Od příštího roku začnou v Evropě platit tvrdší pravidla, která mají omezit umělé snižování zisků firem vyhýbajících se tím placení vyšších daní. Pomoci má i směrnice, která omezí daňovou uznatelnost úroků z půjček. Namířena je hlavně proti praxi, kdy si majetkově provázané společnosti vzájemně půjčují peníze. O zaplacené úroky si pak snižují daně.

Česko musí směrnici přijmout do konce letošního roku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží v nejbližších týdnech vládě návrh zákona, který změny zavede. HN mají návrh k dispozici, je o hodně mírnější než to, co Rada EU navrhovala.

Maximálně 80 milionů

To hlavní se točí kolem limitu úroků, které finanční úřady budou považovat za daňově uznatelné náklady a bude o ně možné snížit základ daně a tím i konečnou daň z příjmu právnických osob.

80 mil. Kč Pokud úroky překročí tuto hranici a zároveň budou vyšší než 30 procent provozního zisku EBITDA, nebudou pro firmy daňově uznatelné. 1,5 mld. Kč doměřila na dani z příjmu právnických osob finanční správa v posledních třech letech po kontrolách obchodů mezi spřízněnými firmami.

Tvrdší pravidla se týkají větších půjček s úroky v řádu desítek milionů korun ročně. Aby si je firmy mohly dát do nákladů, budou úředníci zkoumat, zda je společnost zisková. Původní návrh Rady EU počítal s tím, že pokud suma úroků překročí 30 procent provozního zisku, smí si firma do daňového přiznání dát jen úroky ve výši jeden milion eur (25,4 milionu korun).

Tuzemská verze směrnice, která je součástí balíčku daňových změn pro rok 2019, ale počítá s hranicí tři miliony eur (asi 80 milionů korun). To je nejvyšší částka, kterou směrnice dovoluje.

Zatímco milionový limit by měl podle odhadů daňových poradců dopad na české firmy ve stovkách milionů korun ročně, mírnější varianta navrhovaná ministerstvem financí bude z tohoto pohledu výrazně "milosrdnější".

To připouští i mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Ten hájí vyšší hranici uznatelných úrokových výdajů tím, že její snížení by pro některé firmy znamenalo totéž, co zvýšení sazby daně z příjmu.

Zároveň připomněl, že berní úředníci už v Česku mají nástroje na to, aby daňovou optimalizaci mezi spřízněnými firmami omezili. Jedním z nich je i požadavek, že firma nesmí být výrazně předlužená − cizí kapitál ve společnosti nesmí překročit čtyřnásobek jejího vlastního kapitálu. Úředníci ministerstva financí uvažovali nad va­riantou, že by se zavedl sice přísnější jednomilionový limit, ale zároveň by se tento požadavek na vlastní kapitál zmírnil. Nakonec se ale rozhodli limit ponechat a k němu přidat ještě hranici tří milionů eur pro daňově uznatelné úroky. "Správce daně tak v této oblasti získá další nástroj, aniž by přišel o ten stávající," říká Žurovec.

Čeští finanční úředníci v boji proti daňovým únikům v poslední době přitvrdili. Finanční úřady sledují kromě daňového přiznání společností i přehled všech obchodů, které proběhnou mezi spřízněnými firmami. "Naším cílem je, aby korporace již neměly zájem na agresivních formách daňového plánování a plnily své povinnosti řádným způsobem," tvrdí Žurovec.

Daňové úniky Jak vyzrát na daně ◼ Nadnárodní koncerny poměrně často pomocí různých triků vyvádějí zisk do zemí, kde jsou nízké, nebo dokonce žádné daně. ◼ Pobočka své zahraniční matce například zaplatí za určitou službu podstatně více, než kolik by ji to běžně stálo. Přísnější EU ◼ Evropská unie v boji proti daňovým únikům v poslední době přitvrzuje. Jedním z nástrojů je i směrnice, která zavádí povinnost bank nebo advokátů poskytnout daňové správě informace například o skutečných majitelích účtu. ◼ Jednou z firem, které se v Evropě vyhýbaly placení vyšších daní, byl americký řetězec kaváren Starbucks. Společnost podle Evropské komise snižovala daňový základ třeba tím, že platila neúměrně vysoké ceny za kávové boby společnosti ze skupiny se sídlem ve Švýcarsku. Starbucks musel doplatit až 30 milionů eur.

Čeští finanční úředníci v boji proti daňovým únikům v poslední době přitvrdili. Finanční úřady sledují kromě daňového přiznání společností i přehled všech obchodů, které proběhnou mezi spřízněnými firmami. "Naším cílem je, aby korporace již neměly zájem na agresivních formách daňového plánování a plnily své povinnosti řádným způsobem," tvrdí Žurovec.

Finanční správa v posledních třech letech po kontrolách obchodů mezi spřízněnými společnostmi doměřila daň za více než 1,5 mi­liardy korun. Současně firmám o 17 miliard korun snížila jejich avizovanou daňovou ztrátu. O to více od nich může v budoucnu na daních vybrat.

Dopad na automobilky

Jednomilionový limit by podle studie poradenské společnosti BDO výrazně dopadl zejména na firmy z automobilového průmyslu, které by při úrokové míře pět procent přišly ročně o 1,6 miliardy korun uznatelných úrokových nákladů a na daních by musely zaplatit o 304 mi­lionů více. Zhruba poloviční by byl dopad na developery.

"Problém pro firmy by nastal v okamžiku, kdy by došlo k nějakému zhoršení na trhu. V automobilovém průmyslu se u nás stavěly relativně nové závody, které se samozřejmě budovaly na dluh. Továrnu ale nesplatíte za tři roky," vysvětluje partner společnosti BDO Marek Moudrý.

Současná pravidla, která nastavilo ministerstvo financí, podle něj toto riziko výrazně snižují. "Existují stále firmy, které to zasáhne, ale ten dopad bude výrazně menší," myslí si Moudrý. Kvůli vysokému limitu podle Moudrého nevadí ani to, že ministerstvo nechalo v české verzi směrnice větu, že se pravidla budou týkat i úvěrů poskytnutých před rokem 2016. Vyšší limity vítá také Svaz průmyslu a obchodu.

Související