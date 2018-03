Měsíce ubíhají a Babišův kabinet s většinovou podporou je v nedohlednu. Tak aspoň navenek vypadá druhý pokus o sestavení vlády.

Dohadování hnutí ANO se sociálními demokraty usnulo, protože Andrej Babiš odmítl možnost, že by sám nebyl premiérem, a vyloučil i záruku, že ČSSD nepůjde přehlasovat. A řeč nemůže být ani o nějakém ochladnutí vztahů mezi ANO a nahnědlou SPD, bez něhož se sociálním demokratům nebude chtít s ANO zaplést. Tomio Okamura přežil zásluhou Babišových poslanců pokus o odvolání z vedení sněmovny. Vládou v demisi i parlamentem se dál posouvají okamurovské nápady na zavedení referenda a zákaz islámu. A naopak se spekuluje o výměně ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který vnímá SPD jako fašistickou stranu.

Jenže co navenek vypadá jako přešlapování, může být Babišova záměrná cesta k cíli. Jestli si Češi postupem času zvyknou na jeho menšinovou vládu bez důvěry, která štědře zvyšuje penze a chystá zdarma cestování důchodců ve vlacích, nemusel by vadit ani kabinet ANO s tolerancí KSČM a SPD. Babiš dobře ví, že je to zapáchající svazek. Jako kšeftman si však spočítal, že ho bude stát nejmíň. Sociální demokraté po něm žádají ministerská křesla, zato okamurovci je oželí. Takže jeho hnutí by mohlo dál vládnout samo. Ani za své premiérství by Babiš nemusel platit. A navíc by na něj neměl páky Miloš Zeman, protože už dnes funguje tenhle trojspolek ve sněmovně spolehlivě i bez prezidentova prostředkování.

Hrad i komunistický štáb v pražské ulici Politických vězňů už přitom snily, jak vznikne levicový blok ANO, KSČM a ČSSD s jednobarevnou vládou Babišova hnutí. Komunistům by vyhovoval, protože by se vyhnuli přímému spojení s miliardářem. Nemuseli by se ani stydět za hnědé okamurovce v partě. Zeman by zas mohl převzít roli centrálního aranžéra a přes mimovládní sociální demokraty a komunisty by do Babišova kabinetu snáz propašoval vlastní lidi. Možná že jedním takovým je i přizpůsobivý legislativec Nečasova, Rusnokova i Sobotkova vládního týmu Petr Mlsna, o němž se už spekuluje jako o novém Babišově ministru spravedlnosti.

Tyhle plány teď ale Babiš Zemanovi i Vojtěchu Filipovi zbořil. Nervózním zásahem do kauzy "mlátičky" Zdeňka Ondráčka, kvůli kterému lidé neváhali vyjít do ulic, sebral premiér komunistům post šéfa komise pro kontrolu policejní inspekce.

A je zle. Náhle je Babiš pod dvojím tlakem. "Začínám z toho být nepatrně − a zdůrazňuji slovo nepatrně − nervózní. Nachyluje se čas a je potřeba to rozseknout," vyslal minulý týden Zeman z TV Barrandov signál, že jeho dosavadní bezmezná trpělivost s Babišovým sestavováním kabinetu může brzy vyprchat.

Také předseda komunistů Filip najednou veřejně zpochybňuje Babišovu důvěryhodnost. "To, jestli i při případné programové shodě na většině bodů se rozhodneme pro toleranci vlády, je teď velmi na vážkách," pohrozil. Respektive navýšil svou cenu. Pád Ondráčka totiž ještě víc zkomplikoval Filipovu nejistou pozici v čele partaje. Soudruzi ve vedení jej podezřívají, že si s Babišem dojednává kšefty a obětuje při tom vlastní figury. A to všechno jen pár týdnů před stranickým sjezdem v Nymburce, kde chce s Filipem svést souboj o předsednictví ultralevičák Josef Skála.

Je jasné, že podpora KSČM nyní přijde obchodníka Babiše draho. Přitom se bez ní neobejde ani v jedné z vládních variant, které jsou na stole. Co asi bude muset komunistům obětovat za Ondráčka? Kývne na jimi prosazovaný princip "ani noha českého vojáka v misích, které nemají souhlas Rady bezpečnosti OSN"? A kam všude budou vpuštěni Zemanovi lidé?

Babiš se však ještě může vyděračskému tlaku komunistů i prezidenta vyhnout. Jako už začal počítat s podporou ČSSD místo okamurovců, mohl by i hlasy KSČM nahradit některou z demokratických stran. Třeba lidovci.

Státník by to udělal, zajistil by tím klid společnosti i sobě. Obchodník a hráč by asi naopak litoval ztráty samovlády. Babiš si pořád může vybrat, kým chce být.

