Máme za sebou týden, který nás v příštím mezinárodním žebříčku svobody médií posune zase o něco níž. Od roku 2014 jsme se v přehledu Reportérů bez hranic propadli o deset míst, ze 13. příčky na 23. místo. Vykazujeme sestupný trend, zatímco taková Kostarika za stejnou dobu naopak postoupila do první desítky a je teď celosvětově šestá. Kostarika! Kdo je tady teď banánová republika? My. A kdyby vám to snad nestačilo, osmá je Jamajka, kde "od února 2009 nedošlo k žádnému zásadnímu násilí vůči novinářům či ohrožení svobody médií". Tamní parlament navrch zrušil trestný čin pomluvy, protože mu verbální trestné činy přišly v rozporu se svobodou slova a zneužitelné.

Svět zvedá obočí nad děním v České republice častěji než dřív. Bývali jsme nudně spořádaný region. Léta nás hladili po hlavě jako premianta postsovětského bloku, který nevyšiluje jako Polsko nebo Maďarsko, ekonomicky je na tom lépe než Slovensko a je společensky mnohem dál než Bulhaři a Rumuni. Bylo to příjemné šimrání pod bradou, a navíc přece všichni padali na zadek z Jágra a Kvitové, že ano? Kromě toho se od nás nečekala žádná dramatická revoluce, emoční vzepětí dáváme častěji najevo spíš při sportu než ve společenských otázkách. Zahraniční reportéři i diplomati nás ve zprávách pro své domovské země popisovali jako cyniky se sklony k černému humoru, kteří své protivníky spíš ožerou, než aby na ně tasili zbraň. Pivo nebo slivovice jsou pohodlnější, kdo by se pak čistil s tou krví?

Spát na vavřínech a podcenit kypící společenské problémy se ale krutě nevyplatilo. Naopak se zúročil nápad konečně postavit politický program na věcech, na které se nadává po hospodách − od stavu dálnic po migranty. Je jedno, že s tím nic neuděláte, je jedno, že ve skutečnosti problémy svého elektorátu pohrdáte. Od svých předchůdců se však lišíte tím, že to nedáváte najevo, a naopak elektorátu přibližujete svůj slovník i volbu témat. Výjimkou je prezident, který sice ví, že mezi příznivci má řadu takových, kteří se topí v exekucích a bez půjček nevyjdou, ale stejně jim vmete do tváří, že si za to mohou sami. A fanoušci jdou a stejně ho zvolí, protože hlava státu přece všechno říká natvrdo a "dává jim to sežrat". Za "jim" dosaďte kohokoliv od pravdoláskařů přes novináře po umělce.

Proto vypadal inaugurační projev Miloše Zemana tak, jak vypadal. Takovou slavnostní řeč můžete pojmout různě. Varovat před autokraty a populisty jako německá hlava státu Frank-Walter Steinmeier. "Vracet zemi lidu" a slíbit spoustu pracovních míst, jako to udělal Donald Trump. Zavázat se k silnému hlasu státu ve světové politice a dát naději mladým jako Emmanuel Macron. Anebo ji jako Zeman použít k vyřízení osobních účtů, na které se dějiny ptát nebudou. Budete sice poněkud nechutný, až nejedlý, ale protože víte, že odpovědnost máte vůči očekávání svých voličů, a ne těch, kteří odešli na protest ze sálu, stejně to uděláte. Prostřednictvím přímého přenosu nenáviděné televize potěšíte svoje fanoušky. Zase jim to natřel, řeknou si spokojeně. Protože soudobá politika nestojí na spolupráci a naději na lepší budoucnost, ale na tom, kdo to komu víc nandá. Když politici celé roky nedokázali nejen nabídnout vize, ale hlavně ani naplnit těch pár kontrolovatelných slibů, těžko teď plakat nad rozlitým mlékem.

Ze správy země se stala boxerská reality show. Mnohahodinové povídání o demokracii a událostech před skoro třiceti lety je sice ušlechtilé, ale běžné lidi s úplně jinými starostmi spíš utvrdí v tom, že politici marní čas, který by mohli věnovat praktickým problémům. Výuka moderních dějin a historických souvislostí je léta zanedbaná a školství vyhnívá, tak proč by se zrovna teď měla veřejnost skupinově praštit do čela a zajímat se o morálně-filozofické aspekty politického života? A stejný dopad budou mít protesty umělců v přenosu Českého lva. Webové diskuse už je zhodnotily jako politické školení mužstva, které si brání své pašalíky. Když se múzy začnou vkládat do politiky, je to už delší dobu spíš na úkor věci než k jejímu prospěchu. Vnímání a nálady veřejnosti jsou jinde.

