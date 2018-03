Aktuální série politických útoků na Českou televizi, vedená širokopásmovým souručenstvím od Miloše Zemana přes Tomia Okamuru až po místopředsedu ČSSD Jiřího Zimolu, umožňuje po­ukázat na zajímavý paradox.

Po České televizi se oprávněně chce precizní práce dle kritérií nestrannosti, vyváženosti a objektivity. Ke kontrole jsou zřízeny etické panely a dohledová rada, které se chybami a stížnostmi zabývají. ČT a ČRo jsou suverénně nejkontrolovanějšími médii v Česku. Přesto je to kritikům (pokud tedy pomluvy, kterých se dopouští třeba Jaromír Soukup, můžeme ještě považovat za kritiku) stále jaksi málo.

Titíž "kritici" ovšem neřeknou ani popel, když privátní televize všechna jmenovaná kritéria brutálně porušují. O nestrannosti TV Barrandov se například vůbec nedá mluvit. Kampak se najednou poděla přísná kritika? Ano, nastoupí argument: Barrandov je privátní médium, které si na rozdíl od veřejnoprávního může dělat, co chce. Inu, do jisté míry je to tak. Ale je to podobné, jako kdybychom ve veřejné škole úzkostlivě dbali na to, aby učitelé používali výhradně spisovnou češtinu, a ve škole privátní, která stojí o dům vedle, přehlíželi vulgarity nejhrubšího zrna a bičování žáků.

Takže se dostáváme k tomu klíčovému. Těm, kdo útočí na Českou televizi, nejde o "nestrannost", ta jim právě vadí. Ve skutečnosti chtějí, aby televize byla jejich, podobně, jako se to nové moci povedlo zařídit v Maďarsku či Polsku. Chtějí přesun služebné "barrandovské" mentality na Kavčí hory. Pořady by pak mohly zůstat, jen by se drobně proměnily názvy: 168 hodin Jaromíra Soukupa, Devadesátka Jaromíra Soukupa, Reportéři Jaromíra Soukupa. A ideálně i Události Jaromíra Soukupa − aby bylo od začátku jasné, kdo je hodný a kdo zlý. A že vlastně ani není o čem debatovat.

