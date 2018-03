Vedení obuvnické společnosti Baťa tvrdí, že loňský rok byl pro ni jedním z nejlepších v moderní historii. Konkrétní čísla firma vlastněná a řízená potomky Tomáše Bati ale neuvádí. Po letech ztráty měla v zisku skončit česká pobočka a zvedají se i výsledky v Evropě, kde se firmě donedávna moc nedařilo. Rostla hlavně v rozvojovém světě.

"Zvyšovali jsme tržní podíly i marže v Česku, na Slovensku, v Itálii a ve Španělsku a nabyli jsme sebevědomí v tom, že skupina je dobře řízena," říká v rozhovoru pro HN ředitel Bati pro Evropu Matthew Cook.

Firma, která vznikla před 124 lety ve Zlíně, dnes vyrábí a prodává boty pod vlastní značkou, v prodejnách ale zákazníci najdou i obuv od jiných výrobců.

52 miliard korun

je odhadovaný obrat celé skupiny Baťa, která operuje v 70 zemích světa. V Česku byl její obrat dle posledních publikovaných výsledků za rok 2016 přes 1,7 miliardy korun.

Donedávna působení celé skupiny vypadalo poměrně chaoticky. Akcionáři za poslední dekádu vystřídali čtyři generální ředitele, pět finančních ředitelů. Spolu s tím firma postupně opustila velké evropské trhy, jako je Francie či Velká Británie. Naposledy ve Švýcarsku zavřela předloni tři desítky prodejen a v zemi, kde má korporace své oficiální sídlo, dnes rozvíjí pouze prodeje on-line.

Generální ředitel celého Bati Alexis Nasard přišel v roce 2016 z pivovarnického byznysu z Heinekenu. Cooka si k sobě přivedl díky jeho zkušenostem a práci pro jedničku světového trhu s botami Nike.

A právě prodejny se sportovní obuví cizích značek včetně Nike, Adidasu a dalších pod divizí AW Lab jsou jedním z projektů, které mají pomoct firmě Baťa k dalšímu oživení. "Prodejny AW Lab jsou primárně určené ženám. Ukazuje se, že to je segment trhu, který ostatní konkurenti příliš neřeší, tedy je to pro nás příležitost," poznamenává Cook. Koncept, který už dvě desítky let úspěšně funguje v Itálii, otevřel loni první dvě prodejny v Praze a síť se má v tuzemsku i jinde dál rozšiřovat.

Prodejny s podobným zaměřením přitom Baťa v Česku v minulosti už měl pod značkou Athletes World, ale zavřel je. Nyní jejich základ pod novou identitou vrací na scénu. Mohl by to být jeden z důkazů nesystematičnosti a nekoncepční práce vedení Bati. Cook to tak ale nevidí a suše komentuje, že dřív se to neukazovalo jako životaschopné, nyní ano.

Baťa je podle Cooka "demokratický brand". A své jakési základní lidovosti se značka úplně zbavovat nechce. "Co se stylu týče, chceme být na úrovni průměrů trhu. Nejsme supermódní značka ani nejsme sto let pozadu. Naší zásadní devízou je komfort a také pro lidi často překvapivě příznivá cena," zamýšlí se Cook.

Zároveň se ale firma snaží novými přístupy zaujmout mladé zákazníky. "Omlazení" značky má teď například pomoci nová globální marketingová kampaň opřená o spolupráci se známými popovými idoly. V Česku je to zpěvačka Lenny, která se bude od dubna objevovat v reklamách na boty Baťa.

Trendem doby v módní branži je podle Cooka mimo jiné to, že sezonnost už neznamená jen kolekci pro jaro, léto, ale je dána tím, co lidé vidí u osobností na Instagramu a pak to chtějí. Na to hodlá Baťa pružněji reagovat a zrychlené době uzpůsobovat výrobu a modely.

Souvisí s tím také modernizace obchodů. Těch má firma v Česku momentálně 64 a po světě několik tisíc. První vzorový obchod nového typu má Baťa v italské Bologni. Jeho součástí jsou interaktivní obrazovky − uvnitř prodejny i ve výlohách −, na kterých běží různé videoprezentace.

I kvůli plánům na častější obměňování nabídky různých modelů bot Cook upozorňuje, že firma bude v nejbližší době zeštíhlovat síť svých továren. Výrobu chce mít blíž prodejnám a více ji zadávat externě do partnerských, nikoliv vlastních fabrik. Těch má nyní po celém světě 23.

"Už se tolik nevyplatí vyrábět v Asii. Musíme být blíž, určitě v tomto směru počítáme s továrnou v Česku v Dolním Němčí," podotýká Cook. V poslední továrně Bati v Česku plánují letos vyrobit 300 tisíc párů bot, o sedm procent víc než loni.

Související