Ego amerického prezidenta se muselo dmout pýchou. Vyrazil světu dech svým souhlasem s možností dát si sraz se severokorejským, atomovými zbraněmi vybaveným diktátorem. Já jsem ten, který umí uzavírat dohody, prohlašuje přece pořád o sobě Donald Trump. A tady mu přišlo, že náramně vypálí rybník všem, kdo ho považují za slona v mezinárodním porcelánu, a dohodne něco, co se nepovedlo jeho předchůdcům. Třeba by došlo i na Nobelovku za mír, že?

Jenže vtip je v tom, že zatímco Kim Čong-un má zjevně Trumpa dobře přečteného, nedá se to říct v opačném gardu. Bílý dům začal brzy couvat, tedy klást podmínky, aby bylo nejprve "věrohodně uvedeno do chodu jaderné odzbrojení". Což je logické, vždyť setkávat se s někým na schůzce znamená uznávat ho za partnera. To by si měl stalinistickými praktikami neblaze proslulý diktátor vysloužit přece až poté, co sám něco přesvědčivě udělá ve prospěch snížení napětí ve světě. Trumpovo impulzivní ego se zkrátka unáhlilo, skončilo v pasti a začalo se z ní zachraňovat až poté, co Kim svému národu oznámil, jak si mezinárodně polepšil.

Mnozí žasnou, jak je možné, že ani ne čtyřicetiletý Kim, jenž od svého nástupu k moci v roce 2011 nikdy nebyl v cizině, projevuje tak mistrovský diplomatický talent. Experti citovaní v jihokorejských médiích však překvapení nejsou. Dynastická diktatura se tomuto řemeslu učí už od války v 50. letech. Tamní stratégové zůstávají na svém místě po desetiletí. Vědí, jak poradit, aby režim mohl hnát svoje ambice na hranu, přitom se ale nevystavil reálné hrozbě amerického raketového útoku. Jinými slovy, Severokorejci jsou vybaveni přesně tou expertizou, která Trumpovi, muži donedávna bez politických zkušeností, schází. A kterou podle všech dostupných informací ani nechtěl slyšet od svých poradců, když se bez přemýšlení rozhodl pro sraz s Kimem.

KLDR tím samozřejmě získává čas. Oddálila hrozbu preventivního útoku, což jí umožní pokračovat v konstrukci atomových bomb pomalejším tempem, a tedy řekněme hospodárněji. Pro svět to znamená dočasnou úlevu od jaderných testů a setrvalé palby kontinentálních střel.

Kim nakonec − ať už na setkání s Trumpem dojde, či ne − třeba i přislíbí zmrazení svého atomového programu, ale bude za to chtít rušení sankcí, případně i investice, například typu, jako byl Kesong, Jihokorejci financovaná průmyslová zóna na severokorejském území. A až se Trumpův mandát nachýlí ke konci, najde si Kim záminku, aby mohl opět pálit raketami, našlehávat pocit národní ohroženosti, a zůstávat tak u moci.

Související