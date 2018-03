Propad českého trhu s životním pojištěním se loni po čtyřech letech zastavil. Na pojistném se vybralo 43,69 miliardy korun, což je 0,07 procenta více než v roce 2016. Zasloužil se o to především růst takzvaného rizikové životního pojištění, které poskytuje zajištění pro případ úrazu, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo smrti. Na rozdíl od investičního životního pojištění, o něž lidé dál ztrácejí zájem, neobsahuje žádnou spořicí či investiční složku. "Trend upřednostňování rizikové složky je opravdu výrazný. Převažuje v naprosté většině smluv, které nyní v životním pojištění uzavíráme. Naopak investiční složka je minimalizována," uvádí mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Zástupci pojišťoven se shodují, že se na trhu postupně projevují změny pravidel z posledních tří let. Jejich cílem bylo třeba zamezit zneužívání životního pojištění k daňovým únikům či zabránit nepoctivým finančním poradcům v takzvaném přetáčení smluv. Praxe, při které někteří poradci kvůli provizi nutili klienty nevýhodně vypovídat původní smlouvy a nahrazovat je novými, v minulosti přispěla ke zhoršení pověsti životního pojištění v Česku.

"Životní pojištění nyní prochází nutnou a potřebnou transformací tak, aby klientům skutečně zajišťovalo důležitá rizika. Spoření a tvorba kapitálu se přesouvají do jiných řešení, která jsou pro tuto oblast vhodná. Například do podílových fondů," uvedl Aleš Nypl, manažer péče o klienty ve společnosti Renomia Benefit, patřící do pojišťovací makléřské skupiny Renomia.

Jedním z takových benefitů je i příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, který je až do výše 50 tisíc korun ročně osvobozen od daně z příjmů. Lidé si navíc mohou odečíst vlastní zaplacené pojistné až do výše 24 tisíc korun ročně ze základu daně.

Právě daňové výhody budou podle ředitele produktového vývoje NN Pojišťovny Vladimíra Dvořáka důvodem k tomu, že se na trhu přes klesající zájem klientů udrží i investiční životní pojištění. Podílové fondy podobné daňové zvýhodnění nabídnout nemohou, a tak se dál vyplatí investovat přes pojišťovny. Významný růst trhu s životním pojištěním ale Dvořák v nejbližších letech nečeká. "Zatím na trhu nevidím výrazný prorůstový signál. Na druhou stranu už bychom se nemuseli propadat a mohli bychom alespoň na chvíli stagnovat," říká.

Otřást základy trhu s životním pojištěním by už v následujících měsících mohly spory klientů s pojišťovnami o platnost některých starších smluv o investičním životním pojištění. Finanční arbitryně Monika Nedelková už dala ve dvou případech za pravdu klientům. I když bude její nález ještě přezkoumávat soud, pojišťovny už musely vracet klientům peníze. Zatím se rozhodnutí týkají pouze konkrétních případů. Experti ale upozorňují na to, že verdikt lze vnímat jako precedentní, a neplatnost tak hrozí až u stovek tisíc podobných smluv.

