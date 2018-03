"Měl jsem dvě děti na vysoké, musel jsem učinit rozhodnutí… Nenáviděl jsem tu práci." Ta slova patří slavnému anglickému herci Timu Rothovi a pronesl je v prosinci 2015. O pár let dříve se uvrtal do filmu s názvem Fotbalová vášeň. Dílka pojednávajícího o nadšených mužích, kteří založili Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA) a bez ohledu na mnohá protivenství osudu se zasloužili o globální slávu této skvělé hry…

O korupci, klientelismu či aroganci moci se tu nemluvilo. FIFA platila většinu z téměř třicetimilionového rozpočtu (v dolarech). Za normálních okolností by to byl jen další z řady nudných a hloupých propagandistických filmů. Krátce před premiérou ale na federaci dopadl korupční skandál. Práci amerických a švýcarských úřadů odneslo v květnu 2015 několik vysoce postavených funkcionářů FIFA včetně tehdejšího šéfa Seppa Blattera. A Roth hrál právě tohoto náhle odhaleného (a od žezla odstaveného) arcilotra světového fotbalu.

Za první víkend promítání Fotbalová vášeň v USA utržila celých 918 dolarů a stala se tak největším propadákem ve filmové historii.

O něco lépe (a hlavně déle než jeden víkend) si "Vášeň" vedla v Rusku (tržby 158 tisíc dolarů). Že by to nějak souviselo s tím, že ve filmu hrál i přítel Vladimira Putina Gérard Depardieu, či s tím, že Blatterem řízená FIFA rozhodla, že mistrovství světa ve fotbale se letos bude konat v Rusku?

Nyní máme rok 2018 a Blatter se vrací na scénu. Minulý týden (10. března) oslavil své 82. narozeniny a zároveň se pustil do boje o očištění svého jména.

Žádá zrušení šestiletého zákazu působení ve fotbale. V brzké době se kvůli tomu chce obrátit na etickou komisi FIFA. Blatter dostal v roce 2015 trest za to, že ilegálně zaplatil dva miliony švýcarských franků Michelu Platinimu za údajnou poradenskou činnost. Potrestán byl i bývalý šéf UEFA Platini. Případ stále vyšetřují švýcarské úřady. Zatím bezvýsledně, což je jedním z hlavních argumentů nezdolného Švýcara: "Už to trvá dva a půl roku a zatím se nic nepohnulo. Už se to trochu vleče. Je to jako Damoklův meč nad mou hlavou, protože nevím, co přijde."

Loni v květnu zpovídal Blattera David Conn, respektovaný reportér Guardianu, který se dlouhé roky věnuje odkrývání korupce ve FIFA. Napsal o tom také skvělou knihu Pád FIFA. "Proč by, u všech čertů, měl všechna obvinění a odpovědnost nést prezident FIFA?" postěžoval si Blatter.

Pravda je, že trest zatím přišel pouze od jeho mateřské organizace, v trestněprávní rovině kauza zamrzla, nebyl obviněn z přijímání úplatků. Zdá se, že vyšetřovatelé se spíše zaměřují na to, že Blatter sice peníze nebral, ale o mnohém věděl a nic proti tomu nedělal, protože ho celý tento korupční systém držel v čele organizace.

A existují i další důvody, proč se (asi) chce Blatter vrátit. Ve strukturách FIFA strávil přibližně 40 let (na což z velké dálky závistivě zírá i vytrvalec české Poslanecké sněmovny Marek Benda). Jako její prezident si v roce 2015 vydělal 3,76 milionu dolarů.

Federace navíc v poslední době hospodaří s příjmy přes miliardu dolarů ročně a většinou je radost jí šéfovat, protože je opravdu vlivná, mocná a výdělečná.

Pokud ji tedy zrovna nefackuje nějaký korupční skandál, který se obvykle týká přidělování pořadatelství světového šampionátu či "provizí" při prodeji televizních práv. "Bezprecedentní události, které se odehrály v roce 2015, měly velký vliv na finanční výsledky FIFA. Nicméně zdravé rezervy organizaci umožnily tuto bouři přečkat," plakala FIFA předloni ve svém prohlášení. Příjmy federace v roce 2015 činily 1,152 miliardy dolarů, výdaje 1,274 miliardy (z toho 61,5 milionu za právní služby).

S velkými penězi a korupcí putuje i arogance moci. Klasickým případem je šampionát v Brazílii v roce 2014. Vláda tam prosadila zákaz prodeje alkoholu při fotbalových zápasech. Hlavním důvodem byla celkem oprávněná obava z toho, že by se opilí fanoušci mohli na tribunách i pozabíjet. Jenže velkým sponzorem akce byla i jedna světoznámá pivní značka − Budweiser.

"Alkoholické nápoje jsou součástí mistrovství světa FIFA, takže budou. O tom nebudeme vyjednávat," prohlásil při své inspekční cestě do Brazílie generální tajemník FIFA Jérome Valcke. Brazílie pak zákonem alkohol na stadionech povolila.

Ale všechno možná nakonec nebude tak zlé. Třeba existují i nějaké náznaky sebereflexe či naděje, že se federace vydá lepší cestou.

"Na zápasech je možná moc opilých lidí, žasnu nad tím, kolik jich je a jak moc toho mají v sobě. Trochu mě to překvapilo," řekl Valcke po jednom ze zápasů mistrovství světa v Brazílii s tím, že "pokud dojdeme k závěru, že prodej alkoholu je třeba regulovat, tak to uděláme".

A současný šéf FIFA byl před dvěma lety také optimisticky naladěn. "Musím říct, že už se vítr otáčí," řekl Gianni Infantino. "Znovu vzkřísím důvěru ve FIFA."

Naneštěstí takto mluvil v souvislosti s tím, že se federaci podařilo podepsat nový sponzorský kontrakt − do roku 2030 s čínskou společností Dalian Wanda. Podle agentury AP byla tehdy Wanda Group spojena s Blatterem, jednu z dceřiných společností konsorcia Wanda Sports Holding vedl jeho synovec Philippe Blatter.

A strýc Sepp se chystá v létě do Ruska. Na mistrovství světa ho osobně pozval prezident Putin, podle kterého si Blatter zaslouží Nobelovu cenu míru.

Tož tak.

Sepp Blatter a Michel Platini. Foto: Reuters

