Když začíná matika, není žádná panika, vypadá to jako hraní, tohle naše počítání, vítají se písničkou děti s učitelkou z druhé třídy v pražské Základní škole U svatého Štěpána. Učitelka je doprovází na kytaru a děti usedají ve čtyřech skupinách do lavic. Začíná hodina matematiky. Je jiná, než bývá obvyklé. Učí se pomocí metody profesora Milana Hejného. Poprvé ji publikoval už v roce 1987 a později ji začal šířit do českých i zahraničních škol.

Z metody, která byla ještě před pár lety považována za alternativní novinku, se v poslední době stává poměrně běžná a módní záležitost. Jak vyplývá z čísel České školní inspekce, z celkem 4100 českých základních škol se matematika podle Hejného vyučuje na víc než 750. Do tří let má vyjít kompletní série učebnic od prvních tříd až do střední školy, pracuje se také na větší podpoře učitelů. Školeními jich prošly už tisíce.

Mezi nimi i Jarmila Pánková ze zmíněné "základky" U svatého Štěpána. Hned na začátku hodiny zkouší pozornost druháků a dává jim hádanku o Bořkovi, který si myslí jedno z osmi slov. Děti hádají a pokládají učitelce otázky. Správné slovo pak označí na interaktivní tabuli a pouští se do další hry o zvířátkách dědy Lesoně. "Které zvířátko se ukrylo?" ptá se učitelka a ukazuje na masku připevněnou na tabuli. Vedle ní jsou už napsané ikony znázorňující zvířátka. Když děti uhodnou zvíře, zapíšou vše do číslic a vzniká rovnice.

Profesor Hejný a jeho metoda Vzor v otci Na dnes jednaosmdesátiletého Milana Hejného velmi zapůsobilo, jak ho učil matematiku jeho otec Vít. Dával mu netypické, experimentální úlohy a snažil se, aby si na řešení přišel sám a aby měl z nalezení výsledku radost. V dospělosti pak své poznatky začal v Bratislavě společně se svými kolegy rozpracovávat a roku 1987 myšlenky poprvé publikoval. Hejného matematika vede děti k tomu, že se učí počítat a logicky myslet například pomocí takzvaného krokování, mentálních schémat, obrázků zvířátek nebo jiných postupů, kdy si najdou cestu k výsledku samy, bez většího zásahu učitele. Rostoucí obliba V devadesátých letech začala metoda pronikat do vysokoškolské přípravy učitelů na Univerzitě Karlově, první učebnice vyšly v roce 2007. Za rozšířením metody v posledních letech stojí firma H-mat, kterou Hejný založil právě proto, aby novinky rozvíjela. Nyní se podle ní učí na více než 750 českých základních školách z celkem 4100. "Není v našich kapacitách ověřovat, zda učitelé na těchto školách opravdu metodou učí, nebo pouze využívají učebnice," uvádí H-mat na svých stránkách. Nově je metoda dostupná i v podobě mobilní hry.

"Hlavní pravidlo metody je, že na většinu řešení si děti mají přijít samy. Učitel je spíš rádce, který je tou cestou vede, ale nedává jim hotové poznatky, aby se je učily zpaměti," vysvětluje Pánková. S Hejného metodou se seznámila před deseti lety, když ze zvědavosti navštívila jeho seminář. "Hrozně se nám to zalíbilo a tady ve škole jsme byli průkopníky této metody. Ne všichni kolegové s tím ale souhlasí, ani u nás ve škole se tak neučí všechny třídy," říká. Na prvním stupni metodu využívají tři učitelé z deseti, ostatní si z "Hejného" půjčují některé úlohy nebo se chystají na seminář, kde se postupy naučí. Někteří prý metodu pokládají za příliš alternativní a mají k ní nedůvěru.

V Česku se podle ní začalo postupně vyučovat od roku 2007, kdy vyšly v nakladatelství Fraus učebnice pro první stupeň základních škol. Zájem narůstá hlavně v posledních pěti letech − poté, co vznikla firma H-mat, která postupy zastřešuje a šíří.

