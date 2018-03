Politická krize na Slovensku vrcholí. Tisíce lidí vyšly koncem týdne do ulic a ve více než 40 městech požadovaly důsledné vyšetření vraždy novináře Jána Kuciaka. Během masivních demonstrací zaznělo volání po demisi koaliční vlády vedené premiérem Robertem Ficem.

Ten se v sobotu v bratislavském vládním hotelu Bôrik sešel s Bélou Bugárem, předsedou strany Most-Híd, jež je jedním ze dvou koaličních partnerů Ficova Směru.

Setkání nepřineslo žádné konkrétní výsledky. Ani Fico, ani Bugár, který se krátce předtím vrátil ze zahraniční dovolené, před novináře nepředstoupili. Bugár pouze vzkázal, že dokud probíhají jednání, nebude poskytovat médiím žádné informace.

Republiková rada strany Most-Híd by se měla sejít v úterý. Očekává se, že se poradí a oznámí, zda zůstane i dále v třístranné koalici s Ficovým Směrem a Slovenskou národní stranou.

Vládní strana Most-Híd žádá odchod ministra vnitra Roberta Kaliňáka (Směr). Během víkendu se na slovenských zpravodajských serverech objevily spekulace, že Kaliňák odstoupí už v pondělí. Ani to však není záruka, že Most-Híd, který má podporu pěti až sedmi procent voličů, zůstane ve vládní koalici. Předseda Bugár má údajně pro partnery v koalici připraveny další návrhy, o jejichž obsahu zatím není známo nic bližšího.

Most-Híd kritizuje premiéra Fica kvůli tomu, že zaútočil na prezidenta Andreje Kisku, požadujícího rekonstrukci vlády nebo předčasné volby. Prezident tak reagoval na vraždu novináře Kuciaka a jeho partnerky, spojovanou s Kuciakovou investigativní prací na propojení kalábrijské mafie s osobami blízkými slovenské vládě. Fico Kisku obvinil z mocenských her a destabilizace země.

A to není všechno. Stranu Most-Híd, jež je do značné míry založena na etnickém principu, Fico velice popudil i tím, když naznačil, že za současnými událostmi na Slovensku stojí George Soros, americký finančník maďarského původu. "Premiér svým vyjádřením překročil veškeré hranice," prohlásil František Šebej, poslanec za Most-Híd. Premiér Fico by podle něj měl pracovat na řešení krize a nehledat viníky někde v zahraničí.

Ministr vnitra Kaliňák, člen strany Směr, nemusí být jediným ministrem ve Ficově vládě, pod nímž se třese židle. Požadavky na personální změny vznáší i druhý koaliční partner Ficova Směru − Slovenská národní strana, jež netlačí jenom na Kaliňákův odchod.

Podle slovenských Hospodárských novin je velice pravděpodobné, že předsednictvo Slovenské národní strany bude na svém pondělním zasedání požadovat také odchod místopředsedkyně vlády a ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské ze strany Most-Híd. Vytýká jí především špatné fungování soudů. "Má-li dojít na rekonstrukci vlády, pak by se měly odstranit všechny třecí plochy," uvedl v rozhovoru pro slovenské HN místopředseda Slovenské národní strany Anton Hrnko.

Stupňující se vnitropolitická krize by mohla vyústit v předčasné parlamentní volby. Ty za jediné řešení považuje opozice v čele s nejsilnější stranou Svoboda a Solidarita. "Lidé dnes chtějí dvě jednoduché věci − spravedlivý stát a vládu, která bude spravedlnost ve státě pěstovat, nikoli ji ničit," uvedla zmíněná strana ve vyjádření k největším demonstracím na Slovensku od pádu komunismu v roce 1989.

Pro vyslovení nedůvěry vládě je ovšem zapotřebí ve stopadesátičlenném zákonodárném sboru získat alespoň 76 hlasů. A následně by se podle serveru Aktuality.sk musela najít v jednokomorovém parlamentu podpora pro ústavní většinu (90 hlasů), jež by přijala ústavní zákon o zkrácení volebního období současné vlády.

Napětí na slovenské vnitropolitické scéně mělo zmírnit páteční setkání tří nejvyšších ústavních činitelů. Premiér Fico, prezident Kiska a předseda Národní rady Slovenska Andrej Danko však nebyli schopni vydat ani společné prohlášení. Jak sděluje server Aktuality.sk, premiér a prezident se neshodli na pasáži nazývající protestní akce "pokusy o převrat řízenými ze zahraničí".