Koncept možné vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů začíná mít trhliny. Klíčoví zástupci obou stran jsou na předsedu kabinetu v demisi Andreje Babiše rozhněvaní a pochybují o důvěryhodnosti jeho hnutí. A to je problém, který by měl Babiš tento týden na společných jednáních řešit, pokud se nechce dostat pod tlak. Vždyť i prezident Miloš Zeman ve čtvrtek prohlásil, že začíná být ze sestavování vlády "mírně nervózní". V nedělních Otázkách Václava Moravce Babiš opět mluvil o možnosti dál jednat o vládě s ODS, která to ale prozatím jasně odmítá.

Důvody, proč byli komunisté a sociální demokraté uplynulý týden zaskočení, se různí, ale výsledek je pro Babiše stejný. Například nový místopředseda ČSSD Jiří Zimola nevyloučil možnost, že odejde z jednání o vládě, pokud premiér nezmění svůj odmítavý přístup k jejich požadavkům, například v daňové oblasti.

"Když bude pan Babiš opakovaně říkat 'toto vám nedám', budu první, kdo zavelí k odchodu. Být od začátku v nedůstojném svazku a být podváděni někým jiným, to si sociální demokracie skutečně nezaslouží," komentoval Zimola dosavadní průběh jednání s ANO.

Nejde o jediný problém, který ČSSD s Babišem má. Část straníků znervózňuje spojenectví ANO s hnutím SPD Tomia Okamury. Naposledy se jejich spolupráce projevila, když zákonodárci chtěli odvolat Okamuru z postu místopředsedy sněmovny. Poslanci ANO pokus zablokovali a tím šéfovi SPD pomohli. A to přesto, že někteří jejich ministři označují Okamurovo hnutí za fašistické.

"To je balvan, který leží na cestě k nějaké smysluplné vládní spolupráci. Kde je nějaká garance, že si Babiš nebude alianci s SPD pěstovat i po případném vstupu ČSSD do vlády?" poukázal na rizika partnerství předseda klubu poslanců sociální demokracie Jan Chvojka.

Spor pouze s ČSSD by Babišovi situaci tolik nekomplikoval. Minulý týden se však premiér nepohodl navíc také s KSČM. Komunisty pohoršilo, když předseda vlády požadoval odvolání jejich poslance Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše byl Babišův postup za čárou slušného zacházení.

"Ztráta důvěry našeho dosavadního partnera může znamenat i ztrátu důvěry jednobarevné vlády," napsal předseda komunistů Vojtěch Filip v Haló novinách. Šéf KSČM tím zpochybnil spolupráci, o níž s Babišem vyjednává už od voleb. Strana, která neuspěla ve volbách, díky tomu získala vlivné posty ve sněmovně. ANO slibuje KSČM třeba navyšování starobních důchodů, růst minimální mzdy či zdanění církevních restitucí a snížení DPH na některé potraviny.

Filip vyslal Babišovi jasné varování přesto, že jeho strana potřebuje získat větší respekt, aby její kredit v očích voličů stoupl. S komunisty ostatní strany dosud až na výjimky odmítaly o vládě vyjednávat. Babiš bere komunisty jako partnery, tím je činí důležitějšími a umožňuje jim získat větší moc.

Premiér Babiš ani předseda klubu poslanců ANO Jaroslav Faltýnek zatím neřekli, jak získají přízeň KSČM a ČSSD zpět. Alespoň dílčí snaha o smíření ale patrná je. Ještě před pár dny Faltýnek nepřipouštěl chybu, když hnutí tlačilo na odvolání Ondráčka. Prohlašoval, že komunista z funkce šéfa GIBS odstoupil sám od sebe. V pátek už tak příkrý nebyl. "Kritice z řad KSČM ještě rozumím, poté co se dělo kolem pana Ondráčka," připustil přešlap.

Naopak stále považuje za bezpředmětné výtky ČSSD k způsobu vyjednávání o vládě a odvolání Okamury. "Kritikům z ČSSD nerozumím vůbec. Čekali jsme na jejich volební sjezd a nové vedení, teď zas budeme čekat na dokončení sjezdu a jejich referendum," vytýkal Faltýnek sociální demokracii pomalý postup. Přes výhrady chce s oběma stranami dál jednat o koalici. "Pracujeme na programových shodách. Jsme vůči ČSSD velmi vstřícní," řekl šéf klubu ANO.

Pokud bude hnutí ochotné podepsat záruky, má u ČSSD šanci na nápravu. Zimola vstup do vlády s Babišem nevylučuje. "Když vám protivník rozbourá bábovičku, nemusí padnout celý hrad. Zkrátka je třeba od nějakých věcí odhlédnout," řekl ke sporu o Okamuru. V možné koalici však bude požadovat písemné garance, že je Babiš nebude obcházet s pomocí SPD a KSČM.