Zatím nejisté výsledky

S tím, jak roste oblíbenost metody, sílí i kritika. Zaznívá z úst některých akademiků, rodičů nebo vyučujících. Mají například za to, že děti kvůli ní pokulhávají v počtech a nezvládají násobilku a počítání z hlavy. "U opravdu nadaných žáků nejsou následky metody příliš znatelné, u ostatních bohužel ano. Mají nedostatky v základních počtech, nezvládají sečíst dvouciferná čísla z hlavy, neumí malou násobilku, tudíž nezvládnou ani dělení, mají zafixované chybné postupy," rozohnila se na nedávné akci na Akademii věd při popisování svých zkušeností Jana Mazáčová.

Učí na druhém stupni základní školy v Litoměřicích a pracuje jak s dětmi, které v matematice postupovaly podle Hejného, tak s těmi, které ji probíraly tradičně. A pozoruje mezi nimi rozdíly. "Ze tříd, kde se děti učily podle Hejného, jsem neměla jediného úspěšného řešitele matematické olympiády nebo Pythagoriády," posteskla si během setkání, které na Matematickém ústavu Akademie věd nedávno uspořádali odborníci, aby otevřeli širší diskusi a upozornili na nedokonalosti nových způsobů výuky matematiky. "Žádné převratné metody neexistují. Některé novodobé metody jen vyzdvihují metody dobrých učitelů. Velkým nebezpečím některých novinek je však to, že jejich tvůrci z nepochopení předmětu či dokonce v honbě za slávou a ziskem zacházejí do extrémů, které škodí výuce matematiky i samotným žákům," prohlásil na setkání profesor Vlastimil Dlab z Matematického ústavu AV.

Matematika jinak Budujeme množiny Matematika nikdy nepatřila mezi nejoblíbenější předměty a hlavně v posledních letech přibývají nové přístupy, které ji mají dětem přiblížit tak, aby si předmět zamilovaly. Snahy o její proměny ale sahají už do minulého režimu – zhruba od poloviny šedesátých let minulého století se v československé metodice začala prosazovat takzvaná nová koncepce výuky matematiky, která spočívala v "množinovém přístupu". Za cíl měla už od první třídy budovat celou matematiku na základě teorie množin. Dobové materiály hlásaly, že je to proto, aby děti rozvíjely logické myšlení a připravily se na "používání velkých elektronických strojů". Studenti sobě Hlad po nových přístupech uspokojují i sami mladí: před šesti lety se například student královéhradeckého gymnázia Marek Liška rozhodl vytvořit pro své spolužáky učebnici, aby předmět lépe pochopili. Web projektu "Matika pro spolužáky" uvádí, že dnes se podle jeho učebnic a pracovních sešitů učí na 86 školách. Jiný přístup k matematice nabízí také Khanova škola. Jde o komunitní neziskový projekt sdružený okolo anglických výukových videí, která dobrovolníci překládají a skládají do souvislostí tak, aby pomáhala dětem pochopit matematiku.

Zda děti, které prošly výukou matematiky podle Hejného, za ostatními zaostávají v počtech, nebo je naopak převyšují, se zatím plošně neprozkoumalo. Velká sonda, která ukáže, jaký má metoda na děti, ale i učitele nebo rodiče dopad, se ale nyní chystá. Firma H-mat by chtěla svá data propojit například s těmi od společnosti Cermat.

"Jsme odhodlaní nastavit na dlouhou dobu sledování dopadů. Chceme ale prosazovat, aby se měřily i indikátory, které mají smysl. Na prvním místě u Hejného metody je vztah žáka k předmětu, míra kooperace mezi žáky nebo třeba schopnost naslouchat, prezentovat," popisuje ředitel firmy H-mat Tomáš Rychecký. Zatím existují pouze menší, dílčí data. Loni třeba vyšlo z devátých tříd prvních sto dětí, které se učily počítat Hejného metodou. A podle vnitřního průzkumu firmy si vedly u přijímaček lépe než jejich vrstevníci. Fanoušci vyzdvihují právě to, že metoda nevyžaduje dril a bezmyšlenkovité memorování, ale učí děti samostatně logicky přemýšlet. I když třeba někdy trvá déle, než k výsledku dojdou. Zároveň není hřích používat "taháky".

