadu. Jedním z hlavních důvodů je nízká finanční gramotnost českého národa, která je i přes mírné zlepšení z posledních let stále na úrovni zemí třetího světa.

Roli hraje také to, že komerční pojišťovny v Česku nejsou napojeny na státní sociální a penzijní systém. Tak tomu je například ve Švýcarsku, Německu nebo Nizozemsku. Možná by pro začátek stálo za to otevřít na středních školách předmět zaměřený na výuku finanční gramotnosti. Nezáleží totiž na tom, zda jste sekretářka, či vrcholový manažer. Všichni máme příjmy i výdaje, a proto bychom měli mít i základy finanční gramotnosti.

Související