Vede děti k porozumění

Například na zmíněné pražské Základní škole U svatého Štěpána. Kdo si pamatuje hodiny matematiky jako zkoušení z přeříkávání násobilky, byl by překvapený. Když se děti ve druhé třídě učí násobilku, povolí jim učitelka, aby se dívaly do násobků i při testech. Tabulku si zakryjí, až když násobilku umí. Během hodiny si děti mezi sebou povídají, radí a tím si předávají zkušenosti. "Podobně pracujeme s chybou, protože chybovat se musí," vysvětluje Pánková. Během hodiny například řeší slovní úlohu o autobusu pomocí toho, že ji s figurkami a plechovým autobusem názorně předvádí jeden ze žáků. Každou zastávku si druháci zapisují do tabulky a nakonec celá třída počítá figurky, které učitelka vyndává z plechového autobusu.

"Hejného metoda učí děti logicky přemýšlet. Spousta úloh je různorodých a někdy jsou až logickými hádankami. A hlavně je tu málo memorování," je přesvědčena učitelka Pánková. V jiné úloze si ukazují prostorovou geometrii tím, že do vystřižených šablon plánů staveb dosazují podle nakresleného počtu teček kostky. Děti při výuce používají i tablety a úlohy si vyhodnocují on-line. "Jde nám o to, aby si uměly samy informace vyhledávat, a ne že jim to všechno naservírujeme."

Takový přístup k výuce − nejen matematiky − podporuje například i Tomáš Blumenstein, místopředseda české pobočky klubu Mensa, který sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. "V současném školství u nás převládá výkladová metoda. Pan učitel něco vykládá, děti si to mají zapamatovat, naučit se a pak si na to napíšou písemku," popisuje Blumenstein. Vysvětluje, že tato forma vyniká svou efektivitou − učitel stihne za krátký čas dětem odvykládat spoustu věcí. "Je ale neuvěřitelně neúčinná, pokud jde o to, co dětem dává. I když se na písemku našprtají, málo si toho zapamatují a nízká je i míra porozumění obsahu. Bohužel se tak učí i matematika, a tam je to velké neštěstí. Hejného metoda se učí jinak, vede děti k porozumění," míní Blumenstein.

Stává se z toho móda

Filozofii, že děti nemá smysl do ničeho tlačit a je důležité je spíš nadchnout, úplně nesdílí například Jednota českých matematiků a fyziků. Jde o jednu z vůbec nejstarších učených společností v českých zemích, funguje už od roku 1862. Její představitelé jsou k novinkám ve výuce předmětu skeptičtí, podle nich se u nich zapomíná na to podstatné − na samotnou matematiku. "Jsem přesvědčený o tom, že škola bez námahy je absolutně nežádoucí. Bez drilu se nemůžeme obejít," míní předseda spolku Josef Kubát, bývalý dlouholetý ředitel prestižního pardubického gymnázia v Dašické. "Komenského škola hrou byla náročná výuka latinského jazyka pomocí deseti divadelních představení, a ne škola hrou v tom smyslu, že budou děti chodit čtyři kroky dopředu, dva dozadu, budou si malovat nějaké obrázky a tak dále," podivuje se nad prvky Hejného metody Kubát.

Návštěva zmíněné pražské školy U svatého Štěpána ukazuje, že matematické hry dokážou děti nadchnout. Přestože je už přestávka, třída vyhodnocuje, jak se jí hodina líbila. Na koberci si děti stoupají na čísla jako na barometru. Červená vyjadřují špatné pocity, modrá naopak pozitivní. Většina dětí chvátá do modré části. "Matika je můj nejoblíbenější předmět," tvrdí malý Kuba. Také Ester, která se prý učí i doma s rodiči, baví. Pánková ale přiznává, že rodiče se občas ozývají, protože netuší, co mají s úlohami dělat. Škola to vyřešila tím, že pro ně v první třídě uspořádala jednorázový kurz, kde je s metodou seznámila.

Z pozice rodiče má s novinkami ve výuce zkušenosti i matematik Milan Pokorný, jen poněkud odlišné a na jiné škole. Z jeho líčení při setkání na půdě Akademie věd bylo znát, že se u něj doma staly hodiny matematiky tématem číslo jedna. "Paní učitelka učila touto metodou poprvé. Děti musely zapomenout na počítání, protože se krokuje. Pak dostaly domácí úkoly a rodiče museli, někdy marně, zjišťovat, jak se některé příklady řeší. Na konci první třídy děti neuměly počítat," vysvětluje rozrušeně Pokorný. Podle něj děti ve výsledku někdy stresuje, že mají při výuce něco samy vymýšlet, a hravá matematika nakonec skončí tak, že jsou méně zdatné v počtech, mají problém s časovým limitem a pokulhávají v geometrii.

S tím Tomáš Blumenstein z Mensy nesouhlasí, i když upozorňuje, že takzvaný aritmetický dril není u Hejného matematiky to nejdůležitější. "Není pravda, že by děti málo počítaly. Jen nepočítají tou formou, že dostanou sloupeček třiceti stejných příkladů. Hrubou aritmetiku se mohou naučit třeba při hře Abaku. A navíc, když jsem se narodil, kalkulačka stála měsíční plat a aritmetický dril byl nesmírně důležitou hodnotou. Řekněte mi, kdo u sebe dneska nemá kalkulačku. Věřím, že i ty děti umí díky hrám rychle počítat, ale není to nejdůležitější matematický poznatek, který by se musel pět let cvičit," říká Blumenstein, který jezdí po školách a spolupracuje s učiteli. "Tam, kde to dělají dobře, nelze Hejného metodě nic vytknout," naráží na zřejmě stěžejní věc celé otázky − kvalitu učitelů. Na její potřebě se shodnou všichni: akademici, Jednota matematiků a fyziků i zastánci Hejného metody.

"Současný stav je obrazem našeho školství, obrazem práce učitelů. Je třeba zkvalitnit přípravu učitelů, bez toho to nepůjde," říká Josef Kubát z Jednoty českých matematiků a fyziků. Sám profesor Milan Hejný považuje výtky za podněty k dalšímu zdokonalení metody, případně zlepšení komunikace. "Doufáme, že se staneme srozumitelnějšími," říká Hejný. Přiznává, že rozšíření a široká obliba metody jej překvapily. "Sami jsme zaskočeni tím, jaký má metoda ohlas. Zároveň chci upozornit, že do jejího osvojení by ředitelé škol neměli učitele nutit," dodává. Přestože Hejného matematika příliš "odpadlíků" nemá, pokud se některé školy nebo učitelé odpojí, je to prý právě proto, že metodu dostali nařízenou "shora".

Také matematik a odborník na školství Oldřich Botlík, spoluautor projektu Kalibro, který srovnává dovednosti i pocity žáků, nové přístupy k matematice vítá. Dlouhodobě kritizuje, že výuce v českých školách chybí snaha o pochopení látky. "Je ale nešťastné, že se z Hejného matematiky stává móda a řada učitelů je do ní nucená řediteli škol nebo pod tlakem rodičů. A to i tehdy, když učitel moc nerozumí tomu, o co jde, a není schopný dodržovat základní zásady, které by s tím měly být spojovány. Z metody se tak stává hlavně móda, což určitě není dobré," říká.

"Očekáváme, že nárůst škol a učitelů využívajících Hejného matematiku už nebude tak velký, hlavně v případě prvního stupně. Na druhém stupni stále připojené třídy postupně přibývají, jak děti dorůstají," naznačuje předpokládaný vývoj šéf firmy H-mat Tomáš Rychecký.